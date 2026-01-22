3 Minutes 24 Seconds Video: क्या सच में लीक हुआ आरोही मिम का MMS? हंगामे के पीछे की पूरी कहानी

Advertisement
3 Minutes 24 Seconds Viral Video: बांग्लादेशी अभिनेत्री आरोही मिम के कथित ‘3 मिनट 24 सेकंड’ वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर मचा शोर, लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर आरोही मिम हैं कौन और उनकी असली पहचान क्या है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 22, 2026, 09:15 AM IST
3 Minutes 24 Seconds Arohi Mim Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों आरोही मिम 3 मिनट 24 सेकंड वायरल वीडियो को लेकर जबरदस्त चर्चा चल रही है. तरह-तरह के वीडियो और खबरों में दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक इस कथित वीडियो की कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है. फिर भी इंटरनेट पर इस नाम ने तूफान खड़ा कर दिया है और लोग यह जानने को बेचैन हैं कि आखिर यह लड़की है कौन.

कौन है आरोही मिम?

असल में आरोही मिम का असली नाम मिम सुल्ताना है. उनकी पैदाइश ढाका के धनमंडी इलाके में हुई. बचपन से ही उन्हें परफॉर्मिंग आर्ट्स में दिलचस्पी थी. उन्होंने धनमंडी गर्ल्स स्कूल से एसएससी किया और फिर मोहम्मदपुर सेंट्रल कॉलेज से आगे की पढ़ाई की. पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म की ताकत को समझा और कैमरे के सामने खुद को एक्सप्रेस करना शुरू किया.

यह भी पढ़ें: मिस्र के पिरामिडों से भी हजारों साल पुराना! तुर्की की इस पहाड़ी के नीचे दबा है दुनिया का पहला 'भगवान का घर'?

कैसे डिजिटली हुईं स्ट्रॉन्ग?

आरोही मिम ने धीरे-धीरे सीखना शुरू किया कि आखिर टिकटॉक और लाइक कैसे काम करता है. मालूम चलते ही वो अपने नेचुरल एक्सप्रेशन, एक्टिंग और ट्रेंड्स को अपने अंदाज में पेश करने लगीं और यही वजह है कि लोगों को यह शैली खूब पसंद आई. बहुत जल्दी उनके वीडियो वायरल हुए और फॉलोअर्स बढ़े. अब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर वह काफी एक्टिव हैं.

डिजिटल लोकप्रियता मिलने के बाद आरोही मिम ने प्रोफेशनल एक्टिंग में कदम रखा. बांग्लादेश के मशहूर एंटरटेनमेंट चैनल ‘Prank King’ उनके करियर का बड़ा टर्निंग पॉइंट बना. मिराज खान और साकिब सिद्दीकी जैसे क्रिएटर्स के साथ काम किया. फिर रोमांटिक कॉमेडी और सोशल ड्रामा सीखा और लोग उन्हें पसंद करने लगे.  में अपनी अलग पहचान बनाई.

यह भी पढ़ें: साहब, मैं अंदर नहीं आ सकता... दिव्यांग की बात सुन पिघला SBI बैंक कर्मचारी का दिल; देखें वो चेहरा जो पहले नहीं देखा

क्या है 3 मिनट 24 सेकंड का दावा या सिर्फ अफवाह?

हालिया वायरल दावा भले ही सुर्खियों में हो, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. कई एक्सपर्ट इसे महज अफवाह मान रहे हैं. अक्सर उभरते कलाकारों को बदनाम या ट्रेंड में लाने के लिए इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं, और आरोही मिम के साथ भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है. जी न्यूज इस वीडियो की प्रमाणिकता या सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई है. 

