कौन है इराक की वो 'बला-की-खूबसूरत' महिला वॉलीबॉल प्लेयर? कोर्ट में आते ही लाखों मर्द हो जाते हैं बेहोश!

Iraq Volleyball Power Queen: इंटरनेट की दुनिया में कब कौन स्टार बन जाए, कहा नहीं जा सकता. इन दिनों इराक की एक 19 साल की लड़की के वॉलीबॉल वीडियो हर प्लेटफॉर्म पर छाए हुए हैं. लोग उन्हें इराक की 'पावर क्वीन' कह रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वायरल हो रही यह खिलाड़ी सिर्फ एक एथलीट नहीं, बल्कि भविष्य की डॉक्टर भी है? डोहूक की रहने वाली डोरिन रोमेल शामो ने अपनी खेल प्रतिभा और मेहनत से दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है.

डेंटिस्ट्री की पढ़ाई और वॉलीबॉल का जुनून

डोरिन रोमेल शामो की कहानी बहुत प्रेरणादायक है. वह एक डेंटिस्ट्री स्टूडेंट हैं और अपनी कठिन पढ़ाई के साथ-साथ प्रोफेशनल वॉलीबॉल को भी पूरा समय देती हैं. उन्होंने साल 2021 में 'सन्हारीब स्पोर्ट्स क्लब' से अपने वॉलीबॉल करियर की शुरुआत की थी. आज वह इराकी नेशनल वुमन्स वॉलीबॉल टीम का भी हिस्सा हैं और अपनी बेहतरीन स्मैशिंग और फुर्ती के लिए जानी जाती हैं.

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बास्केटबॉल से वॉलीबॉल तक का सफर

दिलचस्प बात यह है कि वॉलीबॉल डोरिन की पहली पसंद नहीं थी. 15 साल की उम्र में उन्होंने बास्केटबॉल खेलना शुरू किया था और नेशनल लेवल पर इराक का प्रतिनिधित्व भी किया था. लेकिन उनकी लंबाई को देखते हुए उनके कोच डॉ. हकार बर्की ने उन्हें वॉलीबॉल आजमाने की सलाह दी. डोरिन ने बताया कि उनकी मां और चाची भी वॉलीबॉल खेलती थीं, इसलिए इस खेल की तरफ उनका झुकाव धीरे-धीरे बढ़ता चला गया.

सोशल मीडिया ने बनाया 'ग्लोबल स्टार'

डोरिन की लोकप्रियता किसी बड़े टूर्नामेंट की वजह से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया रील्स और शॉर्ट क्लिप्स की वजह से बढ़ी है. उनके मैच के वीडियो जब इंटरनेट पर आए, तो लोगों ने न केवल उनके लुक्स बल्कि उनके खेल की भी जमकर तारीफ की. उनकी लंबाई और कोर्ट पर उनकी बिजली जैसी तेजी ने उन्हें रातों-रात सुर्खियों में ला दिया. सिर्फ खेल ही नहीं, डोरिन सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय हैं. वह UNICEF और UN Women जैसी संस्थाओं के साथ जुड़कर महिलाओं को खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं. वह खाड़ी देशों और इराक की उन हजारों लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल बन गई हैं, जो पढ़ाई और खेल दोनों में नाम कमाना चाहती हैं.

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डोरिन रोमेल शामो ने अचानक मिली इस शोहरत पर अभी तक चुप्पी साध रखी है, लेकिन उनकी खामोश मेहनत कोर्ट पर बोल रही है. एक स्थानीय क्लब से शुरू हुआ उनका सफर अब इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुका है. डोरिन की कहानी साबित करती है कि अगर आपके पास हुनर और जज्बा है, तो दुनिया को आपका दीवाना बनने में देर नहीं लगती.