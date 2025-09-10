इस देश में जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री ने ली शपथ, स्टेज पर ही चक्कर खाकर गिर पड़ी! Video देख लोग बोले- जनता तो गई...
Newly Appointed Health Minister: स्वीडन की राजनीति उस समय सन्न रह गई जब नई हेल्थ मिनिस्टर एलिसाबेट लैन अपने ही पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच पर अचानक गिर पड़ीं. यह घटना मंगलवार को तब हुई जब वह अपनी नियुक्ति के कुछ ही घंटों बाद मीडिया और अधिकारियों के बीच पहली बार संबोधन कर रही थीं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 10, 2025, 06:40 AM IST
Who Is Elisabet Lann: स्वीडन की राजनीति उस समय सन्न रह गई जब नई हेल्थ मिनिस्टर एलिसाबेट लैन अपने ही पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच पर अचानक गिर पड़ीं. यह घटना मंगलवार को तब हुई जब वह अपनी नियुक्ति के कुछ ही घंटों बाद मीडिया और अधिकारियों के बीच पहली बार संबोधन कर रही थीं. गवाहों के मुताबिक, लैन ने अपने भाषण को खत्म ही किया था और पीछे हट रही थीं कि तभी वह बेहोश होकर मंच पर गिर गईं. उनके साथ खड़ा ट्रांसपैरेंट पोडियम भी गिर पड़ा. यह सब इतना अचानक हुआ कि वहां मौजूद प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन और क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स की नेता एबा बुश भी चौंक गए.

यह भी पढ़ें: हस्बैंड ने वाइफ के आंसुओं को किया माइक्रोस्कोप से चेक, सामने आया हैरान कर देने वाला सच!

मदद के लिए कौन दौड़ा आगे?

जैसे ही लैन गिरीं, सुरक्षा कर्मी और मंच पर मौजूद नेताओं ने तुरंत उन्हें संभाला. रिपोर्ट्स के मुताबिक, गिरते वक्त उनका सिर लेक्चरन से टकराया था, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया. हालांकि थोड़ी देर बाद उन्हें मंच से बाहर ले जाया गया और वह फिर कुछ मिनटों के लिए वापस आईं. वापस लौटकर लैन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, “यह बिल्कुल सामान्य मंगलवार नहीं था, लेकिन ऐसा तब हो सकता है जब आपका ब्लड शुगर गिर जाए.” यानी उन्होंने इस घटना की वजह लो ब्लड शुगर बताई. उनके प्रवक्ता ने भी बाद में यही दोहराया कि वह अचानक बेहोश हुई थीं, लेकिन अब ठीक हैं.

 

 

यह भी पढ़ें: अमेरिका में पैसा, बंगला और सुख-सुविधाएं सब कुछ है... फिर भी क्यों भारत लौटने पर मजबूर हो रही ये महिला? पढ़ें रेडिट पोस्ट

क्या रद्द हुआ कार्यक्रम?

इस घटना के बाद तुरंत सवाल-जवाब का सेशन और बाकी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए. हालांकि यह साफ नहीं हो सका कि उन्हें औपचारिक रूप से मेडिकल ट्रीटमेंट मिला या नहीं. मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई थी. लैन की यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब स्वीडन की हेल्थकेयर सिस्टम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. चाहे बात लंबी वेटिंग लिस्ट की हो या अस्पतालों में स्टाफ की कमी की. ऐसे में उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति का इस तरह खत्म होना कई सवाल खड़े करता है कि क्या वह तुरंत इतनी जिम्मेदारी संभाल पाएंगी.

;