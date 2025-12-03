Advertisement
trendingNow13027160
Hindi Newsजरा हटके

ये है मोहम्मद अली जिन्ना की 'पोती', मां सिलती है कपड़े और बेटी लगाती है ग्लैमर का तड़का! फोटो में देख लें

Who Is Ella Wadia: पेरिस में हुए Le Bal des Debutantes 2025 में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की पर-पर-नातिन एला वाडिया ने शिरकत की. जानिए वह कौन हैं, क्या पहनकर पहुंचीं और इस ग्लैमरस इवेंट में और कौन-कौन नजर आया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 03, 2025, 11:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये है मोहम्मद अली जिन्ना की 'पोती', मां सिलती है कपड़े और बेटी लगाती है ग्लैमर का तड़का! फोटो में देख लें

Jinnah Great Great Granddaughter: पेरिस के शानदार शांग्री-ला होटल में हर साल होने वाला 'ले बाल देस डेब्यूटेंट्स' (Le Bal des Débutantes) इस बार भी दुनिया की नामी-गिरामी फैमिलियों की बेटियों को लेकर सुर्खियों में रहा. इस खास इवेंट में वे युवा महिलाएं शामिल होती हैं जो शाही परिवारों, राजनीतिक घरानों, बिजनेस साम्राज्यों या हॉलीवुड हस्तियों से संबंध रखती हैं. इस बार उन चेहरों में सबसे अधिक चर्चा उस लड़की की हुई जो पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की पर-पर-नातिन हैं एला वाडिया.

कौन है एला वाडिया?

एला वाडिया, बिजनेस टाइकून जहांगीर वाडिया और सेलिना वाडिया की बेटी हैं. उनकी मां एक फैशन ब्रांड सी फेमे की मालिक हैं. एला की खास पहचान यह है कि वे मोहम्मद अली जिन्ना की पांचवी पीढ़ी से हैं. एक ग्लोबल बिजनेस फैमिली और ऐतिहासिक विरासत का मेल उन्हें बेहद खास बनाता है और यही कारण है कि 'ले बाल' में उनकी मौजूदगी पर दुनिया भर की नज़रें टिक गईं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: शेरों को पालूंगा, संभालूंगा... कहते-कहते चिड़ियाघर में घुसा, शेरनी आई पास तो पेड़ पर चढ़ गया और फिर

उन्होंने इस इवेंट में क्या पहनकर सबका ध्यान खींचा?

एला वाडिया ने एली साब के शानदार हॉते कॉर्चर स्ट्रैपलेस गाउन में शिरकत की. इस ड्रेस पर की गई बारीक कारीगरी, स्टोन वर्क और रिच एम्बेलिशमेंट्स ने उन्हें एकदम रॉयल लुक दिया. कई फैशन मैगजीन ने उनकी ड्रेस को इस साल की हाइलाइटेड स्टाइल में शामिल किया, क्योंकि यह ग्लैमर, सादगी और रॉयल्टी तीनों का बेहतरीन मिश्रण था.

'ले बाल देस डेब्यूटेंट्स' 29 नवंबर को पेरिस के शांग्री-ला होटल में आयोजित हुआ. यह वही होटल है जहां से जगमगाती एफिल टॉवर साफ नजर आती है. हर साल की तरह इस बार भी इस जगह को डांस बॉल, फैशन वॉक और लग्जरी गाला नाइट के रंगों में रंग दिया गया.

यह भी पढ़ें: जिद्दी किसान के सामने सरकार ने भी टेके घुटने, बचा लिया 18वीं सदी का बना घर! सच्ची कहानी जिसपर कोई नहीं करता भरोसा

और कौन-कौन इस शाही इवेंट में दिखा?

इस साल कुल 19 डेब्यूटेंट्स ने ले बॉल 2025 में हिस्सा लिया. इनमें ड्यूक ऑफ मार्लबोरो की बेटी लेडी अरमिंटा स्पेंसर-चर्चिल, हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेला बैसेट की बेटी ब्रॉनविन वेंस, फैशन डिजाइनर कैरोलिना हेरेरा की पोती कैरोलिना लैनसिंग, अमेरिकी बिजनेस उत्तराधिकारी रूबी केम्पर, प्रिंस अल्बर्ट ऑफ होहेनज़ोलर्न की बेटी यूजे़निया और प्रिंसेस इसाबेल ऑफ ऑर्लियन्स जैसे कई नाम शामिल रहे.

फैशन एक्सपर्ट किर्स्टी गेल ने इसे सीजन का सबसे स्टाइलिश, बोल्ड और एलेगेंट फैशन शोकेस बताया. उनके मुताबिक इस बार रेड कार्पेट पर मेटैलिक शेड्स, ट्यूल लेयर्स, पोका डॉट्स और असिमेट्रिकल कट्स का जलवा रहा. 

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Ella WadiaGreat Great GranddaughterMuhammad Ali Jinnahviraltrending

Trending news

Parliament Winter Session Live (Day 3): पीएम मोदी बंगाल के सांसदों से कर सकते हैं मुलाकात,तीसरे दिन कैसा रहेगा संसद का शीतकालीन सत्र? जानें पल-पल की अपडेट
Parliament winter session
Parliament Winter Session Live (Day 3): पीएम मोदी बंगाल के सांसदों से कर सकते हैं मुलाकात,तीसरे दिन कैसा रहेगा संसद का शीतकालीन सत्र? जानें पल-पल की अपडेट
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?
Karnataka News
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना
muslim divorced women
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना
भयंकर ठंड के बीच भारी बारिश से इन राज्यों में मचेगा कहर! 3-7 दिसंबर तक मौसम का हाल
IMD
भयंकर ठंड के बीच भारी बारिश से इन राज्यों में मचेगा कहर! 3-7 दिसंबर तक मौसम का हाल
हिंदुओं के करोड़ों देवता कैसे? सीएम रेवंत रेड्डी ने क्या कहा, जिस पर विवाद हो गया
CM Revanth Reddy
हिंदुओं के करोड़ों देवता कैसे? सीएम रेवंत रेड्डी ने क्या कहा, जिस पर विवाद हो गया
क्या बाबरी मस्जिद के लिए नेहरू के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था? DM को क्या आदेश दिया था
jawahar lal nehru
क्या बाबरी मस्जिद के लिए नेहरू के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था? DM को क्या आदेश दिया था
बाइडेन को चिढ़ाने का दांव पड़ा उल्टा! कैबिनेट बैठक में सोते दिखे ट्रंप, वीडियो वायरल
Donald Trump
बाइडेन को चिढ़ाने का दांव पड़ा उल्टा! कैबिनेट बैठक में सोते दिखे ट्रंप, वीडियो वायरल
DNA: राज्यसभा क्यों बनी थी... आज क्या बन गई? सांसद तक को नहीं पता क्या बोलना है?
DNA
DNA: राज्यसभा क्यों बनी थी... आज क्या बन गई? सांसद तक को नहीं पता क्या बोलना है?
जम्मू-कश्मीर की नई रिजर्वेशन पॉलिसी पर हाई-स्टेक्स कैबिनेट मीटिंग, LG देंगे मंजूरी !
New reservation Policy
जम्मू-कश्मीर की नई रिजर्वेशन पॉलिसी पर हाई-स्टेक्स कैबिनेट मीटिंग, LG देंगे मंजूरी !
पुतिन के भारत दौरे से किसे लगेगी मिर्ची, आपको होगा कितना फायदा? क्रेमलिन ने समझाया
Putin
पुतिन के भारत दौरे से किसे लगेगी मिर्ची, आपको होगा कितना फायदा? क्रेमलिन ने समझाया