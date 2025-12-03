ये है मोहम्मद अली जिन्ना की 'पोती', मां सिलती है कपड़े और बेटी लगाती है ग्लैमर का तड़का! फोटो में देख लें

Jinnah Great Great Granddaughter: पेरिस के शानदार शांग्री-ला होटल में हर साल होने वाला 'ले बाल देस डेब्यूटेंट्स' (Le Bal des Débutantes) इस बार भी दुनिया की नामी-गिरामी फैमिलियों की बेटियों को लेकर सुर्खियों में रहा. इस खास इवेंट में वे युवा महिलाएं शामिल होती हैं जो शाही परिवारों, राजनीतिक घरानों, बिजनेस साम्राज्यों या हॉलीवुड हस्तियों से संबंध रखती हैं. इस बार उन चेहरों में सबसे अधिक चर्चा उस लड़की की हुई जो पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की पर-पर-नातिन हैं एला वाडिया.

कौन है एला वाडिया?

एला वाडिया, बिजनेस टाइकून जहांगीर वाडिया और सेलिना वाडिया की बेटी हैं. उनकी मां एक फैशन ब्रांड सी फेमे की मालिक हैं. एला की खास पहचान यह है कि वे मोहम्मद अली जिन्ना की पांचवी पीढ़ी से हैं. एक ग्लोबल बिजनेस फैमिली और ऐतिहासिक विरासत का मेल उन्हें बेहद खास बनाता है और यही कारण है कि 'ले बाल' में उनकी मौजूदगी पर दुनिया भर की नज़रें टिक गईं.

उन्होंने इस इवेंट में क्या पहनकर सबका ध्यान खींचा?

एला वाडिया ने एली साब के शानदार हॉते कॉर्चर स्ट्रैपलेस गाउन में शिरकत की. इस ड्रेस पर की गई बारीक कारीगरी, स्टोन वर्क और रिच एम्बेलिशमेंट्स ने उन्हें एकदम रॉयल लुक दिया. कई फैशन मैगजीन ने उनकी ड्रेस को इस साल की हाइलाइटेड स्टाइल में शामिल किया, क्योंकि यह ग्लैमर, सादगी और रॉयल्टी तीनों का बेहतरीन मिश्रण था.

'ले बाल देस डेब्यूटेंट्स' 29 नवंबर को पेरिस के शांग्री-ला होटल में आयोजित हुआ. यह वही होटल है जहां से जगमगाती एफिल टॉवर साफ नजर आती है. हर साल की तरह इस बार भी इस जगह को डांस बॉल, फैशन वॉक और लग्जरी गाला नाइट के रंगों में रंग दिया गया.

और कौन-कौन इस शाही इवेंट में दिखा?

इस साल कुल 19 डेब्यूटेंट्स ने ले बॉल 2025 में हिस्सा लिया. इनमें ड्यूक ऑफ मार्लबोरो की बेटी लेडी अरमिंटा स्पेंसर-चर्चिल, हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेला बैसेट की बेटी ब्रॉनविन वेंस, फैशन डिजाइनर कैरोलिना हेरेरा की पोती कैरोलिना लैनसिंग, अमेरिकी बिजनेस उत्तराधिकारी रूबी केम्पर, प्रिंस अल्बर्ट ऑफ होहेनज़ोलर्न की बेटी यूजे़निया और प्रिंसेस इसाबेल ऑफ ऑर्लियन्स जैसे कई नाम शामिल रहे.

फैशन एक्सपर्ट किर्स्टी गेल ने इसे सीजन का सबसे स्टाइलिश, बोल्ड और एलेगेंट फैशन शोकेस बताया. उनके मुताबिक इस बार रेड कार्पेट पर मेटैलिक शेड्स, ट्यूल लेयर्स, पोका डॉट्स और असिमेट्रिकल कट्स का जलवा रहा.