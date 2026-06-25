First Indian Woman Witch: भारत में 'चुड़ैल' या 'डायन' शब्द सुनते ही लोगों के मन में डर और नफरत पैदा हो जाती है. हमारे देश के कई ग्रामीण इलाकों में आज भी डायन-शिकार के नाम पर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी महिला भी हैं, जिन्होंने पूरे हौसले के साथ खुद को देश की पहली 'विच' यानी चुड़ैल घोषित किया? उनका नाम है इप्सिता रॉय चक्रवर्ती. साल 1986 में जब उन्होंने यह ऐलान किया, तो पूरे देश में हलचल मच गई थी. उनकी इस अनोखी और हिम्मत से भरी कहानी को जानना बेहद जरूरी है.
इप्सिता रॉय चक्रवर्ती ने जब खुद को 'विच' घोषित किया, तब तक वो 'विक्का' को अपना धर्म मान चुकी थीं. साधारण शब्दों में कहें तो विक्का का मतलब 'बुद्धिमानों का शिल्प' होता है. इप्सिता इसे अलग-अलग मान्यताओं और धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के रूप में देखती हैं. उन्होंने भारत के लोगों को विक्का धर्म से परिचित कराया. इप्सिता ने इस वेस्टर्न सोच को भारत की प्राचीन मान्यताओं जैसे 'तंत्र' और 'डकिनी विद्या' से जोड़कर देखा. उनका मानना है कि यह कोई जादू-टोना नहीं, बल्कि एक गहरा विज्ञान और दर्शन है.
कब हुई विक्का ब्रिगेड की शुरुआत?
साल 2006 में इप्सिता ने 'विक्का ब्रिगेड' की स्थापना की. इसमें उन्होंने कुछ गिने-चुने छात्रों को चुना और उन्हें विक्का के पुराने तौर-तरीके सिखाए. इस ब्रिगेड का मुख्य मकसद समाज से अंधविश्वास को खत्म करना और 'विच' शब्द के साथ जुड़े कलंक को मिटाना था. वक्त के साथ यह ब्रिगेड बड़ी होती गई और इसमें साइकोलॉजी और फिलॉसफी जैसे विषय भी जुड़ गए. साल 2013 में 'यंग बंगाल ब्रिगेड' नाम की संस्था बनी, जिसके तहत अब विक्का ब्रिगेड काम करती है.
अंधविश्वास के खिलाफ जंग
आज भी भारत में अंधविश्वास के चलते महिलाओं को डायन बताकर मार दिया जाता है या प्रताड़ित किया जाता है. इप्सिता चक्रवर्ती इसी डर और पागलपन के खिलाफ लड़ रही हैं. लोककथाओं और कहानियों ने 'डकिनी' या चुड़ैल की जो डरावनी छवि बनाई है, विक्का खुद को उससे पूरी तरह अलग रखता है. इप्सिता का मकसद लोगों के मन से इस काल्पनिक डर को निकालना है, ताकि किसी भी मासूम महिला को अंधविश्वास का शिकार न होना पड़े.
महिला सशक्तिकरण का जरिया
अपने एक इंटरव्यू में इप्सिता ने कहा था कि विक्का हमेशा से ज्ञान, ताकत और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक रहा है. उनका मानना है कि असली विक्का यही था, लेकिन बाद में पुरुषों के वर्चस्व वाले समाज और कुछ धार्मिक संस्थाओं ने अपने फायदे के लिए इसे गलत तरीके से पेश किया. लोगों के मन में विक्का को लेकर डर इसलिए बैठाया गया ताकि कुछ खास लोग अपना दबदबा बनाए रख सकें. इप्सिता ने इस विषय पर कई मशहूर किताबें भी लिखी हैं, जिनमें 'बिलव्ड विच', 'सैकेड इविल' और 'स्पिरिट्स आई हैव नोन' शामिल हैं.