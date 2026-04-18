विराट कोहली का एक 'Like' और रातों-रात चमक गई इस विदेशी हसीना की किस्मत, जानें कौन है LizLaz?

Who is LizLaz: सोशल मीडिया की दुनिया में कब क्या वायरल हो जाए कोई नहीं जानता. लेकिन जब बात विराट कोहली से जुड़ी हो, तो वह आग की तरह फैलती है. हाल ही में विराट कोहली के एक साधारण से 'लाइक' ने एक विदेशी कंटेंट क्रिएटर 'LizLaz' को रातों-रात भारत में मशहूर कर दिया है. जैसे ही फैंस ने विराट के इस इंटरैक्शन को देखा, इंटरनेट पर जिज्ञासा और मीम्स का सैलाब आ गया.

आखिर कौन है ये LizLaz?

LizLaz एक जर्मन-साउथ अफ्रीकन इन्फ्लुएंसर हैं, जो सोशल मीडिया पर अपनी एक अलग पहचान बना रही हैं. वह मुख्य रूप से ट्रैवल कंटेंट, लाइफस्टाइल वीडियो और सांस्कृतिक खोज के लिए जानी जाती हैं. दिलचस्प बात यह है कि लिज़लैज़ के पास साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री (M.Sc. in Psychology) भी है, जो उनके कंटेंट में एक गहरी समझ और नजरिया जोड़ती है.

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भारत से है खास लगाव

लिज़लैज़ की बढ़ती लोकप्रियता का एक बड़ा कारण भारत के प्रति उनका प्यार है. वह अक्सर भारतीय शहरों की यात्रा करती हैं, यहाँ की संस्कृति और आम जनजीवन से जुड़े वीडियो साझा करती हैं. स्थानीय लोगों के साथ उनकी बातचीत और भारतीय खाने को ट्राई करने का उनका अंदाज भारतीय दर्शकों को खूब पसंद आता है. वह केवल एक ट्रैवल व्लॉगर नहीं हैं, बल्कि संगीत में भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं.

कैसे शुरू हुआ विवाद और मीम्स का खेल?

यह सब तब शुरू हुआ जब फैंस ने देखा कि विराट कोहली ने लिज़लैज़ की एक इंस्टाग्राम पोस्ट को कथित तौर पर लाइक किया है. हैरानी की बात यह है कि कोहली उन्हें फॉलो भी नहीं करते हैं. इस बात ने फैंस को पुराने किस्सों की याद दिला दी, जब कोहली ने मजाक में इंस्टाग्राम के 'एल्गोरिदम' को गलती से होने वाले लाइक्स का जिम्मेदार ठहराया था. अब यह मामला एक मजेदार मीम फेस्ट में बदल चुका है.

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सादगी और असलियत ने बनाया खास

इन्फ्लुएंसर्स की भीड़ में लिज़लैज़ अपनी सादगी और असलियत के कारण अलग दिखती हैं. वह भारतीय परंपराओं को बहुत ही सम्मान के साथ अपने वीडियो में दिखाती हैं. विराट कोहली के इस लाइक ने भले ही उन्हें चर्चा में ला दिया हो, लेकिन उनका कंटेंट खुद इतना दमदार है कि लोग अब उनके पुराने वीडियो भी सर्च कर रहे हैं. जैसे ही यह स्क्रीनशॉट वायरल हुआ, फैंस ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मजेदार कमेंट्स करना शुरू कर दिया. कोई इसे 'कोहली की एल्गोरिदम वाली गलती' कह रहा है, तो कोई लिज़लैज़ के कंटेंट की तारीफ कर रहा है. फिलहाल, लिज़लैज़ के फॉलोअर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है और वह भारतीय इंटरनेट स्पेस में एक ट्रेंडिंग नाम बन गई हैं.