Advertisement
trendingNow13090163
Hindi Newsजरा हटकेमनाली से वायरल हुआ बिकिनी वीडियो, कौन हैं इन्फ्लुएंसर मेघा रानी जिन पर फूटा लोगों का गुस्सा

मनाली से वायरल हुआ बिकिनी वीडियो, कौन हैं इन्फ्लुएंसर मेघा रानी जिन पर फूटा लोगों का गुस्सा

Megha Rani: मेघा रानी का बर्फबारी में बिकिनी पहनकर डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसे लेकर लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं. कुछ ने इसे सिविक सेंस के खिलाफ बताया, तो कुछ ने व्यक्तिगत आज़ादी का समर्थन किया. सेहत और सार्वजनिक मर्यादा पर भी बहस छिड़ी. 

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 29, 2026, 11:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मनाली से वायरल हुआ बिकिनी वीडियो, कौन हैं इन्फ्लुएंसर मेघा रानी जिन पर फूटा लोगों का गुस्सा

सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई वीडियो चर्चा में आ जाता है, लेकिन कुछ क्लिप ऐसी होती हैं जो सिर्फ ट्रेंड नहीं बनतीं, बल्कि समाज में बहस भी छेड़ देती हैं. हाल ही में एक ऐसी ही रील ने इंटरनेट पर तूफान मचा दिया है. बर्फबारी के बीच एक युवती का डांस वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसे देखकर लोग दो धड़ों में बंट गए. एक तरफ इसे बोल्ड कंटेंट और पर्सनल चॉइस बताया गया, तो दूसरी तरफ इसे सार्वजनिक मर्यादा और समझदारी के खिलाफ करार दिया गया. इसी वीडियो के बाद इन्फ्लुएंसर मेघा रानी का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा और उन पर जमकर प्रतिक्रियाएं आने लगीं.

बर्फबारी में शूट हुआ वीडियो कैसे बना विवाद की वजह

वायरल वीडियो में मेघा रानी को तेज बर्फबारी के बीच काले रंग की बिकिनी और स्नीकर्स पहनकर डांस करते देखा गया. तापमान शून्य से नीचे होने के बावजूद वह कैमरे के सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करती नजर आईं. वीडियो सामने आते ही कुछ ही घंटों में हजारों व्यूज और कमेंट्स आने लगे. कई यूजर्स ने इसे “पब्लिक प्लेस पर सिविक सेंस की कमी” बताया. लोगों का कहना था कि ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स पर, जहां परिवार और बच्चे भी आते हैं, इस तरह का कंटेंट ठीक नहीं है. वहीं कुछ ने इसे सिर्फ वायरल होने की कोशिश करार दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

 कौन हैं मेघा रानी और किस तरह का कंटेंट बनाती हैं

मेघा रानी एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो अपने बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल वीडियोज के लिए जानी जाती हैं. उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर बीच, पहाड़ और अलग-अलग लोकेशंस पर शूट किए गए फैशन और ट्रैवल रील्स देखने को मिलते हैं. वह अक्सर ऐसे आउटफिट्स चुनती हैं, जो आसपास के माहौल से बिल्कुल अलग हों. इससे पहले भी वह बर्फीले इलाकों में शिफॉन साड़ी जैसे ट्रेडिशनल लुक में शूट कर चुकी हैं, जिसे उन्होंने बॉलीवुड से प्रेरित बताया था. उनका कंटेंट हमेशा चर्चा में रहता है.

 

सोशल मीडिया पर फुटा लोगों का गुस्सा

इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई. एक वर्ग का कहना है कि पब्लिक जगहों पर एक मर्यादा होनी चाहिए और इस तरह के वीडियो स्थानीय संस्कृति और माहौल को नजरअंदाज करते हैं. वहीं दूसरा वर्ग मेघा रानी के समर्थन में सामने आया. समर्थकों का कहना है कि उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा और कपड़े पहनना व्यक्तिगत आज़ादी का हिस्सा है. उनके मुताबिक, हर चीज को नैतिकता के चश्मे से देखना सही नहीं है. इस बहस ने ऑनलाइन आज़ादी और सामाजिक जिम्मेदारी के सवाल को फिर से चर्चा में ला दिया.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Who Is Megha Rani

Trending news

चंडीगढ़ को आज मिलेगा 32वां मेयर, पहली बार होगा हाथ उठाकर फैसला,कितने बजे आएंगे नतीजे
Chandigarh Mayor Election
चंडीगढ़ को आज मिलेगा 32वां मेयर, पहली बार होगा हाथ उठाकर फैसला,कितने बजे आएंगे नतीजे
बंगाल के मुसलमान हुमायूं कबीर के साथ जाएंगे? ममता के खिलाफ नया गठबंधन जन्म ले रहा
west bengal vidhan sabha chunav
बंगाल के मुसलमान हुमायूं कबीर के साथ जाएंगे? ममता के खिलाफ नया गठबंधन जन्म ले रहा
अजित पवार के बाद कौन होगा NCP पार्टी का अगला बॉस? रेस में सबसे आगे किसका है नाम
#Ajit Pawar
अजित पवार के बाद कौन होगा NCP पार्टी का अगला बॉस? रेस में सबसे आगे किसका है नाम
देर ये आया लेकिन... स्टालिन अचानक करने लगे BJP की तारीफ, क्यों गदगद हुए सीएम?
UGC New Rules
देर ये आया लेकिन... स्टालिन अचानक करने लगे BJP की तारीफ, क्यों गदगद हुए सीएम?
क्रैश की खबर मिली तो अजित पवार के घर में टीवी केबल क्यों काटी गई? रुला देगी कहानी
ajit pawar death
क्रैश की खबर मिली तो अजित पवार के घर में टीवी केबल क्यों काटी गई? रुला देगी कहानी
‘एक नहीं कई वजहें हैं…’, बारामती प्लेन हादसे पर क्या-क्या बोले पूर्व IAF पायलट?
ajit pawar death
‘एक नहीं कई वजहें हैं…’, बारामती प्लेन हादसे पर क्या-क्या बोले पूर्व IAF पायलट?
हमें पता है कि क्या चल रहा है...नए नियमों के खिलाफ आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
UGC New Rule
हमें पता है कि क्या चल रहा है...नए नियमों के खिलाफ आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
डिप्टी CM थे प्लेन में, पायलट को बारामती में मैनुअल लैंडिंग के लिए क्यों कहा गया था?
ajit pawar death
डिप्टी CM थे प्लेन में, पायलट को बारामती में मैनुअल लैंडिंग के लिए क्यों कहा गया था?
Ajit Pawar Last Rites LIVE Updates: पार्थिव शरीर पर रखी जाने लगी लकड़ियां, आखिरी विदाई देते समय भावुक हो गया पूरा पवार परिवार, उमड़ा जनसैलाब
ajit pawar plane crash
Ajit Pawar Last Rites LIVE Updates: पार्थिव शरीर पर रखी जाने लगी लकड़ियां, आखिरी विदाई देते समय भावुक हो गया पूरा पवार परिवार, उमड़ा जनसैलाब
'सस्ती पॉलिटिक्स में बिजी है विपक्ष...',पवार के निधन पर शिंदे गुट की नेता ने कसा तंज
Ajit Pawar
'सस्ती पॉलिटिक्स में बिजी है विपक्ष...',पवार के निधन पर शिंदे गुट की नेता ने कसा तंज