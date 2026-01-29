मनाली से वायरल हुआ बिकिनी वीडियो, कौन हैं इन्फ्लुएंसर मेघा रानी जिन पर फूटा लोगों का गुस्सा

सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई वीडियो चर्चा में आ जाता है, लेकिन कुछ क्लिप ऐसी होती हैं जो सिर्फ ट्रेंड नहीं बनतीं, बल्कि समाज में बहस भी छेड़ देती हैं. हाल ही में एक ऐसी ही रील ने इंटरनेट पर तूफान मचा दिया है. बर्फबारी के बीच एक युवती का डांस वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसे देखकर लोग दो धड़ों में बंट गए. एक तरफ इसे बोल्ड कंटेंट और पर्सनल चॉइस बताया गया, तो दूसरी तरफ इसे सार्वजनिक मर्यादा और समझदारी के खिलाफ करार दिया गया. इसी वीडियो के बाद इन्फ्लुएंसर मेघा रानी का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा और उन पर जमकर प्रतिक्रियाएं आने लगीं.

बर्फबारी में शूट हुआ वीडियो कैसे बना विवाद की वजह

वायरल वीडियो में मेघा रानी को तेज बर्फबारी के बीच काले रंग की बिकिनी और स्नीकर्स पहनकर डांस करते देखा गया. तापमान शून्य से नीचे होने के बावजूद वह कैमरे के सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करती नजर आईं. वीडियो सामने आते ही कुछ ही घंटों में हजारों व्यूज और कमेंट्स आने लगे. कई यूजर्स ने इसे “पब्लिक प्लेस पर सिविक सेंस की कमी” बताया. लोगों का कहना था कि ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स पर, जहां परिवार और बच्चे भी आते हैं, इस तरह का कंटेंट ठीक नहीं है. वहीं कुछ ने इसे सिर्फ वायरल होने की कोशिश करार दिया.

कौन हैं मेघा रानी और किस तरह का कंटेंट बनाती हैं

मेघा रानी एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो अपने बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल वीडियोज के लिए जानी जाती हैं. उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर बीच, पहाड़ और अलग-अलग लोकेशंस पर शूट किए गए फैशन और ट्रैवल रील्स देखने को मिलते हैं. वह अक्सर ऐसे आउटफिट्स चुनती हैं, जो आसपास के माहौल से बिल्कुल अलग हों. इससे पहले भी वह बर्फीले इलाकों में शिफॉन साड़ी जैसे ट्रेडिशनल लुक में शूट कर चुकी हैं, जिसे उन्होंने बॉलीवुड से प्रेरित बताया था. उनका कंटेंट हमेशा चर्चा में रहता है.

सोशल मीडिया पर फुटा लोगों का गुस्सा

इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई. एक वर्ग का कहना है कि पब्लिक जगहों पर एक मर्यादा होनी चाहिए और इस तरह के वीडियो स्थानीय संस्कृति और माहौल को नजरअंदाज करते हैं. वहीं दूसरा वर्ग मेघा रानी के समर्थन में सामने आया. समर्थकों का कहना है कि उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा और कपड़े पहनना व्यक्तिगत आज़ादी का हिस्सा है. उनके मुताबिक, हर चीज को नैतिकता के चश्मे से देखना सही नहीं है. इस बहस ने ऑनलाइन आज़ादी और सामाजिक जिम्मेदारी के सवाल को फिर से चर्चा में ला दिया.