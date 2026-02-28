कौन हैं TTE मोनी नैन? स्टेशन पर रील बनाना पड़ा भारी, DRM की फटकार के बाद डिलीट करने पड़े सारे वीडियो

Advertisement
दिल्ली की TTE मोनी नैन की सरकारी वर्दी में बनाई इंस्टाग्राम रील्स वायरल हुईं, जिससे सोशल मीडिया और प्रोफेशनल मर्यादा पर बहस छिड़ी. DRM की चेतावनी के बाद सभी ड्यूटी वीडियो डिलीट कर दिए गए.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 28, 2026, 01:46 PM IST
आजकल सोशल मीडिया का नशा ऐसा है कि दफ्तर हो या मेट्रो, हर कोई 'इन्फ्लुएंसर' बनना चाहता है. लेकिन जब बात सरकारी ड्यूटी की हो, तो यह शौक कभी-कभी 'भारी' पड़ जाता है. दिल्ली में तैनात रेलवे कर्मचारी मोनी नैन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. एक वायरल रील ने उन्हें रातों-रात नेशनल हेडलाइंस में ला खड़ा किया और देखते ही देखते यह प्रोफेशनल मर्यादा बनाम सोशल मीडिया फेम की एक बड़ी बहस बन गई. जो रील कभी उनके 3.6 लाख फॉलोअर्स के लिए मनोरंजन थी, वही उनके लिए रेलवे विभाग की ओर से मुसीबत का सबब बन गई. 

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, मोनी नैन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर (TTE) और टिकट कलेक्टर के पद पर तैनात हैं. उनकी रेलवे में भर्ती स्पोर्ट्स कोटे के जरिए हुई थी, जहां उनका मुख्य काम यात्रियों की मदद करना और टिकट चेक करना है. लेकिन ड्यूटी के अलावा मोनी की एक और पहचान है एक पॉपुलर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर. उनके अकाउंट पर 3.6 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वह अक्सर लिप-सिंग और लाइफस्टाइल से जुड़ी रील शेयर करती थीं. विवाद तब शुरू हुआ जब उनके कई वीडियो सरकारी वर्दी में और रेलवे परिसर के अंदर शूट किए गए पाए गए. इन वीडियो में वह अपनी ड्यूटी के दौरान फिल्मी गानों पर परफॉर्म करती नजर आती थीं, जिसे उनके फैंस तो पसंद करते थे, लेकिन विभाग की नजरों में यह अनुशासनहीनता थी.

सोशल मीडिया पर छिडी बहस

निजी क्षेत्र में सोशल मीडिया एक्टिविटी को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन सरकारी सेवा के नियम कहीं ज्यादा सख्त होते हैं. जैसे ही मोनी की रील वायरल हुई, इंटरनेट पर बहस छिड़ गई कि क्या सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान रील या कंटेंट बनाने की इजाजत होनी चाहिए? कई सोशल मीडिया यूजर्स ने रेलवे अधिकारियों को टैग करते हुए सवाल उठाया कि टैक्सपेयर्स के पैसों से चलने वाले सार्वजनिक कार्यालय क्या इन्फ्लुएंसर्स के लिए 'शूटिंग बैकड्रॉप' बन सकते हैं? लोगों का तर्क था कि वर्दी की एक गरिमा होती है और ऑन-ड्यूटी रील बनाना यात्रियों की सेवा में कोताही जैसा है. यह मामला तब और गरमाया जब एक पैसेंजर ग्रुप ने इसे 'X' (ट्विटर) पर सीनियर रेलवे अधिकारियों के साथ साझा कर दिया.

 

DRM की सख्त और डिलीट हुए सारे वीडियो

विवाद बढ़ने पर दिल्ली डिवीजन रेलवे मैनेजर (DRM) ने इस मामले का संज्ञान लिया और सख्त रुख अपनाया. रेलवे अधिकारियों ने पुष्टि की कि मोनी नैन को कड़ी चेतावनी जारी की गई है. उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह की रील न बनाएं और न ही अपलोड करें. इसके साथ ही, वर्किंग आवर्स के दौरान रिकॉर्ड किए गए सभी पिछले वीडियो को प्रोफाइल से हटाने का आदेश दिया गया. इस फटकार के बाद मोनी ने तुरंत एक्शन लिया और अपने इंस्टाग्राम हैंडल से काम से जुड़े सभी वीडियो डिलीट कर दिए. अब उनके प्रोफाइल पर केवल निजी यात्राएं और लाइफस्टाइल कंटेंट ही नजर आ रहा है, जो उनकी 'इन्फ्लुएंसर' और 'कर्मचारी' वाली पहचान के बीच के अंतर को साफ करता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

monimoni nainmoni nainsTTE

