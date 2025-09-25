Netflix और Facebook की करोड़ों की नौकरी छोड़ क्यों भारत लौट आया ये देशभक्त? बनाई ऐसी चीज बदल गई बुजुर्गों की जिंदगी
Netflix और Facebook की करोड़ों की नौकरी छोड़ क्यों भारत लौट आया ये देशभक्त? बनाई ऐसी चीज बदल गई बुजुर्गों की जिंदगी

Who Is Navneeth Ramprasad: बेंगलुरु के रहने वाले नवनीत रामप्रसाद अमेरिका में Netflix और Facebook जैसी दिग्गज कंपनियों में काम कर रहे थे. शानदार सैलरी, बेहतरीन टीम और सुनहरा करियर.. सबकुछ उनके पास था. 

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 25, 2025, 10:13 AM IST
Netflix और Facebook की करोड़ों की नौकरी छोड़ क्यों भारत लौट आया ये देशभक्त? बनाई ऐसी चीज बदल गई बुजुर्गों की जिंदगी

Bengaluru Founder Navneeth Ramprasad: बेंगलुरु के रहने वाले नवनीत रामप्रसाद अमेरिका में Netflix और Facebook जैसी दिग्गज कंपनियों में काम कर रहे थे. शानदार सैलरी, बेहतरीन टीम और सुनहरा करियर.. सबकुछ उनके पास था. लेकिन जब उनके माता-पिता डायबिटीज, जोड़ों के दर्द और ऑपरेशन के बाद कमजोरी जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे, तब उन्हें अहसास हुआ कि उनके पास इलाज तो है लेकिन संरचित देखभाल का सिस्टम नहीं. यही सोच उन्हें भारत वापस खींच लाई.

कैसे शुरू हुआ स्टार्ट अप?

भारत लौटकर नवनीत ने 2024 में प्राण हेल्थ नाम से एक हेल्थकेयर स्टार्टअप शुरू किया. इस प्लेटफॉर्म का मकसद था, बुज़ुर्गों की सेहत का ख्याल रखना. उनका कहना है कि भारत में 60 साल से ऊपर के लगभग 150 मिलियन लोग हैं, जिनमें से ज्यादातर क्रॉनिक बीमारियों से जूझ रहे हैं. जहां ज्यादातर स्टार्टअप्स मिलेनियल्स और जेन जी पर फोकस कर रहे हैं, वहीं उन्होंने बुज़ुर्गों की जिंदगी आसान बनाने की ठानी.

यह भी पढ़ें: Apple की परमानेंट नौकरी क्यों छोड़ दी? इंडियन टेक इंजीनियर के इस फैसले से सोच में पड़ा हर भारतीय

कितना असर हुआ इस पहल का?

आज 1000 से ज्यादा बुज़ुर्गों की जिंदगी प्राण हेल्थ बदल चुका है. चाहे डायबिटीज कंट्रोल हो, जोड़ों का दर्द हो या पोस्ट-कैंसर केयर – इस प्लेटफॉर्म ने बुज़ुर्गों को जीवन जीने का नया भरोसा दिया है. नवनीत कहते हैं, “यह नौकरी नहीं, मेरा ईंधन है और अभी तो सफर शुरू हुआ है.” जैसे ही उनकी कहानी सामने आई, सोशल मीडिया पर लोग उनकी तारीफों के पुल बांधने लगे. किसी ने लिखा, “ऐसे उदाहरण ही हमें प्रेरित करते हैं कि भारत में रहकर भारत के लिए काम करें.” दूसरे यूजर ने कहा, “वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल एक बड़ा और अनदेखा बाजार है, इसमें स्टार्टअप्स का काम करना बेहद जरूरी है.” एक और कमेंट आया, “बिना उनकी गरिमा छीने बुजुर्गों की मदद करना पुण्य का काम है.”

यह भी पढ़ें: डेंटिस्ट बेरोजगार है, लेकिन दुल्हन चाहिए सुपरवुमन जैसी! शादी के लिए लगाई इतनी शर्तें कि लोग भी हुए परेशान

 

 

कौन हैं नवनीत रामप्रसाद?

नवनीत ने विश्वेश्वरैया तकनीकी विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री और सिराकस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया. करियर की शुरुआत सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर हुई और बाद में उन्होंने प्रोडक्ट मैनेजर की भूमिका निभाई. वेल्स फार्गो, मेटा और नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी कंपनियों का हिस्सा रहे नवनीत ने अंततः अपने माता-पिता और देश के बुज़ुर्गों के लिए प्राण हेल्थ की नींव रखी.

