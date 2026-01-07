कौन हैं सीमा आनंद? जिन्हें 63 की उम्र में मिला 15 साल के लड़के से प्रपोजल, इंटरव्यू में किए बड़े खुलासे

Advertisement
Sex Education Debate: सेक्स एजुकेटर सीमा आनंद का एक बयान सोशल मीडिया पर तीखी बहस का कारण बन गया है. पॉडकॉस्टर शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में 15 साल के नाबालिग से जुड़ा अनुभव शेयर करने के बाद जिम्मेदारी, सीमाएं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर संवेदनशील विषयों को पेश करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 07, 2026, 01:42 PM IST
Seema Anand Controversy: सेक्स जैसे विषय पर खुलकर बात करने वाली सेक्स एजुकेटर सीमा आनंद हाल ही में एक बड़े विवाद के केंद्र में आ गईं. पॉडकॉस्टर शुभंकर मिश्रा ‘अनप्लग्ड शुभंकर’ पॉडकॉस्ट शो में बातचीत के दौरान उन्होंने एक ऐसा अनुभव शेयर किया, जिसने सोशल मीडिया पर बहस को जन्म दे दिया. इस बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा अब वायरल हो चुका है.

बातचीत के दौरान शुभंकर मिश्रा ने सीमा आनंद से पूछा कि अक्सर कम उम्र के लड़के बड़ी उम्र की महिलाओं की ओर क्यों आकर्षित होते हैं. इसके जवाब में सीमा आनंद ने बताया कि पिछले साल उनके साथ एक घटना हुई थी, जब एक 15 साल के लड़के ने उनसे आपत्तिजनक भाषा में बात की थी. उन्होंने यह भी बताया कि उस समय उनकी उम्र 63 साल थी.

नाबालिग का जिक्र आते ही क्यों बढ़ गई संवेदनशीलता?

जैसे ही इस क्लिप में 15 साल के नाबालिग का जिक्र सामने आया, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं तेज हो गईं. कई लोगों का मानना था कि नाबालिग से जुड़ा कोई भी अनुभव मनोरंजन या हल्की बातचीत का विषय नहीं हो सकता. इस उम्र में आकर्षण से ज्यादा अहम सवाल सुरक्षा, सीमाओं और जिम्मेदारी का होता है. एक यूजर ने लिखा कि यह कहानी मनोरंजन नहीं, बल्कि चिंता का विषय है. दूसरे ने कहा कि नाबालिग से जुड़ी किसी भी बात को बेहद सावधानी से पेश किया जाना चाहिए, खासकर जब मंच बड़ा हो. कई लोगों ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में ‘क्यों’ पर चर्चा जरूरी है, न कि घटना को सामान्य या हल्का बनाकर पेश करना.

 

 

क्या यह मुद्दा सिर्फ एक बयान तक सीमित है?

कई सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि यह मामला सिर्फ सीमा आनंद के बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर संवेदनशील विषयों को किस तरह पेश किया जा रहा है, उस पर भी सवाल खड़े करता है. लोगों ने कहा कि खुले मंच पर बातचीत जरूरी है, लेकिन भाषा, संदर्भ और सामाजिक प्रभाव को समझना उतना ही अहम है. 

कौन हैं सीमा आनंद?

सीमा आनंद लंदन स्थित माइथोलॉजिस्ट और प्रोफेशनल स्टोरीटेलर हैं. वह ‘द आर्ट्स ऑफ सेडक्शन’ की लेखिका हैं और भारतीय मौखिक परंपराओं पर उनके काम को यूनेस्को से जुड़े प्रोजेक्ट्स से भी जोड़ा जाता है. इंस्टाग्राम पर दस लाख से ज्यादा फॉलोअर्स वाली सीमा आनंद महिलाओं को सशक्त बनाने, सेक्स से जुड़े मिथकों को तोड़ने और कामसूत्र को नए नजरिये से समझाने के लिए जानी जाती हैं. हालांकि, इस बार उनकी एक कमेंट ने यह बहस छेड़ दी है कि जागरूकता और जिम्मेदारी के बीच की रेखा आखिर कहां खिंचनी चाहिए.

