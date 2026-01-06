Advertisement
मिल गई बड़ी आंखों वाली वो डरावनी महिला, जिसे लोग अपने घरों में 'नजरबट्टू' के लिए लगाते थे! जानें कौन हैं वो

Saree Clad Woman: कर्नाटक के निर्माण स्थलों पर टंगी साड़ी पहने महिला की रहस्यमयी तस्वीर ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है. बेंगलुरु से लेकर छोटे शहरों तक दिखने वाली इस तस्वीर के पीछे की सच्चाई क्या है, जानिए पूरी कहानी.

 

Jan 06, 2026, 02:41 PM IST
Niharika Rao Meme: जब हम किसी शहर से गुजरते हैं, तो आमतौर पर नई दुकानें, नए रेस्टोरेंट, ऑटो के पीछे लिखे अजीब संदेश और निर्माणाधीन इमारतें दिख जाती हैं. लेकिन अगर नजर मोबाइल से हटाकर आसपास देखी जाए, तो यही रोजमर्रा के दृश्य किसी कहानी की शुरुआत बन सकते हैं. कुछ ऐसा ही अनुभव कर्नाटक के बेंगलुरु में रहने वाली एक महाराष्ट्रीयन महिला के साथ हुआ, जिन्होंने शहर से बाहर यात्रा करते समय एक अजीब चीज को बार-बार नोटिस किया.

इस महिला ने देखा कि बेंगलुरु से बाहर कर्नाटक के अलग-अलग इलाकों में जहां भी कोई इमारत बन रही होती है, वहां एक ही तरह की तस्वीर टंगी होती है. यह तस्वीर एक साड़ी पहने महिला की है, जिसकी आंखों में काजल लगा है और आंखें पूरी तरह खुली हुई हैं. यह तस्वीर अधूरी इमारतों पर लटकी रहती है और पहली नजर में किसी को भी चौंका सकती है.

क्या पोस्टर की पहचान जानने की कोशिश?

इस रहस्यमयी पोस्टर को कई बार देखने के बाद महिला ने उसकी फोटो क्लिक की और यह जानने की कोशिश की कि आखिर यह महिला कौन है. उन्होंने Google Lens का भी सहारा लिया, लेकिन वहां से भी कोई साफ जानकारी नहीं मिल पाई. जब हर कोशिश बेकार गई, तो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस सवाल को सबके सामने रख दिया.

सोशल मीडिया पर सवाल उठते ही क्या हुआ?

महिला ने 5 जनवरी 2026 को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वह कर्नाटक में जहां भी निर्माण कार्य देखती हैं, वहां यह महिला नजर आती है, लेकिन उसकी पहचान कहीं नहीं मिल रही. यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई और अब तक इसे 3.2 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं. इसके बाद यूजर्स ने अपने-अपने अंदाज में इस तस्वीर के बारे बात करना शुरू कर दी.

क्या लोग इसे नजरबट्टू कवच मान रहे?

कई यूजर्स ने कहा कि यह निर्माण स्थलों को बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए लगाया जाने वाला ‘नजरबट्टू’ है. कुछ ने इसे ‘नजर कवच’ बताया, तो कुछ ने कहा कि आमतौर पर ऐसे स्थानों पर राक्षस जैसी आकृति होती है, लेकिन यह तस्वीर कुछ अलग और अजीब है. कई लोगों को यह किसी नए मीम ट्रेंड का हिस्सा भी लगी.

 

 

एक यूजर ने AI प्लेटफॉर्म की मदद से इस महिला की पहचान खोजने की कोशिश की. AI के मुताबिक, यह महिला निहारिका राव हैं, जो कर्नाटक की एक यूट्यूबर हैं. उनकी 2023 की एक वायरल वीडियो में दिखी हैरान करने वाली एक्सप्रेशन बाद में मीम बन गई. बताया गया कि स्थानीय लोग इस तस्वीर को मजाकिया अंदाज में ‘दृष्टि गोम्बे’ मानकर बुरी नजर से बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं.

हालांकि पहचान सामने आ चुकी है, लेकिन इंटरनेट पर हैरानी का सिलसिला अभी भी जारी है. बेंगलुरु के बाजारों और निर्माण स्थलों पर यह पोस्टर लगातार दिख रहा है और लोग इसे लेकर नई-नई थ्योरी साझा कर रहे हैं. यह तस्वीर अब सिर्फ एक पोस्टर नहीं, बल्कि कर्नाटक की सड़कों से निकली एक वायरल कहानी बन चुकी है.

