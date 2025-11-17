Advertisement
WATCH: जंगल के गाइड ने सिर्फ एक पत्ती से बजाई ऐसी मधुर धुन, सुनकर तारीफ करते नहीं थक रहे IFS ऑफिसर

IFS अधिकारी परिवीन कसवान द्वारा साझा किया गया पत्ती से सीटी बजाने वाले टाइगर रिजर्व गाइड का वीडियो वायरल हो गया. जानें कौन हैं जेम्स भूटिया और क्यों लोग उनकी प्रतिभा की चर्चा कर रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 17, 2025, 09:14 AM IST
WATCH: जंगल के गाइड ने सिर्फ एक पत्ती से बजाई ऐसी मधुर धुन, सुनकर तारीफ करते नहीं थक रहे IFS ऑफिसर

Leaf Whistle Viral Video: IFS अधिकारी परवीन कासवान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक व्यक्ति सिर्फ पत्ती से सीटी बजाते हुए मधुर धुन निकाल रहा है. यह अनोखी प्रतिभा देखते ही देखते वायरल हो गई. परवीन कासवान द्वारा शेयर किए गए वीडियो को हजारों इंप्रेशन मिले और लोगों ने इसे बड़े चाव से देखा.

कौन हैं यह शख्स?

वीडियो में दिखने वाले इस व्यक्ति का नाम जेम्स भूटिया है, जो एक टाइगर रिजर्व में गाइड के रूप में काम करते हैं. अधिकारी परवीन कासवान ने पोस्ट में लिखा, “टाइगर रिज़र्व के गाइड जेम्स भूटिया से मिलिए. उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए किसी वाद्य यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है.” यानी, उन्हें अपनी कला दिखाने के लिए किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं.

यह भी पढ़ें: होटल के रूम में सुबह-सुबह जगाने आया शेर का बच्चा, ऐसी सर्विस से दुनिया में मचा बवाल

लोगों ने वीडियो पर कैसी प्रतिक्रियाएं दीं?

वीडियो पोस्ट होते ही लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया. हजारों व्यूज के बीच नेटिजन्स एक ही बात सोच रहे थे आखिर वह कौन सा गाना बजा रहे हैं? कई लोगों ने अनुमान लगाया कि यह धुन “कांची रे कांची रे” फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा (1971) की है. एक यूजर ने लिखा, “मुझे लगता है गाना ‘कांची रे कांची रे’ है, देव आनंद और मुमताज वाला.” जबकि एक अन्य यूजर ने मजाक करते हुए कहा, “ये इसलिए जिंदा हैं क्योंकि टाइगर इनके टैलेंट से एंटरटेन हो जाते हैं.”

 

 

यह भी पढ़ें: आइसक्रीम ऑनलाइन मंगवाते हैं तो सावधान! खाने से पहले देख लें ये चीज, वरना बाद में होगा पछतावा 

क्या इस प्रतिभा को लेकर चिंताएं भी हैं?

एक यूजर ने चिंता जताते हुए कहा कि गाइड्स अक्सर पक्षियों को आकर्षित करने के लिए बर्ड कॉल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि पर्यटकों को प्रभावित कर सकें. उस यूजर ने लिखा, “उनके पास अद्भुत प्रतिभा है, लेकिन उन्हें इसे पक्षियों को लुभाने के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए. आजकल गाइड्स ऐसा अक्सर करते हैं.”

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

Tiger Reserve GuideLeaf Whistling

