कौन है याल्दा हकीम? जिसने पाकिस्तानियों की उधेड़ दी बखिया, खोली PAK पीएम की पोल

Who is Yalda Hakim: पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार को लाइव टीवी पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा. स्काई न्यूज की पत्रकार याल्दा हकीम ने उनके दावे को गलत साबित किया कि पाकिस्तान में कोई आतंकी कैंप नहीं हैं. यह घटना भारत के पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में आतंकी कैंपों पर भारतीय सैन्य कार्रवाई के कुछ घंटों बाद हुई.

लाइव टीवी पर दिखाई सच्चाई

स्काई न्यूज पर बातचीत के दौरान अताउल्लाह तरार ने कहा कि भारत ने नागरिक इलाकों को निशाना बनाया. याल्दा हकीम ने तुरंत इसका खंडन किया. उन्होंने कहा, "मेरे प्रोग्राम में एक हफ्ते पहले आपके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने माना था कि पाकिस्तान दशकों से आतंकी समूहों को फंडिंग और समर्थन देता रहा है." हकीम ने बताया कि ख्वाजा आसिफ ने कहा था, "हमने तीन दशक तक अमेरिका के लिए यह गलत काम किया, जो एक भूल थी और हमें इसका नुकसान उठाना पड़ा."

I spoke to him as India fired missiles into Pakistani-controlled territory in several locations early Wednesday. India says it is targeting “terrorist infrastructure”. pic.twitter.com/3ZOEww5dkK

“There are no terrorist camps in Pakistan” says Pakistan’s Information Minister Attaullah Tatar.

Sky News (@SkyYaldaHakim): “But you do admit, you do admit sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations?”

Pakistan Def. Minister: “Well, we have been doing this dirty work for United States for 3… pic.twitter.com/sv5TRkCgCZ

— Drop Site (@DropSiteNews) April 24, 2025