भारत की धरती पर कौन है सबसे ज्यादा जमीनों का मालिक? नाम जानकर उड़ जाएंगे आपके होश
India Land Ownership: सदियों से जमीन को ताकत, रुतबा और जिंदगी का आधार माना जाता रहा है. युद्धों से लेकर सभ्यताओं तक, हर चीज जमीन पर ही टिकी रही है- खेती-बाड़ी, घर, स्कूल, उद्योग और पूजा स्थल सब इसी से जुड़े हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 01, 2025, 07:33 AM IST
Land Ownership in India: सदियों से जमीन को ताकत, रुतबा और जिंदगी का आधार माना जाता रहा है. युद्धों से लेकर सभ्यताओं तक, हर चीज जमीन पर ही टिकी रही है- खेती-बाड़ी, घर, स्कूल, उद्योग और पूजा स्थल सब इसी से जुड़े हैं. भारत का क्षेत्रफल 32,87,590 वर्ग किलोमीटर है और इसका मालिकाना हक एक दिलचस्प कहानी कहता है. आधिकारिक तौर पर भारत में सबसे ज्यादा जमीन केंद्र सरकार के पास है, उसके बाद चौंकाने वाली बात यह है कि कैथोलिक चर्च और फिर वक्फ बोर्ड सबसे बड़े जमीन मालिक हैं.

भारत सरकार के पास कितनी जमीन है?

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, सरकारी भूमि सूचना प्रणाली (GLIS) में फरवरी 2021 तक दर्ज है कि केंद्र सरकार के पास लगभग 15,531 वर्ग किलोमीटर जमीन है. यह क्षेत्रफल कतर, जमैका और लेबनान जैसे देशों से भी बड़ा है. इसमें से रक्षा मंत्रालय के पास 2,580 वर्ग किमी, कोयला मंत्रालय के पास 2,580 वर्ग किमी, बिजली मंत्रालय के पास 1,806 वर्ग किमी और भारी उद्योग मंत्रालय के पास 1,209 वर्ग किमी जमीन है. यानी भारत की बड़ी जमीन ऊर्जा, उद्योग और सुरक्षा से जुड़ी है.

चर्च इतना बड़ा जमीन मालिक कैसे बना?

सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन कैथोलिक चर्च के पास है. अनुमान है कि पूरे भारत में चर्च के पास लगभग 7 करोड़ हेक्टेयर (172 मिलियन एकड़) जमीन है. यह ज़मीन चर्च, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और अन्य संस्थाओं में इस्तेमाल होती है. इसकी कीमत लाखों करोड़ रुपये बताई जाती है. यह ज़मीन ज्यादातर ब्रिटिश राज के दौरान मिली थी, जब ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ब्रिटिश क्राउन ने बड़े भू-भाग दिए या पट्टे पर दिए. 1927 का Indian Church Act इस अधिकार को और मजबूत करता है.

चर्च इस जमीन का इस्तेमाल कहां करता है?

कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया (CBCI) के तहत चर्च कई बड़े संस्थान चलाता है. इसमें 2,457 अस्पताल व डिस्पेंसरी, 240 मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज, 28 जनरल कॉलेज, 5 इंजीनियरिंग कॉलेज, 3,765 सेकेंडरी स्कूल, 7,319 प्राइमरी स्कूल और 3,187 नर्सरी शामिल हैं. इस तरह चर्च शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में भारत की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है.

वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है?

भारत में तीसरे सबसे बड़े जमीन मालिक वक्फ बोर्ड हैं. इसे 1954 के Waqf Act के तहत बनाया गया था. वक्फ बोर्ड मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान और अन्य धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन करता है. अनुमान है कि पूरे देश में इसके पास 6 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं. इनकी जड़ें पुराने मुस्लिम शासकों के जमाने से जुड़ी मानी जाती हैं.

क्या इन सबके पास मौजूद जमीन का आधिकारिक रिकॉर्ड है?

सरकारी जमीन के आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद हैं, लेकिन चर्च और वक्फ बोर्ड की कुल जमीन के पुख़्ता आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं. ज़्यादातर आंकड़े सिर्फ सर्वे और अनुमान पर आधारित हैं. साफ है कि भारत में जमीन के सबसे बड़े मालिक सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि धार्मिक संस्थाएं भी हैं, जिनका असर आस्था से आगे बढ़कर शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज पर भी गहरा है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

;