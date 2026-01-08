Advertisement
सर्दियों में बेड के नीचे आग लगाकर सोता है पूरा परिवार! वीडियो देखकर फटी रह जाएंगी आंखें

सर्दियों में बेड के नीचे आग लगाकर सोता है पूरा परिवार! वीडियो देखकर फटी रह जाएंगी आंखें

Shocking Viral Video: सोशल मीडिया पर हैरान कर देने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखता है कि ठंड से बचने के लिए बेड के नीचे आग लगाई जा रही है और पूरा परिवार आग के ऊपर सो रहा है. वीडियो देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 08, 2026, 09:26 PM IST
सर्दियों में बेड के नीचे आग लगाकर सोता है पूरा परिवार! वीडियो देखकर फटी रह जाएंगी आंखें

Shocking Viral Video: ठंड से बचने के लिए आप क्या करते हैं. आपका जवाब होगा कि दिन में ऊनी कपड़े पहनते हैं और रात को रजाई ओढ़कर सोते हैं. इसके बाद भी अगर हम आपसे पूछे कि ज्यादा ठंड लगे तो क्या करते हैं तो आपको जवाब होगा कि 2 रजाई या कंबल ओढ़ लेते हैं. अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं. दरअसल, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखता है कि ये परिवार रात को जहां सोता है वहां नीचे आग लगा लेता है. जी हां, बेड़ के नीचे आग लगाकर उसके ऊपर परिवार के सभी सदस्य एक साथ सोते नजर आ रहे हैं. ये वीडियो चीन का बताया जा रहा है और अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. 

कैसे लगाई जाती है आग?
वीडियो में दिखता है कि एक घर में एक बेड है और ये बेड नीचे से खुल जाता है. इसके बाद एक शख्स इसमें लकड़ी और सूखी घास डालकर आग लगाता है. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मिट्टी के चूल्हे में नीचे से लकड़ी डालकर आग लगाई जाती है ताकि ऊपर रखा तवा गर्म हो जाए. वैसे ही यहां बैड के नीचे आग लगाई जा रही है ताकि बेड की सतह गर्म रहे. इसके बाद वीडियो में नजर आता है कि एक घर में पूरा परिवार एक साथ सो रहा है. यहां बहुत बड़ा बेड है जो ईंटों से बना है और इसमें लकड़ी डालकर आग जलाने का सिरा घर के बाहर की ओर खुलता है. जब कैमरा घर की दीवार के पीछे जाता है तो यहां एक लड़की जलती हुई सूखी घास को दीवार के अंदर डालती नजर आती है. वीडियो के एक फ्रेम में तो दिखता है कि बेड नीचे से इतना गर्म हो गया कि उसके ऊपर बिछी बांस की चादर भी जलने लगी है. बिस्तर और घर से उठता धुआं और बेड के नीचे भड़की आग लोगों को चौंका रही है. वीडियो के कमेंट में बताया गया है कि चीन के लोग सर्दियों में बेड के नीचे आग लगाकर सोते हैं. वीडियो अविश्वशनीय है, ये वीडियो कहां का है और कितना सत्य है जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

A post shared by JogFol (@jogfolyt)

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @jogfolyt नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 16 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

TAGS

viralShocking videotrending

