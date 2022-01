जल गया पूरा घर लेकिन बच गई बिल्ली की जान, फूट-फूटकर रोने लगा बुजुर्ग; देखकर हो जाएंगे इमोशनल

Animals Video: कुत्ते और बिल्ली दो ऐसे जानवर हैं, जिन्हें लोग अपने घरों में सबसे ज्यादा पालते हैं. इन दोनों जानवरों के साथ लोगों का लगाव अपने बच्च की तरह होता है. बिल्लियां बहुत ही क्यूट होती हैं, उन्हें लोग मौसी कहकर बुलाते हैं. बिल्ली के बच्चे इतने क्यूट होते हैं कि घर के छोटे बच्चे भी उनके साथ बिना डरे खेलते रहते हैं.

हमारे घरों में साथ रहते-रहते हमें कई बार इन जानवरों से इतना प्यार हो जाता है कि इनसे बिछड़ने के बाद हमारा रोना छूट जाता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक बुजुर्ग शख्स अपनी बिल्ली को सीने से चिपकाए फूट-फूटकर रोता दिखाई दे रहा है. इसके पीछे की कहानी जानकर आप भी बेहद इमोशनल हो जाएंगे.

बता दें कि वीडियो में दिख रहे बुजुर्ग के घर में आग लग गई थी और उसका पूरा घर जलकर राख हो गया था. बुजुर्ग को यह लग रहा था कि उसकी पालतू बिल्ली भी जल गई होगी. हालांकि जब वह अपनी बिल्ली को देखता है तो वह इमोशनल हो जाता है और उसे सीने से चिपकाकर फूट-फूटकर रोने लगता है. वीडियो में आपको बुजुर्ग का जला हुआ घर दिखाई दे रहा होगा. देखें वीडियो-

His house is totally burned down but he cries in happiness on seeing his pet cat alive pic.twitter.com/Y07czxfxcv

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) January 14, 2022