/अमेरिका की सड़कों पर क्यों नहीं उड़ती धूल-मिट्टी? NRI महिला ने बताई असली वजह; वीडियो देख दूर होगा कन्फ्यूजन

न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से शेयर किए गए एक वीडियो में स्वाती अग्रवाल आसपास की सड़कों और फुटपाथ को दिखाते हुए बताती हैं कि यहां खुले में मिट्टी बहुत कम दिखाई देती है. उनके मुताबिक, सड़कें साफ रखने की शुरुआत सिर्फ सफाई करने से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि मिट्टी को खुला कितना छोड़ा गया है.
भारत के कई शहरों में सड़क के दोनों तरफ खुली जमीन, मिट्टी और धूल दिखाई देती है. गाड़ियां गुजरने पर यही सूखी मिट्टी हवा में उड़कर सड़क पर फैल जाती है. अमेरिका के कई शहरी इलाकों में इस समस्या को रोकने के लिए सड़क और आसपास की जमीन को पहले से ही पक्का रखा जाता है. उन्होंने अपने वीडियो में समझाया कि सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि सड़क और आसपास की जमीन का डिजाइन, मिट्टी को ढकने का तरीका और कड़े नियम भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं.
स्वाती के अनुसार, टाइम्स स्क्वायर जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में जमीन का बड़ा हिस्सा ग्रेनाइट, कंक्रीट या दूसरे मजबूत पत्थरों से ढका होता है. इसका सीधा फायदा यह होता है कि वहां खुली मिट्टी मौजूद ही नहीं रहती, जिसे गाड़ियां या हवा उड़ाकर सड़क पर ला सकें. उनका कहना है कि यह व्यवस्था सिर्फ न्यूयॉर्क के बेहद व्यस्त इलाकों तक सीमित नहीं है. लॉन्ग आइलैंड जैसे शांत रिहायशी इलाकों में भी सड़क और घरों के आसपास की जमीन को इस तरह व्यवस्थित किया जाता है कि खुली मिट्टी कम से कम रहे. जिससे सड़क साफ रखने का तरीका सिर्फ बाद में कूड़ा उठाना नहीं, बल्कि शुरुआत से ही धूल बनने की गुंजाइश कम करना है.
सड़क की सफाई का तरीका भी इस अंतर की एक बड़ी वजह बताया गया है. स्वाती के अनुसार, अमेरिका में कई जगह सामान्य झाड़ू से धूल उड़ाने के बजाय खास सफाई वाली मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है. इन मशीनों को सड़क साफ करने वाले वैक्यूम ट्रक के तौर पर समझा जा सकता है. ये खास गाड़ियां सड़क पर पानी का छिड़काव करती हैं और उसके बाद जमा हुई गंदगी को मशीन के जरिए खींच लेती हैं. इस तरीके से सूखी धूल एक जगह से दूसरी जगह उड़ने की संभावना कम हो जाती है. खासकर व्यस्त सड़कों पर यह तरीका सड़क किनारे जमा होने वाली महीन मिट्टी को कम करने में मदद करता है.
सिर्फ सड़क ही नहीं, बल्कि पेड़-पौधों और बगीचों के आसपास की मिट्टी को लेकर भी खास ध्यान दिया जाता है. स्वाती ने बताया कि खुले गार्डन में मिट्टी के ऊपर लकड़ी के छोटे टुकड़े, सूखे पत्ते या दूसरे सामान की परत बिछाई जाती है. इस परत को रखने से मिट्टी सीधे हवा के संपर्क में नहीं रहती. जिसका नतीजा यह होता है कि तेज हवा चलने या आसपास से गाड़ियां गुजरने पर मिट्टी उड़कर सड़क तक कम पहुंचती है. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि वहां सफाई का मतलब सिर्फ सड़क पर पानी डालना या कूड़ा उठाना नहीं है. आसपास की जमीन को भी इस तरह रखा जाता है कि वह खुद सड़क को गंदा करने की वजह न बने.
शहरों में धूल की सबसे बड़ी वजहों में निर्माण कार्य भी शामिल होता है. बिल्डिंग या सड़क बनाने के दौरान मिट्टी, रेत और दूसरे सामान से काफी धूल पैदा हो सकती है. स्वाती के वीडियो के मुताबिक, ऐसी जगहों पर धूल को बाहर फैलने से रोकने के लिए डस्ट बैरियर जैसे इंतजाम किए जाते हैं. इसका मकसद यह होता है कि कंस्ट्रक्शन साइट से निकलने वाली मिट्टी सीधे सड़क और आसपास के इलाकों तक न पहुंचे. ऐसे नियमों और उनके पालन से भी सड़क पर धूल जमा होने की समस्या कम की जा सकती है.
भारत में कई शहरों में सड़क की नियमित सफाई होती है, लेकिन समस्या सिर्फ सड़क पर जमा गंदगी की नहीं है. अगर सड़क के किनारे खुली मिट्टी है, फुटपाथ टूटा हुआ है या निर्माण स्थल से मिट्टी सड़क तक आ रही है, तो सफाई के कुछ घंटे बाद ही धूल दोबारा जमा हो सकती है. यही वजह है कि सिर्फ झाड़ू लगाने से समस्या का स्थायी हल नहीं निकलता. सड़क के किनारे की जमीन, फुटपाथ, पेड़-पौधों वाले हिस्से और कंस्ट्रक्शन साइट को भी साथ में व्यवस्थित करना जरूरी होता है.
स्वाती ने यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया तो लोगों ने इस पर जमकर प्रतिक्रिया दी. कुछ यूजर्स ने अमेरिका की सफाई व्यवस्था और नियमों की तारीफ की. वहीं कुछ लोगों ने भारत की सड़कों की हालत को लेकर मजेदार कमेंट भी किए. एक यूजर ने लिखा कि जब किसी देश में विज्ञान और टेक्नोलॉजी को सफाई व्यवस्था में इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसा फर्क दिखाई देता है. वहीं एक अन्य यूजर ने मजाक करते हुए कहा कि भारत में कई जगह मिट्टी तो बहुत है, लेकिन सड़क ही नहीं मिलती. हालांकि, अमेरिका की हर सड़क एक जैसी साफ हो या भारत की हर सड़क पर धूल ही धूल हो, ऐसा कहना सही नहीं होगा. दोनों देशों में शहर, मौसम, सड़क की स्थिति और स्थानीय व्यवस्था के हिसाब से काफी फर्क होता है.
स्वाती अग्रवाल के वीडियो से एक बात जरूर समझ आती है कि सड़क को साफ रखने के लिए सिर्फ सफाईकर्मी बढ़ाना काफी नहीं है. अगर धूल पैदा होने की वजहों को ही कम कर दिया जाए, तो सड़क को साफ रखना काफी आसान हो सकता है. खुली मिट्टी को ढकना, फुटपाथ और सड़क किनारे की जगह को बेहतर बनाना, कंस्ट्रक्शन साइट से धूल रोकना और मशीनों से वैज्ञानिक तरीके से सफाई करना- ये सभी कदम मिलकर सड़क को साफ रखने में मदद कर सकते हैं. यही वजह है कि अमेरिका की सड़कों का यह अनुभव सिर्फ तुलना का विषय नहीं, बल्कि शहरों की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक सीख भी देता है.
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