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अमेरिका की सड़कों पर क्यों नहीं उड़ती धूल-मिट्टी? NRI महिला ने बताई असली वजह; वीडियो देख दूर होगा कन्फ्यूजन

अमेरिका की चमचमाती सड़कों को देखकर अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि वहां इतनी कम धूल-मिट्टी आखिर कैसे रहती है? भारत में रोज सफाई के बाद भी सड़क किनारे धूल जमा हो जाती है, जबकि अमेरिका के शहरों और रिहायशी इलाकों में सड़कें काफी साफ नजर आती हैं. अमेरिका में रहने वाली NRI महिला स्वाती अग्रवाल ने एक वीडियो में इसी फर्क की वजह बताई है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 21, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 10:38 AM IST
अमेरिका की सड़कों पर क्यों नहीं उड़ती धूल-मिट्टी? NRI महिला ने बताई असली वजह; वीडियो देख दूर होगा कन्फ्यूजन
Image Credit: अमेरिका में सड़क पर धूल क्यों नहीं? Image credit: instagram/@swati.usa_sai_laddishahg

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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