बर्फ नहीं ये है 15 किलो की चांदी की सिल्लियां, सड़क किनारे जमीन पर कौन बेच रहा?

चमकते सोने के बीच पिछले कुछ दिनों से चांदी सुर्खियों में है. इसका रेट जिस तेजी से भाग रहा है लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कहां तक जाकर रुकेगा. इस बीच, सड़क पर चांदी की सिल्लियां बेचने का एक वीडियो वायरल है. पहली नजर में लगेगा शायद बर्फ की छोटी सिल्ली हो. करीब से देखेंगे तो यकीन नहीं होगा कि जिस चांदी को आप दुकानों के शोकेस में करीने से दिखाया जाता देखते हैं, वो जमीन कैसे पड़ी है. भीड़ लगी है. मानो मंडी में लोग सब्जी खरीदने आए हों. कहां की है यह तस्वीर?

इन चांदी की सिल्लियों का वजन 15-15 किलो है और ये तस्वीर चीन के शुबेई (Shuibei) की है. यहां 15 किलो के SGE मानक वाली चांदी की स्लैब्स को बेचा जा रहा है. यह शहर चीन का एक प्रमुख गोल्ड और ज्वैलरी हब कहा जाता है. पहले आप वीडियो देखिए, इसे कैसे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सामान ढुलाई वाली ट्राली की तरह खुले में लेकर जाया जा रहा है.

A glimpse of 15 kg SGE #Silver slabs selling at the Shuibei (水贝) Shenzhen Luohu District China's premier gold and jewelry hub. pic.twitter.com/mjvzVpxuTR Add Zee News as a Preferred Source — Eric Yeung (@KingKong9888) December 30, 2025

चीन में भी चांदी नए रिकॉर्ड बना रही है. निवेशकों की रुचि इस कदर बढ़ी है कि चीन में शुद्ध सिल्वर खरीदारों की भीड़ लग गई है. रिटेल इन्वेस्टरों में यह रुचि पिछले एक हफ्ते में बढ़ी है. एआई इकोनॉमी या कहिए कि एआई डेटा सेंटर में चांदी की उपयोगिता समझ में आने के कारण भी चांदी की डिमांड बढ़ी है. चीन के सिल्वर फंडों में भी पैसे लगाए जा रहे हैं.

Chinese investors, and small industrials buying SGE 15 kg #Silver slabs from a dealer at ATH #Silver prices plus premium. pic.twitter.com/XtoUNbEaJM — Eric Yeung (@KingKong9888) December 30, 2025

सिल्वर स्लैब में SGE का मतलब शंघाई गोल्ड एक्सचेंज होता है. यानी इस चांदी की सिल्ली को चीन के आधिकारिक एक्सचेंज की तरफ से शुद्ध घोषित किया गया है. वैसे 15 किलो की सिल्वर स्लैब रिटेल ग्राहकों के लिए नहीं बल्कि बड़े ट्रेडर्स और कंपनियों के लिए होती है. हालांकि यह पैनिक बाइंग एक नया ट्रेंड्स दिखा रही है.

भले ही दुनिया में एप या कहें डिजिटली निवेश हो रहा हो लेकिन असल धातु को खरीदने वालों की भी कमी नहीं है. भारत की बात करें तो साल के आखिरी दिन चांदी का भाव 2.61 लाख रुपये प्रति किलोग्राम से भी ज्यादा चला गया है.