यहां इंसानों से ज्यादा VIP हैं जानवर, सड़क पर इनके लिए रुक जाती है पूरी ट्रैफिक

दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां इंसानों से ज्यादा सम्मान जानवरों को मिलता है. सुनने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह हकीकत है. भारत के गिर नेशनल पार्क और जापान के नारा पार्क जैसे इलाकों में अक्सर ऐसा नजारा देखने को मिलता है, जब सड़क पर जानवरों के आते ही पूरी ट्रैफिक रुक जाती है. यहां नियम साफ है पहले जानवर, फिर इंसान. यही वजह है कि ये जगहें एनिमल VIP ज़ोन के नाम से भी जानी जाती हैं.

गिर में शेरों का दबदबा क्यों?

गुजरात स्थित गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों का आखिरी प्राकृतिक घर माना जाता है. यहां शेर कई बार जंगल से बाहर निकलकर सड़कों तक आ जाते हैं. ऐसे में वन विभाग के नियमों के तहत गाड़ियों को तुरंत रोक दिया जाता है और शेरों को पहले रास्ता दिया जाता है. पर्यटकों को सख्त निर्देश होते हैं कि वे न तो हॉर्न बजाएं और न ही जानवरों के करीब जाएं. गुजरात वन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जानवरों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए इंसानों को इंतजार करना पड़ता है.

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जापान में हिरणों का ‘राज’?

इसी तरह जापान के नारा पार्क में हिरणों को पवित्र माना जाता है. यहां सैकड़ों हिरण खुलेआम सड़कों पर घूमते हैं और गाड़ियां उनके लिए रुक जाती हैं. खास बात यह है कि ये हिरण इंसानों से डरते नहीं, बल्कि कई बार खुद ही सड़क के बीच में खड़े हो जाते हैं. स्थानीय लोग और पर्यटक भी इन्हें खास सम्मान देते हैं. हिरणों को खाना खिलाना यहां एक परंपरा बन चुकी है, लेकिन इसके लिए भी नियम तय किए गए हैं, ताकि जानवरों को कोई नुकसान न पहुंचे.

क्या कहते हैं रिपोर्ट्स और विशेषज्ञ?

वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे नियम जैव विविधता और जानवरों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं. बीबीसी न्यूज, इंडियन एक्सप्रेस और नेशनल ज्योग्राफिक की रिपोर्ट में भी इन जगहों पर जानवरों को प्राथमिकता दिए जाने का जिक्र मिलता है. एक्सपर्ट के अनुसार, अगर इंसान थोड़ा धैर्य रखे, तो इंसान और वन्यजीवों के बीच संतुलन बनाए रखा जा सकता है. यही कारण है कि इन इलाकों में जानवर VIP की परंपरा न केवल अनोखी है, बल्कि संरक्षण के लिहाज से भी बेहद अहम मानी जाती है.

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