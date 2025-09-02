Desi Jugaad: बारिश से पानी-पानी हुआ मेट्रो स्टेशन तो ट्रैक्टर ने सवारी को कराई मौज! देखें 10 रुपये में कैसे ढोया?

क्यों नहीं चल पा रहे ऑटो रिक्शा?
दरअसल, वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मेट्रो स्टेशन के बाहर लगभग दो फिट पानी भरा हुआ है ऐसे में ऑटो रिक्शा चलना मुश्किल हो जाता है. वीडियो में दिखाई देता है कि ट्रैक्टर ट्रॉली मेट्रो स्टेशन के लिए सवारी लाने और ले जाने का काम कर रही हैं. तभी वहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली आती है जिसमें लगभग दो दर्जन से ज्यादा लोग सवार हैं. यह भी पढ़ें: घर के सारे काम करने के बाद सोता है ये कुत्ता! लोग बोले 'डॉगेश भाई का जलवा' देखें वायरल Video
कितने रुपये सवारी ले रहे ट्रैक्टर वाले?
वीडियो बना रहा शख्स कहता है, "ये देखो मौके पर चौका. ये ट्रैक्टर भरकर सवारी ला रहे हैं 10 रुपये सवारी है और अब ये लाकर सीधा मेट्रो स्टेशन पर उतारेंगे." उसके बाद वो अपना कैमरे मेट्रो स्टेशन के गेट की तरफ करता है. वहां कई ट्रैक्टर अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं. वीडियो बना रहा शख्स कहता है, "यहां ऑटो रिक्शा फेल हो गए हैं, अब ट्रैक्टर का राज चल रहा है." अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
किस अकाउंट से डाला गया वीडियो?
इस वीडियो को @irshad_loni नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. अब तक इस वीडियो को 53 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. इतना ही नहीं 87 हजार से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को शेयर भी किया है.
वीडियो देखकर क्या बोली पब्लिक?
वीडियो देखने के बाद लोगों ने काफी मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, एक समय था जब शादी में बारात जाती थी ट्रैक्टर से, आज वीडियो देखकर याद आ गया. दूसरे यूजर ने लिखा, मुसीबत में जवान और किसान काम आता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.