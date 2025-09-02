Desi Jugaad: बारिश से पानी-पानी हुआ मेट्रो स्टेशन तो ट्रैक्टर ने सवारी को कराई मौज! देखें 10 रुपये में कैसे ढोया?

Viral Video: बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या आम है, लेकिन मेट्रो स्टेशन के बाहर पानी भरने से जब ऑटो रिक्शा नहीं चल पाया तो किसानों ने ​ऐसा जुगाड़ निकाला कि आपदा में अवसर बोलकर लोग वीडियो बनाने लगे.