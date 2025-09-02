Desi Jugaad: बारिश से पानी-पानी हुआ मेट्रो स्टेशन तो ट्रैक्टर ने सवारी को कराई मौज! देखें 10 रुपये में कैसे ढोया?
Advertisement
trendingNow12905607
Hindi Newsजरा हटके

Desi Jugaad: बारिश से पानी-पानी हुआ मेट्रो स्टेशन तो ट्रैक्टर ने सवारी को कराई मौज! देखें 10 रुपये में कैसे ढोया?

Viral Video: बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या आम है, लेकिन मेट्रो स्टेशन के बाहर पानी भरने से जब ऑटो रिक्शा नहीं चल पाया तो किसानों ने ​ऐसा जुगाड़ निकाला कि आपदा में अवसर बोलकर लोग वीडियो बनाने लगे. 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 02, 2025, 08:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Desi Jugaad: बारिश से पानी-पानी हुआ मेट्रो स्टेशन तो ट्रैक्टर ने सवारी को कराई मौज! देखें 10 रुपये में कैसे ढोया?
Add Zee News as a Preferred Source
  1. Viral Video: सोशल मीडिया पर मजेदार वीडियो वायरल होते हैं. बारिश का मौसम चल रहा है और ऐसे में अलग अलग इलाकों से जलभराव के वीडियो आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग परेशानी में भी आनंद लेने से पीछे नहीं हटते हैं. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें ट्रैक्टर वालों ने आपदा को अवसर में बदल दिया है. चलिए विस्तार से समझते हैं.
    यह भी पढ़ें: इस कुत्ते की स्विमिंग देखकर डॉल्फिन भी शरमा जाएगी, Video देखकर लोग बोले- डॉगेश भाई ऑन टॉप
  2. क्यों नहीं चल पा रहे ऑटो रिक्शा?
    दरअसल, वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मेट्रो स्टेशन के बाहर लगभग दो फिट पानी भरा हुआ है ऐसे में ऑटो रिक्शा चलना मुश्किल हो जाता है. वीडियो में दिखाई देता है कि ट्रैक्टर ट्रॉली मेट्रो स्टेशन के लिए सवारी लाने और ले जाने का काम कर रही हैं. तभी वहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली आती है जिसमें लगभग दो दर्जन से ज्यादा लोग सवार हैं.
    यह भी पढ़ें: घर के सारे काम करने के बाद सोता है ये कुत्ता! लोग बोले 'डॉगेश भाई का जलवा' देखें वायरल Video
  3. कितने रुपये सवारी ले रहे ट्रैक्टर वाले?
    वीडियो बना रहा शख्स कहता है, "ये देखो मौके पर चौका. ये ट्रैक्टर भरकर सवारी ला रहे हैं 10 रुपये सवारी है और अब ये लाकर सीधा मेट्रो स्टेशन पर उतारेंगे." उसके बाद वो अपना कैमरे मेट्रो स्टेशन के गेट की तरफ करता है. वहां कई ट्रैक्टर अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं. वीडियो बना रहा शख्स कहता है, "यहां ऑटो रिक्शा फेल हो गए हैं, अब ट्रैक्टर का राज चल रहा है." अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
  4. किस अकाउंट से डाला गया वीडियो?
    इस वीडियो को @irshad_loni नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. अब तक इस वीडियो को  53 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. इतना ही नहीं 87 हजार से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को शेयर भी किया है.
    5.  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    A post shared by Irshad Loni (@irshad_loni)

  5. वीडियो देखकर क्या बोली पब्लिक?
    वीडियो देखने के बाद लोगों ने काफी मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, एक समय था जब शादी में बारात जाती थी ट्रैक्टर से, आज वीडियो देखकर याद आ गया. दूसरे यूजर ने लिखा, मुसीबत में जवान और किसान काम आता है.
  6. Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Tractor Videoviraltrending

Trending news

Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
PM Modi
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
चीनी सेना के कमांडर का भारतीय कनेक्शन! जानिए कपिसा के योद्धा का अनोखा किस्सा
china
चीनी सेना के कमांडर का भारतीय कनेक्शन! जानिए कपिसा के योद्धा का अनोखा किस्सा
दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत पर आज हाई कोर्ट देगा फैसला
Delhi riot conspiracy case
दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत पर आज हाई कोर्ट देगा फैसला
इन राज्यों में आज संभलकर! बारिश का रेड अलर्ट, यहां गए तो वापस आने में होगी दिक्कत
weather update
इन राज्यों में आज संभलकर! बारिश का रेड अलर्ट, यहां गए तो वापस आने में होगी दिक्कत
मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कई उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
Manipur
मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कई उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
Vice President Elections
डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
DNA Analysis
RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
weather update
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
Supreme Court News
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
सेना ने उखाड़ फेंका TMC का पंडाल, भड़कीं ममता पहुंच गईं आर्मी ग्राउंड और फिर...
west bengal news in hindi
सेना ने उखाड़ फेंका TMC का पंडाल, भड़कीं ममता पहुंच गईं आर्मी ग्राउंड और फिर...
;