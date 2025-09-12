पायलट प्लेन में क्यों नहीं रख सकते परफ्यूम? खतरे में पड़ सकती है पैसेंजर्स की जान, जानें कैसे

Pilot Rules: हवाई जहाज उड़ाना सिर्फ एक तकनीकी स्किल नहीं, बल्कि इसमें कई सख्त नियमों का पालन भी शामिल है. इन्हीं नियमों में से एक ऐसा है जो सुनकर कई लोग हैरान रह जाते हैं- पायलट्स को फ्लाइट से पहले परफ्यूम लगाने की मनाही है. यह नियम सिर्फ पसंद-नापसंद से जुड़ा नहीं, बल्कि सुरक्षा और हेल्थ गाइडलाइन्स का अहम हिस्सा है. आइए जानते हैं आखिर यह अनोखा नियम क्यों बनाया गया.

आखिर क्यों लागू किया गया यह अजीब सा नियम?

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के मुताबिक, हर पायलट को उड़ान से पहले ब्रेथलाइजर टेस्ट देना अनिवार्य है. इस टेस्ट का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि पायलट पूरी तरह से सचेत और शराब मुक्त हों. लेकिन समस्या यह है कि परफ्यूम, माउथवॉश या हैंड सैनिटाइजर जैसे कई रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स में एथाइल अल्कोहल पाया जाता है.

परफ्यूम कैसे बिगाड़ सकता है टेस्ट?

ब्रेथलाइजर मशीन बेहद संवेदनशील होती है और यह 0.0001% तक अल्कोहल डिटेक्ट कर सकती है. ऐसे में अगर पायलट ने शराब नहीं भी पी हो, तो भी परफ्यूम की खुशबू से निकली अल्कोहल वाष्प मशीन को धोखा दे सकती है. नतीजा यह होता है कि रिपोर्ट में गलत पॉजिटिव दिख सकता है, जिससे फ्लाइट लेट हो सकती है और पायलट पर सख्त कार्रवाई भी हो सकती है.

क्या कहते हैं खुद पायलट?

कैप्टन अवधेश तोमर ने हाल ही में एक इंस्टाग्राम वीडियो में इस नियम की वजह बताई. उन्होंने कहा, “हमें भी परफ्यूम पसंद है और हम अक्सर ड्यूटी-फ्री से खरीदते हैं. लेकिन दिक्कत यह है कि फ्लाइट से पहले हर बार ब्रेथलाइजर टेस्ट करना होता है. परफ्यूम अल्कोहल बेस्ड होते हैं, जिससे टेस्ट में झूठा रिजल्ट आ सकता है.”

DGCA की गाइडलाइन्स कितनी सख्त हैं?

अक्टूबर 2023 में DGCA ने साफ किया कि पायलट और क्रू मेंबर्स को परफ्यूम, माउथवॉश, जेल और दवाइयां जिनमें अल्कोहल हो, उनका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. अगर किसी को अल्कोहल बेस्ड दवा लेनी हो, तो उसे कंपनी के डॉक्टर से लिखित मंजूरी लेनी जरूरी है. एविएशन इंडस्ट्री में छोटी से छोटी गलती भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है. ऐसे में सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम उठाना मुमकिन नहीं है. यही वजह है कि परफ्यूम जैसी साधारण चीज पर भी सख्त पाबंदी लगाई गई है. यह नियम पायलट्स के लिए सख्त जरूर है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा के लिए बेहद अहम भी है.