पायलट प्लेन में क्यों नहीं रख सकते परफ्यूम? खतरे में पड़ सकती है पैसेंजर्स की जान, जानें कैसे
Advertisement
trendingNow12919086
Hindi Newsजरा हटके

पायलट प्लेन में क्यों नहीं रख सकते परफ्यूम? खतरे में पड़ सकती है पैसेंजर्स की जान, जानें कैसे

Pilots Banned from Wearing Perfume: हवाई जहाज उड़ाना सिर्फ एक तकनीकी स्किल नहीं, बल्कि इसमें कई सख्त नियमों का पालन भी शामिल है. इन्हीं नियमों में से एक ऐसा है जो सुनकर कई लोग हैरान रह जाते हैं- पायलट्स को फ्लाइट से पहले परफ्यूम लगाने की मनाही है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 12, 2025, 12:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पायलट प्लेन में क्यों नहीं रख सकते परफ्यूम? खतरे में पड़ सकती है पैसेंजर्स की जान, जानें कैसे

Pilot Rules: हवाई जहाज उड़ाना सिर्फ एक तकनीकी स्किल नहीं, बल्कि इसमें कई सख्त नियमों का पालन भी शामिल है. इन्हीं नियमों में से एक ऐसा है जो सुनकर कई लोग हैरान रह जाते हैं- पायलट्स को फ्लाइट से पहले परफ्यूम लगाने की मनाही है. यह नियम सिर्फ पसंद-नापसंद से जुड़ा नहीं, बल्कि सुरक्षा और हेल्थ गाइडलाइन्स का अहम हिस्सा है. आइए जानते हैं आखिर यह अनोखा नियम क्यों बनाया गया.

आखिर क्यों लागू किया गया यह अजीब सा नियम?

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के मुताबिक, हर पायलट को उड़ान से पहले ब्रेथलाइजर टेस्ट देना अनिवार्य है. इस टेस्ट का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि पायलट पूरी तरह से सचेत और शराब मुक्त हों. लेकिन समस्या यह है कि परफ्यूम, माउथवॉश या हैंड सैनिटाइजर जैसे कई रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स में एथाइल अल्कोहल पाया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ऑफिस में बॉस ने बदली डेस्क तो कोर्ट पहुंच गया एम्प्लाई, ऐसे जीता 25 लाख रुपये का मुआवजा; जानें पूरा केस

परफ्यूम कैसे बिगाड़ सकता है टेस्ट?

ब्रेथलाइजर मशीन बेहद संवेदनशील होती है और यह 0.0001% तक अल्कोहल डिटेक्ट कर सकती है. ऐसे में अगर पायलट ने शराब नहीं भी पी हो, तो भी परफ्यूम की खुशबू से निकली अल्कोहल वाष्प मशीन को धोखा दे सकती है. नतीजा यह होता है कि रिपोर्ट में गलत पॉजिटिव दिख सकता है, जिससे फ्लाइट लेट हो सकती है और पायलट पर सख्त कार्रवाई भी हो सकती है.

क्या कहते हैं खुद पायलट?

कैप्टन अवधेश तोमर ने हाल ही में एक इंस्टाग्राम वीडियो में इस नियम की वजह बताई. उन्होंने कहा, “हमें भी परफ्यूम पसंद है और हम अक्सर ड्यूटी-फ्री से खरीदते हैं. लेकिन दिक्कत यह है कि फ्लाइट से पहले हर बार ब्रेथलाइजर टेस्ट करना होता है. परफ्यूम अल्कोहल बेस्ड होते हैं, जिससे टेस्ट में झूठा रिजल्ट आ सकता है.”

 

 

यह भी पढ़ें: पब्लिक टॉयलेट बनाया इतना सुंदर, यूज करने के बजाय घूमने और फोटो खिंचवाने के लिए आ रहे लोग

DGCA की गाइडलाइन्स कितनी सख्त हैं?

अक्टूबर 2023 में DGCA ने साफ किया कि पायलट और क्रू मेंबर्स को परफ्यूम, माउथवॉश, जेल और दवाइयां जिनमें अल्कोहल हो, उनका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. अगर किसी को अल्कोहल बेस्ड दवा लेनी हो, तो उसे कंपनी के डॉक्टर से लिखित मंजूरी लेनी जरूरी है. एविएशन इंडस्ट्री में छोटी से छोटी गलती भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है. ऐसे में सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम उठाना मुमकिन नहीं है. यही वजह है कि परफ्यूम जैसी साधारण चीज पर भी सख्त पाबंदी लगाई गई है. यह नियम पायलट्स के लिए सख्त जरूर है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा के लिए बेहद अहम भी है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

PilotperfumeAeroplane

Trending news

राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी
CP Radhakrishnan
राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी
जबसे राजा ने कस्तूरी भेजना पुरी मंदिर की पूजा के लिए किया बंद, तब से नेपाल में तबाही
Gen Z protest
जबसे राजा ने कस्तूरी भेजना पुरी मंदिर की पूजा के लिए किया बंद, तब से नेपाल में तबाही
सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की ली शपथ, जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद
CP Radhakrishnan
सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की ली शपथ, जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद
ISIS टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दानिश IED बनाते समय हुआ था घायल
ISIS terror module
ISIS टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दानिश IED बनाते समय हुआ था घायल
छत्रपति शिवाजी की जगह सेंट मैरी रखा जाएगा नाम, कनार्टक से महाराष्ट्र तक क्‍यों बवाल?
Bengaluru
छत्रपति शिवाजी की जगह सेंट मैरी रखा जाएगा नाम, कनार्टक से महाराष्ट्र तक क्‍यों बवाल?
लालबाग के राजा की खुली दान पेटी, चढ़ावे में मिले सोने-चांदी की हुई नीलामी
Lalbaugcha Raja Auction
लालबाग के राजा की खुली दान पेटी, चढ़ावे में मिले सोने-चांदी की हुई नीलामी
DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?
DNA Analysis
DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?
9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
DNA Analysis
9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
Indian Army
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, मजबूर बेटे ने पिता को फर्श पर घसीटा
Coimbatore
2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, मजबूर बेटे ने पिता को फर्श पर घसीटा
;