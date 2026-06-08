/बापूजी केक पर क्यों फिदा हैं GenZ और मिलेनियल्स? बंगाल में आज भी 7 रुपये वाली मिठास जीत रही दिल

Bengal Bapuji Cake Popularity Among GenZ Millennials: कोलकाता की गलियों, चाय की दुकानों और मोहल्ले की छोटी बेकरी में अगर कोई चीज दशकों से एक जैसी दिखाई देती है, तो वह है बापूजी केक. पीले रंग की साधारण पैकिंग में मिलने वाला यह केक बंगाल के लोगों के लिए सिर्फ खाने की चीज नहीं, बल्कि भावनाओं से जुड़ी एक खास याद है. एक समय था जब स्कूल की छुट्टी होते ही बच्चों के टिफिन बॉक्स में बापूजी केक नजर आता था. ट्रेन के सफर में, शाम की चाय के साथ या कॉलेज के दिनों में कम बजट वाले नाश्ते के रूप में यह केक लोगों की जिंदगी का हिस्सा बना रहा. यही वजह है कि आज भी इसका नाम सुनते ही हजारों लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है.
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, बापूजी केक की शुरुआत साल 1973 में हावड़ा की एक छोटी बेकरी से हुई थी. इसे बिजनेसमैन आलोकेश जाना ने इस सोच के साथ शुरू किया था कि आम लोग भी कम कीमत में स्वादिष्ट केक खा सकें. उस समय इसकी कीमत सिर्फ 60 पैसे प्रति स्लाइस थी. शुरुआत में किसी ने नहीं सोचा था कि यह साधारण सा केक आने वाले दशकों में बंगाल की पहचान बन जाएगा. धीरे-धीरे यह हावड़ा, हुगली और कोलकाता की दुकानों तक पहुंचा और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया. इसकी खासियत थी इसका मुलायम स्वाद, वैनिला की खुशबू और अंदर मौजूद मीठे फलों के छोटे-छोटे टुकड़े.
आज जब बाजार में तरह-तरह के केक, पेस्ट्री और विदेशी डेजर्ट मौजूद हैं. सोशल मीडिया पर दिखने वाले आकर्षक फूड आइटम्स ने खाने की दुनिया बदल दी है. इसके बावजूद भी बापूजी केक की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है. इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी सादगी है. यह कभी खुद को प्रीमियम या लग्जरी प्रोडक्ट के रूप में पेश नहीं करता. लोग इसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसका स्वाद वर्षों से लगभग वैसा ही बना हुआ है. जो स्वाद किसी ने बचपन में चखा था, वही स्वाद आज भी उसे मिलता है. कई लोगों का मानना है कि बापूजी केक की असली ताकत उसकी ईमानदारी है. न पैकेजिंग में ज्यादा बदलाव हुआ और न ही इसके मूल स्वाद में. इस केक की यही बात लोगों को इससे जोड़कर रखती है.
In 1973, industrialist Alokesh Jana looked around the bustling streets of Howrah and saw a clear need. Schoolchildren needed a quick, affordable tiffin. Workers and commuters craved something reliable to beat sudden hunger pangs at tea stalls, trains, or bus stops. Fancy cakes… pic.twitter.com/UTij2m3det
Rima Sarkar (@_RimaSarkar) May 19, 2026
कोविड महामारी के दौरान कुछ समय के लिए बापूजी केक की सप्लाई प्रभावित हो गई थी. दुकानों से यह केक गायब होने लगा तो सोशल मीडिया पर लोग इसकी चर्चा करने लगे थे. कई लोगों ने पुराने दिनों की तस्वीरें और यादें शेयर करनी शुरू कर दी थीं. उस दौरान लोगों को महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक केक नहीं, बल्कि उनके बचपन और परिवार से जुड़ी यादों का हिस्सा है. कई लोगों ने लिखा कि उन्होंने स्कूल, कॉलेज और नौकरी के शुरुआती दिनों में इस केक के साथ अनगिनत यादें बनाई हैं. यही वह समय था जब बापूजी केक के प्रति लोगों का भावनात्मक जुड़ाव खुलकर सामने आया.
अक्सर माना जाता है कि बापूजी केक सिर्फ पुरानी पीढ़ी का पसंदीदा है, लेकिन हकीकत इससे अलग है. आज भी स्कूल और कॉलेज के छात्र इसे खरीदते हैं. कम कीमत और अच्छा स्वाद इसकी सबसे बड़ी ताकत है. ब्रांड से जुड़े लोगों का कहना है कि महामारी के बाद इसकी मांग फिर से बढ़ी है. कई युवा इसे पहली बार चख रहे हैं, जबकि कई लोग अपने माता-पिता की यादों के कारण इसे खरीदते हैं. इसका मतलब यह केक सिर्फ पुरानी पीढ़ी की याद नहीं, बल्कि नई पीढ़ी के लिए भी एक नया अनुभव बन रहा है.
आज बापूजी केक की जिम्मेदारी आलोकेश जाना के बेटे अमिताभ और अनिमेष जाना संभाल रहे हैं. उनका कहना है कि कोई भी ब्रांड तीन मूल्यों पर चलता है, जिसमें मानवता, निष्ठा और नैतिकता शामिल हैं. उनके अनुसार, ग्राहकों को हमेशा एक जैसा स्वाद और गुणवत्ता देना ही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. बढ़ती लागत और महंगाई के बावजूद उन्होंने लंबे समय तक कीमत और गुणवत्ता के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है. इसी वजह से बापूजी केक आज भी आम लोगों की पहुंच में है और बाजार में होने वाली कांटे की टक्कर के बीच अपनी अलग पहचान बनाए हुए है. अभी इसकी कीमत मात्र 6 से 7 रुपये है.
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