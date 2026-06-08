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बापूजी केक पर क्यों फिदा हैं GenZ और मिलेनियल्स? बंगाल में आज भी 7 रुपये वाली मिठास जीत रही दिल

Bengal Bapuji Cake Popularity Among GenZ Millennials: कोलकाता और आसपास के इलाकों में बापूजी केक सिर्फ एक स्नैक नहीं, बल्कि लोगों की बचपन की यादों का हिस्सा बन चुका है. 1973 में शुरू हुआ यह साधारण सा केक आज भी लाखों लोगों की पसंद बना हुआ है. बदलते फूड ट्रेंड, महंगे डेजर्ट और मॉडर्न बेकरी कल्चर के बावजूद इसकी लोकप्रियता GenZ और मिलेनियल्स में बरकरार है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 08, 2026, 09:41 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:41 AM IST
बापूजी केक पर क्यों फिदा हैं GenZ और मिलेनियल्स? बंगाल में आज भी 7 रुपये वाली मिठास जीत रही दिल
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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