/बापूजी केक पर क्यों फिदा हैं GenZ और मिलेनियल्स? बंगाल में आज भी 7 रुपये वाली मिठास जीत रही दिल

आज जब बाजार में तरह-तरह के केक, पेस्ट्री और विदेशी डेजर्ट मौजूद हैं. सोशल मीडिया पर दिखने वाले आकर्षक फूड आइटम्स ने खाने की दुनिया बदल दी है. इसके बावजूद भी बापूजी केक की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है. इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी सादगी है. यह कभी खुद को प्रीमियम या लग्जरी प्रोडक्ट के रूप में पेश नहीं करता. लोग इसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसका स्वाद वर्षों से लगभग वैसा ही बना हुआ है. जो स्वाद किसी ने बचपन में चखा था, वही स्वाद आज भी उसे मिलता है. कई लोगों का मानना है कि बापूजी केक की असली ताकत उसकी ईमानदारी है. न पैकेजिंग में ज्यादा बदलाव हुआ और न ही इसके मूल स्वाद में. इस केक की यही बात लोगों को इससे जोड़कर रखती है.