बर्फीली पहाड़ी में इस बिस्किट कंपनी ने क्यों छिपाकर रखा है अपना सीक्रेट बंकर? वजह है चौंकाने वाली
Cookie Secret Bunker: नॉर्वे के स्वालबार्ड (Svalbard) की बर्फीली पहाड़ियों में एक अनोखा स्टोरेज वॉल्ट मौजूद है, जिसे लोग "डूम्सडे सीड वॉल्ट" कहते हैं. इसका काम है- किसी भी बड़ी आपदा में पूरी दुनिया की जरूरी फसलें बचाना.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 28, 2025, 01:08 PM IST
Oreo Secret Bunker: नॉर्वे के स्वालबार्ड (Svalbard) की बर्फीली पहाड़ियों में एक अनोखा स्टोरेज वॉल्ट मौजूद है, जिसे लोग "डूम्सडे सीड वॉल्ट" कहते हैं. इसका काम है – किसी भी बड़ी आपदा में पूरी दुनिया की ज़रूरी फसलें बचाना. यहां लाखों बीज सुरक्षित रखे गए हैं. लेकिन इसी इलाके में एक और वॉल्ट है, और इसमें बीज नहीं बल्कि ओरियो बिस्किट छुपे हैं. जी हां, वही चॉकलेटी कुकीज़ जिन्हें बच्चे से लेकर बड़े तक पसंद करते हैं.

आखिर ओरियो को क्यों चाहिए था अपना गुप्त वॉल्ट?

साल 2020 में NASA ने एक पोस्ट डाली थी कि “Asteroid 2018VP1” नाम का एक छोटा सा उल्कापिंड पृथ्वी के पास से गुजर सकता है. खतरा बहुत कम था, लेकिन सोशल मीडिया पर मज़ाक उड़ने लगे. एक फैन ने ट्वीट किया – “अगर धरती पर उल्का टकराया तो ओरियो कुकीज़ को कौन बचाएगा?” यही सवाल कंपनी के दिमाग में बैठ गया और उन्होंने मज़ाक-मज़ाक में अपना "Oreo Vault" बनाने का फैसला कर लिया.

ओरियो बंकर में क्या रखा गया है?

कंपनी ने अक्टूबर 2020 में एक एड कैंपेन जारी किया. इसमें दिखाया गया कि जैसे दुनिया खत्म होने वाली है और ओरियो एक्सपर्ट्स अपने बिस्किट को बचाने के लिए तैयारी कर रहे हैं. इस छोटे से वॉल्ट में ओरियो ने दो खास चीजें सुरक्षित रखी हैं-

1. ओरियो कुकी का सीक्रेट रेसिपी (गुप्त नुस्खा)
2. ओरियो कुकीज का स्टॉक

इसके अलावा, उन्होंने इसके लोकेशन की कोऑर्डिनेट्स भी शेयर कर दीं ताकि अगर कभी दुनिया तबाह हो जाए तो कोई वहां जाकर बिस्किट निकाल सके.

लोगों ने ओरियो वॉल्ट पर क्या कहा?

सोशल मीडिया पर इस वॉल्ट का खूब मज़ाक बना. एक यूज़र ने लिखा – “अगर सब खत्म हो जाएगा तो रेसिपी कौन पढ़ेगा? इसे Pinterest पर डाल दो.”
दूसरे ने लिखा – “शायद आने वाली सभ्यता को ओरियो पसंद ही न आए.”
किसी और ने कहा – “ओरियो वॉल्ट तो बन गया, लेकिन GTA VI अभी तक नहीं आया.”

क्या सचमुच बिस्किट सालों तक बच सकते हैं?

ओरियो कंपनी ने साफ कहा कि यह वॉल्ट असली है और इसमें बिस्किट को पूरी सुरक्षा दी गई है. खास पैकेजिंग "मायलर" में की गई है जो -80 से 300 डिग्री फारेनहाइट तक का तापमान झेल सकती है. यह पैक नमी, हवा और केमिकल रिएक्शन से बचाता है. यानी बिस्किट सालों-साल तक ताज़ा रह सकते हैं.

मजाक या भविष्य की तैयारी?

कई लोगों को यह आइडिया मज़ाकिया लगा, लेकिन असल में यह ब्रांडिंग का शानदार तरीका था. जिस तरह सीड वॉल्ट इंसानों के भविष्य के लिए बीज बचाता है, उसी तरह ओरियो ने दिखाया कि उनका ब्रांड भी इतना "कीमती" है कि उसे दुनिया खत्म होने तक सुरक्षित रखना चाहिए.

;