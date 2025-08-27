घर में अगर ऐसा पुराना प्रेशर कुकर तो हो जाएं सावधान, इस डॉक्टर ने तुरंत बदलने को कहा! वरना जहर की तरह...

Trending Photos
Pressure Cooker: हर रसोई में हमें पता होता है कि सब्जियां खराब हो जाती हैं, दूध फट जाता है और मसाले समय के साथ अपना स्वाद खो देते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रसोई के बर्तन भी एक्सपायर हो सकते हैं? खासकर प्रेशर कुकर जो लगभग हर भारतीय घर का अहम हिस्सा है. यह दिखने में मजबूत लगता है, लेकिन पुराना कुकर धीरे-धीरे आपके खाने में जहर मिला सकता है.
यह भी पढ़ें: गणेश बप्पा के 6 पैक एप्स, पीछे S-400 डिफेंस सिस्टम... कहां निकली ये अनोखी सवारी? जरूर देख लें ये Video
क्यों पुराना प्रेशर कुकर हो सकता है ज़हरीला?
हाल ही में डॉ. मनन वोरा जो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंने बताया कि पुराने प्रेशर कुकर से धीरे-धीरे सीसा (lead) खाने में घुल सकता है. यह खतरनाक धातु शरीर से आसानी से बाहर नहीं निकलती बल्कि खून, हड्डियों और दिमाग में जमा होती जाती है. इसका असर बेहद गंभीर हो सकता है. थकान, याददाश्त में कमी, मूड पर असर और नर्वस सिस्टम कमजोर होना इसके सामान्य लक्षण हैं. बच्चों के लिए यह और भी नुकसानदायक है क्योंकि यह उनके दिमाग की ग्रोथ को धीमा कर देता है और IQ लेवल कम कर देता है.
कैसे पहचानें कि आपका कुकर बदलने का समय आ गया है?
डॉ. ममन वोरा के अनुसार कुछ संकेत साफ बता देते हैं कि कुकर बदलना जरूरी है. अगर कुकर 10 साल से पुराना है तुरंत बदल दें. अंदर खरोंच, काले धब्बे या रंग बदलना खतरे का संकेत है. ढक्कन या सीटी ढीली हो जाए तो यह सुरक्षित नहीं है. खाने में मेटैलिक (धातु जैसा) स्वाद आने लगे तो तुरंत सावधान हो जाएं. उन्होंने सलाह दी कि ऐसे कुकर का इस्तेमाल तुरंत बंद करना चाहिए, क्योंकि खाना शरीर को ताकत देने के लिए होता है, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं.
यह भी पढ़ें: पारले जी की कीमत 400 रुपये! आलू भुजिया, बिरयानी मसाला... विदेश में भारत के स्नैक्स इतने महंगे क्यों?
इंटरनेट पर कैसे हुई लोगों की प्रतिक्रिया?
यह वीडियो 22 अगस्त को पोस्ट किया गया और अब तक इसे 1 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं. 4 हज़ार से अधिक लाइक और सैकड़ों कमेंट्स आए. किसी ने लिखा, “अब सिर्फ स्टेनलेस स्टील का कुकर इस्तेमाल करता हूं, एल्युमिनियम वाला छोड़ दिया है.” एक अन्य यूजर ने कहा, “मेरा कुकर 25 साल पुराना है, लेकिन मैं उसके अंदर स्टील के बर्तन में खाना पकाता हूं, क्या यह सही है?” कई लोगों ने सलाह दी कि स्टेनलेस स्टील का प्रेशर कुकर सबसे बेहतर और सुरक्षित विकल्प है.