ऐसा राजा जिसकी घटिया हरकत के लिए आज भी थप्पड़ मारती है जनता, किस्सा सुनकर आ जाएगी घिन

Trending Photos
Qin Hui Statue: जहां चीन के ज़्यादातर पर्यटन स्थलों पर मूर्तियों को श्रद्धा से देखा जाता है, वहीं कुछ मूर्तियां गुस्से और घृणा का कारण बनती हैं. ऐसी ही एक मूर्ति है चिन हुई और उसकी पत्नी वांग की, जिनकी कहानी चीन के इतिहास की सबसे विवादित घटनाओं में से एक है.
कौन था चिन हुई और क्यों बना नफरत का प्रतीक?
चिन हुई साउदर्न सॉन्ग राजवंश (960–1279) के समय का प्रधानमंत्री था, जिसने सम्राट गाओजोंग को देशभक्त जनरल युए फेई को मौत की सजा देने के लिए उकसाया. युए फेई ने उत्तर के आक्रमणकारियों से देश की रक्षा की थी और वे चीन के राष्ट्रीय नायक माने जाते हैं. लेकिन 1142 में उन्हें झूठे राजद्रोह के आरोप में फांसी दे दी गई.
यह भी पढ़ें: नहीं चाहिए 1 लाख की जॉब... Yahoo की नौकरी छोड़कर खोली खुद की कंपनी, वो एक मेल जिसने बदल दी पूरी जिंदगी
चिन की बातों ने जनता का गुस्सा कैसे भड़काया?
जब युए के एक दोस्त ने चिन से सबूत मांगा, तो उसने ठंडे मन से कहा, “शायद उसने अपराध किया होगा.” इस जवाब ने लोगों के दिलों में आग लगा दी. इसी के बाद लोगों ने चिन को गद्दार घोषित कर दिया. 15वीं सदी में झेजियांग के एक गवर्नर ने युए फेई की याद में लोहे की बनी चिन और वांग की मूर्तियां उसके मकबरे के सामने लगवाईं. ये मूर्तियां दोनों को नंगे, बंधे हाथों और झुके सिर के साथ दिखाती हैं जैसे वे हमेशा शर्म और नफरत के प्रतीक बने रहें. आज ऐसी कम से कम सात मूर्तियां चीन के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद हैं.
यह भी पढ़ें: लड़के ने ऑनलाइन गेम में की फ्लर्टिंग तो गर्लफ्रेंड बोली- तुरंत चाहिए ब्रेकअप... फिर हुआ ऐसा कांड
क्यों पर्यटक इन मूर्तियों को मारते या थूकते हैं?
हांगझोउ और जियांग्शी जैसे इलाकों में लोग चिन और वांग की मूर्तियों पर थूकते, लात मारते या मारपीट करते देखे जाते हैं. कुछ जगहों पर पर्यटन विभाग ने अब इन मूर्तियों के चारों ओर लोहे की ग्रिल लगा दी है ताकि लोग उन्हें नुकसान न पहुंचा सकें. आज भी चीन में चिन के प्रति नफरत कम नहीं हुई. जनवरी 2023 में हेनान प्रांत में एक व्यक्ति इतना गुस्सा हुआ कि उसने लोहे की रॉड उठाकर मूर्ति पर वार किया और चिल्लाया, “मेरा देश मुझे लौटाओ!” पुलिस ने उसे वैंडलिज़्म के आरोप में पकड़ा. हांगझोउ के लोग तो एक तली हुई स्नैक को डीप-फ्राइड चिन हुई कहकर व्यंग्य भी करते हैं.