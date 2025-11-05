Advertisement
trendingNow12989324
Hindi Newsजरा हटके

ऐसा राजा जिसकी घटिया हरकत के लिए आज भी थप्पड़ मारती है जनता, किस्सा सुनकर आ जाएगी घिन

Chinese History: चीन में एक ऐसा ऐतिहासिक जोड़ा है जिसकी मूर्तियां लोगों में गुस्सा और नफरत का प्रतीक बन गई हैं. ये मूर्तियाँ जनरल युए फेई के गद्दार माने जाने वाले चिन हुई और उसकी पत्नी वांग की हैं, जिन्हें देखकर लोग थूकते हैं, मारते हैं और अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 05, 2025, 12:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऐसा राजा जिसकी घटिया हरकत के लिए आज भी थप्पड़ मारती है जनता, किस्सा सुनकर आ जाएगी घिन

Qin Hui Statue: जहां चीन के ज़्यादातर पर्यटन स्थलों पर मूर्तियों को श्रद्धा से देखा जाता है, वहीं कुछ मूर्तियां गुस्से और घृणा का कारण बनती हैं. ऐसी ही एक मूर्ति है चिन हुई और उसकी पत्नी वांग की, जिनकी कहानी चीन के इतिहास की सबसे विवादित घटनाओं में से एक है.

कौन था चिन हुई और क्यों बना नफरत का प्रतीक?

चिन हुई साउदर्न सॉन्ग राजवंश (960–1279) के समय का प्रधानमंत्री था, जिसने सम्राट गाओजोंग को देशभक्त जनरल युए फेई को मौत की सजा देने के लिए उकसाया. युए फेई ने उत्तर के आक्रमणकारियों से देश की रक्षा की थी और वे चीन के राष्ट्रीय नायक माने जाते हैं. लेकिन 1142 में उन्हें झूठे राजद्रोह के आरोप में फांसी दे दी गई.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: नहीं चाहिए 1 लाख की जॉब... Yahoo की नौकरी छोड़कर खोली खुद की कंपनी, वो एक मेल जिसने बदल दी पूरी जिंदगी

चिन की बातों ने जनता का गुस्सा कैसे भड़काया?

जब युए के एक दोस्त ने चिन से सबूत मांगा, तो उसने ठंडे मन से कहा, “शायद उसने अपराध किया होगा.” इस जवाब ने लोगों के दिलों में आग लगा दी. इसी के बाद लोगों ने चिन को गद्दार घोषित कर दिया. 15वीं सदी में झेजियांग के एक गवर्नर ने युए फेई की याद में लोहे की बनी चिन और वांग की मूर्तियां उसके मकबरे के सामने लगवाईं. ये मूर्तियां दोनों को नंगे, बंधे हाथों और झुके सिर के साथ दिखाती हैं जैसे वे हमेशा शर्म और नफरत के प्रतीक बने रहें. आज ऐसी कम से कम सात मूर्तियां चीन के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद हैं.

यह भी पढ़ें: लड़के ने ऑनलाइन गेम में की फ्लर्टिंग तो गर्लफ्रेंड बोली- तुरंत चाहिए ब्रेकअप... फिर हुआ ऐसा कांड

क्यों पर्यटक इन मूर्तियों को मारते या थूकते हैं?

हांगझोउ और जियांग्शी जैसे इलाकों में लोग चिन और वांग की मूर्तियों पर थूकते, लात मारते या मारपीट करते देखे जाते हैं. कुछ जगहों पर पर्यटन विभाग ने अब इन मूर्तियों के चारों ओर लोहे की ग्रिल लगा दी है ताकि लोग उन्हें नुकसान न पहुंचा सकें. आज भी चीन में चिन के प्रति नफरत कम नहीं हुई. जनवरी 2023 में हेनान प्रांत में एक व्यक्ति इतना गुस्सा हुआ कि उसने लोहे की रॉड उठाकर मूर्ति पर वार किया और चिल्लाया, “मेरा देश मुझे लौटाओ!” पुलिस ने उसे वैंडलिज़्म के आरोप में पकड़ा. हांगझोउ के लोग तो एक तली हुई स्नैक को डीप-फ्राइड चिन हुई कहकर व्यंग्य भी करते हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

trendingviral

Trending news

10ml शराब के चक्कर में नाई को 7 दिन की जेल; कोर्ट बोला- 'ज्यादा ही जोश दिखा दिया'
crime news
10ml शराब के चक्कर में नाई को 7 दिन की जेल; कोर्ट बोला- 'ज्यादा ही जोश दिखा दिया'
Video: 'कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है', तेलंगाना के CM रेवंत का विवादित बयान
Chief Minister Revanth Reddy
Video: 'कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है', तेलंगाना के CM रेवंत का विवादित बयान
टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं
Congress News
टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं
₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
Supreme Court
₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!
#heavy rain
5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा,
Kerala
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा, "पहली बीवी को.."
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
Snowfall
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
Sudarsan Pattnaik
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
Mars Orbiter Mission
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
Delhi air pollution
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?