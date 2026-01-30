Advertisement
trendingNow13091677
Hindi Newsजरा हटकेमगरमच्छ भी पीछे खींच लेता है कदम, इस जानवर को भूलकर भी नहीं बनाता शिकार; जानें वजह

मगरमच्छ भी पीछे खींच लेता है कदम, इस जानवर को भूलकर भी नहीं बनाता शिकार; जानें वजह

Capybara  GK Fact: मगरमच्छ (Crocodile) ताकतवर, खूंखार और चतुर शिकारी है जो घात लगाकर शिकार करता है. मगरमच्छ की दहशत से बाकी जानवर पानी के किनारे आने से भी डरते हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसे छोटे से जीव कैपीबारा (Capybara) के बारे में बता रहे हैं जिससे मगरमच्छ भी डरता है और भूलकर भी हमला नहीं करता है. चलिए जानते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 30, 2026, 03:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मगरमच्छ भी पीछे खींच लेता है कदम, इस जानवर को भूलकर भी नहीं बनाता शिकार; जानें वजह

Capybara  GK Fact: मगरमच्छ धरती पर सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है. ये काफी ताकतवर, खूंखार और चतुर शिकारी है. ये पानी में घात लगाकर बैठता है और मजबूत जबड़े से शिकार करता है. जहां एक तरफ बाकी जानवर मगरमच्छ के डर से पानी के किनारे आने से भी घबराते हैं वहीं एक ऐसा छोटा सा जीव है जिससे मगरमच्छ खुद डरता है और कभी शिकार बनाने की नहीं सोचता है. ये मगरमच्छ के लिए सिर का दर्द बन जाता है. चलिए जानते हैं वो जानवर कौन सा है और कैसे मगरमच्छ से समझौता कर लेता है.

कौन-सा जानवर है ये?
जब हम आपको ऐसे जीव के बारे में बता रहे हैं जिससे मगरमच्छ भी डरता है तो आपको लग रहा होगा कि हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. इस जीव का नाम है कैपीबारा (Capybara). ये साउथ अमेरिका का मूल निवासी है और विशाल गिनी पिग जैसा दिखता है. ये दुनिया का सबसे बड़ा Rodent है, जो देखने में बड़े चूहे जैसा लगता है. ये अर्ध-जलीय (semi-aquatic) जीव हैं जो पानी के आस पास रहता है और ये तैरने में माहिर होता है. ये काफी शांत और मिलनसार स्वभाव का होता है और ये ग्रुप में रहते हैं. चलिए जानते हैं ऐसी क्या वजह है कि मगरमच्छ जैसा खूंखार शिकारी भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है.

कैसे रहते हैं कैपीबारा?
कैपीबारा (Capybara) और मगरमच्छ (Crocodile) एक साथ रहते हैं, लेकिन यहां शिकार का नियम उल्टा हो जाता है. कैपीबारा की बात करें तो ये पानी में बहुत तेजी से तैरता है इसकी लम्बाई एक मीटर से ज्यादा नहीं होती है. इसका वजन भी 35-66 किलोग्राम तक होता है. इसके अलावा कैपीबारा ग्रुप बनाकर रहते हैं. इस ग्रुप में करीब 10-20 तक कैपीबारा होते हैं और ये खतरे में अलार्म कॉल्स देता है. कैपीबारा मगरमच्छ के लिए शिकार बनाना आसान नहीं होता है. मगरमच्छ इस जानवर को अपना शिकार बनाने से कतराते हैं. चलिए जानते हैं मगरमच्छ इस जानवर पर क्यों शिकार नहीं करता है.
यह भी पढ़ें: मौत से आंख-मिचौली! तेज रफ्तार ट्रेन के सामने डटा रहा शख्स, कैमरे में कैद हो गई घटना

Add Zee News as a Preferred Source

 

क्यों नहीं करता हमला?
दरअसल, मगरमच्छ के लिए कैपीबारा को पकड़ना काफी मुश्किल होता है. इसके अलावा कैपीबारा का मांस कठोर होता है और उसका शिकार करने में ज्यादा एनर्जी लगती है. कैपीबारा का शिकार करने पर ज्यादा मेहनत और मगरमच्छ को चोट लगने का भी खतरा रहता है. यही कारण है कि मगरमच्छ कैपीबारा पर हमला करने से परहेज करते हैं. एक स्टडी के मुताबिक मगरमच्छ ऊर्जा-कुशल शिकार चुनते हैं. इसलिए मगरमच्छ ज्यादातर मछली या मृत मांस पसंद करते हैं.

मगरमच्छ के साथ देखा गया!
जानकारों का मानना है कि कई बार मगरमच्छ को कैपीबारा के साथ देखा गया है. फोटोग्राफर्स और पर्यटकों ऐसे कई पल कैमरे में कैद किए हैं, जिसमें कैपीबारा और मगरमच्छ एक साथ तैरते नजर आए. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कई बार दोनों किनारे पर बैठे नजर आए और कई बार तो कैपीबारा को मगरमच्छ के ऊपर चढ़कर आराम करते देखा गया है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

GK factscapybara

Trending news

बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
Supreme Court News
बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
amit shah
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात
ajit pawar death
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात
तमिलनाडु में पार हुई क्रूरता की हदें, 70 साल के बुजुर्ग किसान को जिंदा जलाया
Farmer Burned Alive
तमिलनाडु में पार हुई क्रूरता की हदें, 70 साल के बुजुर्ग किसान को जिंदा जलाया
अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार बन सकती हैं NCP विधायक दल की नई नेता!
Sunetra Pawar
अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार बन सकती हैं NCP विधायक दल की नई नेता!
400 मीटर के 18000! टैक्सी ड्राइवर ने US की महिला से वसूली मोटी रकम, हुआ गिरफ्तार
Mumbai Taxi Scam
400 मीटर के 18000! टैक्सी ड्राइवर ने US की महिला से वसूली मोटी रकम, हुआ गिरफ्तार
‘घबराने की जरूरत नहीं…’ भारत में निपाह पर WHO की नजर, कितने मामले आए सामने?
Nipah Virus India
‘घबराने की जरूरत नहीं…’ भारत में निपाह पर WHO की नजर, कितने मामले आए सामने?
न्यूजीलैंड के आदिवासियों ने तेलंगाना के मंदिर में किया अनोखा डांस,क्या है हाका नृत्य
Telangana NEWS
न्यूजीलैंड के आदिवासियों ने तेलंगाना के मंदिर में किया अनोखा डांस,क्या है हाका नृत्य
हामिद अंसारी ने महमूद गजनी को बताया 'हिंदुस्तानी लुटेरा'... भड़की भाजपा
Hamid Ansari
हामिद अंसारी ने महमूद गजनी को बताया 'हिंदुस्तानी लुटेरा'... भड़की भाजपा
900 दिनों तक खुला रहा लड़की का मुंह, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने किया चमत्कार
Hospital
900 दिनों तक खुला रहा लड़की का मुंह, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने किया चमत्कार