मगरमच्छ भी पीछे खींच लेता है कदम, इस जानवर को भूलकर भी नहीं बनाता शिकार; जानें वजह

Capybara GK Fact: मगरमच्छ धरती पर सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है. ये काफी ताकतवर, खूंखार और चतुर शिकारी है. ये पानी में घात लगाकर बैठता है और मजबूत जबड़े से शिकार करता है. जहां एक तरफ बाकी जानवर मगरमच्छ के डर से पानी के किनारे आने से भी घबराते हैं वहीं एक ऐसा छोटा सा जीव है जिससे मगरमच्छ खुद डरता है और कभी शिकार बनाने की नहीं सोचता है. ये मगरमच्छ के लिए सिर का दर्द बन जाता है. चलिए जानते हैं वो जानवर कौन सा है और कैसे मगरमच्छ से समझौता कर लेता है.

कौन-सा जानवर है ये?

जब हम आपको ऐसे जीव के बारे में बता रहे हैं जिससे मगरमच्छ भी डरता है तो आपको लग रहा होगा कि हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. इस जीव का नाम है कैपीबारा (Capybara). ये साउथ अमेरिका का मूल निवासी है और विशाल गिनी पिग जैसा दिखता है. ये दुनिया का सबसे बड़ा Rodent है, जो देखने में बड़े चूहे जैसा लगता है. ये अर्ध-जलीय (semi-aquatic) जीव हैं जो पानी के आस पास रहता है और ये तैरने में माहिर होता है. ये काफी शांत और मिलनसार स्वभाव का होता है और ये ग्रुप में रहते हैं. चलिए जानते हैं ऐसी क्या वजह है कि मगरमच्छ जैसा खूंखार शिकारी भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है.

कैसे रहते हैं कैपीबारा?

कैपीबारा (Capybara) और मगरमच्छ (Crocodile) एक साथ रहते हैं, लेकिन यहां शिकार का नियम उल्टा हो जाता है. कैपीबारा की बात करें तो ये पानी में बहुत तेजी से तैरता है इसकी लम्बाई एक मीटर से ज्यादा नहीं होती है. इसका वजन भी 35-66 किलोग्राम तक होता है. इसके अलावा कैपीबारा ग्रुप बनाकर रहते हैं. इस ग्रुप में करीब 10-20 तक कैपीबारा होते हैं और ये खतरे में अलार्म कॉल्स देता है. कैपीबारा मगरमच्छ के लिए शिकार बनाना आसान नहीं होता है. मगरमच्छ इस जानवर को अपना शिकार बनाने से कतराते हैं. चलिए जानते हैं मगरमच्छ इस जानवर पर क्यों शिकार नहीं करता है.

क्यों नहीं करता हमला?

दरअसल, मगरमच्छ के लिए कैपीबारा को पकड़ना काफी मुश्किल होता है. इसके अलावा कैपीबारा का मांस कठोर होता है और उसका शिकार करने में ज्यादा एनर्जी लगती है. कैपीबारा का शिकार करने पर ज्यादा मेहनत और मगरमच्छ को चोट लगने का भी खतरा रहता है. यही कारण है कि मगरमच्छ कैपीबारा पर हमला करने से परहेज करते हैं. एक स्टडी के मुताबिक मगरमच्छ ऊर्जा-कुशल शिकार चुनते हैं. इसलिए मगरमच्छ ज्यादातर मछली या मृत मांस पसंद करते हैं.

मगरमच्छ के साथ देखा गया!

जानकारों का मानना है कि कई बार मगरमच्छ को कैपीबारा के साथ देखा गया है. फोटोग्राफर्स और पर्यटकों ऐसे कई पल कैमरे में कैद किए हैं, जिसमें कैपीबारा और मगरमच्छ एक साथ तैरते नजर आए. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कई बार दोनों किनारे पर बैठे नजर आए और कई बार तो कैपीबारा को मगरमच्छ के ऊपर चढ़कर आराम करते देखा गया है.

