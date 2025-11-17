आइसक्रीम ऑनलाइन मंगवाते हैं तो सावधान! खाने से पहले देख लें ये चीज, वरना बाद में होगा पछतावा

Trending Photos
Expire Icecream In Delivery: रेडिट पर शेयर की गई एक हैरान करने वाली घटना ने क्विक-कॉमर्स कंपनियों के डिलीवरी स्टैंडर्ड पर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक यूजर ने आरोप लगाया कि एक पॉपुलर ऑनलाइन ग्रॉसरी प्लेटफॉर्म ने उन्हें एक्सपायर आइसक्रीम स्टिक भेज दी. हैरानी की बात यह थी कि इस प्रोडक्ट की असली कीमत 100 रुपये थी, लेकिन रिफंड के रूप में उन्हें सिर्फ 3 रुपये ऑफर किए गए.
कैसे पता चला कि आइसक्रीम एक्सपायर थी?
यूजर ने बताया कि उन्होंने मैगी, एक मिल्कशेक और अपने भतीजे के लिए पैक्ड आइसक्रीम स्टिक ऑर्डर की थी. जब बच्चे ने आइसक्रीम खोली, तो यूजर की नजर रैपर पर गई और वहीं पता चला कि प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है. उन्होंने तुरंत शिकायत की, लेकिन रिप्लेसमेंट देने की जगह सपोर्ट टीम ने सिर्फ तीन रुपये का रिफंड ऑफर कर दिया.
क्या बोले सपोर्ट टीम और कैसे हुआ विवाद?
पोस्ट में लगाए गए स्क्रीनशॉट में दिखा कि आइसक्रीम रैपर पर छपी कीमत 100 रुपये है. दूसरे स्क्रीनशॉट में ग्राहक और सपोर्ट टीम की चैट दिखती है जिसमें यूजर ने एक्सपायर प्रोडक्ट का वीडियो भी भेजा. थोड़ी देर इंतजार करवाने के बाद सपोर्ट एग्जीक्यूटिव ने कहा, “आपको 3 रुपये रिफंड किया जा सकता हैं.” इतने बड़े प्राइस गैप और मामूली रिफंड को देखकर रेडिट यूजर्स नाराज और हैरान दोनों हो गए.
लोगों ने क्या सलाह दी?
कई रेडिटर्स ने यूजर की परेशानी पर सहानुभूति जताई. कुछ लोगों ने सलाह दी कि अगर ग्राहक असंतुष्ट होने की बात कहे, तो कंपनी पूरा पैसा लौटा देती है. एक यूजर ने लिखा, “AI बॉट ऐसा इसलिए करता है ताकि लोग मामूली बात समझकर छोड़ दें.” एक कमेंट में लिखा, “फ्रोजन आइटम खरीदते समय बेहद सावधान रहें. खासकर ऐसी चीजें जहां फ्रीजर बंद हो तो नुकसान हो सकता है और अगर चीज एक्सपायर हो चुकी हो तो बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए.”