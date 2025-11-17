Advertisement
trendingNow13006908
Hindi Newsजरा हटके

आइसक्रीम ऑनलाइन मंगवाते हैं तो सावधान! खाने से पहले देख लें ये चीज, वरना बाद में होगा पछतावा

Expired Ice Cream: रेडिट पर एक यूज़र ने दावा किया कि क्विक-कॉमर्स डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने उन्हें 100 रुपये की एक्सपायर आइसक्रीम भेजी और सिर्फ 3 रुपये का रिफंड दिया. पढ़ें पूरी कहानी और उठ रहे सवाल.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 17, 2025, 08:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आइसक्रीम ऑनलाइन मंगवाते हैं तो सावधान! खाने से पहले देख लें ये चीज, वरना बाद में होगा पछतावा

Expire Icecream In Delivery: रेडिट पर शेयर की गई एक हैरान करने वाली घटना ने क्विक-कॉमर्स कंपनियों के डिलीवरी स्टैंडर्ड पर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक यूजर ने आरोप लगाया कि एक पॉपुलर ऑनलाइन ग्रॉसरी प्लेटफॉर्म ने उन्हें एक्सपायर आइसक्रीम स्टिक भेज दी. हैरानी की बात यह थी कि इस प्रोडक्ट की असली कीमत 100 रुपये थी, लेकिन रिफंड के रूप में उन्हें सिर्फ 3 रुपये ऑफर किए गए.

कैसे पता चला कि आइसक्रीम एक्सपायर थी?

यूजर ने बताया कि उन्होंने मैगी, एक मिल्कशेक और अपने भतीजे के लिए पैक्ड आइसक्रीम स्टिक ऑर्डर की थी. जब बच्चे ने आइसक्रीम खोली, तो यूजर की नजर रैपर पर गई और वहीं पता चला कि प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है. उन्होंने तुरंत शिकायत की, लेकिन रिप्लेसमेंट देने की जगह सपोर्ट टीम ने सिर्फ तीन रुपये का रिफंड ऑफर कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: पुलिस- कार की डिक्की में क्या है? ड्राइवर- सर, मामा का लड़का है... देखते ही सब रह गए दंग! इंटरनेट पर Memes की सुनामी

क्या बोले सपोर्ट टीम और कैसे हुआ विवाद?

पोस्ट में लगाए गए स्क्रीनशॉट में दिखा कि आइसक्रीम रैपर पर छपी कीमत 100 रुपये है. दूसरे स्क्रीनशॉट में ग्राहक और सपोर्ट टीम की चैट दिखती है जिसमें यूजर ने एक्सपायर प्रोडक्ट का वीडियो भी भेजा. थोड़ी देर इंतजार करवाने के बाद सपोर्ट एग्जीक्यूटिव ने कहा, “आपको 3 रुपये रिफंड किया जा सकता हैं.” इतने बड़े प्राइस गैप और मामूली रिफंड को देखकर रेडिट यूजर्स नाराज और हैरान दोनों हो गए.

 

Got expired product , so asked for replacement and they gave me 3 rupees.
byu/pine_nipple_ inswiggy

 

यह भी पढ़ें: दुनिया के सामने हुआ पाकिस्तानी अखबार का पर्दाफाश, ChatGPT से लिख डाली खबर! यूं पकड़ी गई चोरी

लोगों ने क्या सलाह दी?

कई रेडिटर्स ने यूजर की परेशानी पर सहानुभूति जताई. कुछ लोगों ने सलाह दी कि अगर ग्राहक असंतुष्ट होने की बात कहे, तो कंपनी पूरा पैसा लौटा देती है. एक यूजर ने लिखा, “AI बॉट ऐसा इसलिए करता है ताकि लोग मामूली बात समझकर छोड़ दें.” एक कमेंट में लिखा, “फ्रोजन आइटम खरीदते समय बेहद सावधान रहें. खासकर ऐसी चीजें जहां फ्रीजर बंद हो तो नुकसान हो सकता है और अगर चीज एक्सपायर हो चुकी हो तो बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए.”

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

ice creamblinkitviraltrending

Trending news

TRF ने ली दिल्ली ब्लास्ट की जिम्मेदारी? धमाके की जांच में चौंकाने वाला खुलासा
Delhi blast
TRF ने ली दिल्ली ब्लास्ट की जिम्मेदारी? धमाके की जांच में चौंकाने वाला खुलासा
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
One North East movement
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
Maharashtra
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
Sir
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
drone army
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
Hoax Call News
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
bihar
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
bengaluru news
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
उत्तर भारत में कोहरा-ठंड, दक्षिण में बारिश का तूफानी कहर; सोमवार को मौसम करेगा खेल!
weather update
उत्तर भारत में कोहरा-ठंड, दक्षिण में बारिश का तूफानी कहर; सोमवार को मौसम करेगा खेल!
डॉक्टर से नेता तक का सफर...कितनी है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की संपत्ति?
Rohini Acharya
डॉक्टर से नेता तक का सफर...कितनी है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की संपत्ति?