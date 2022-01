क्लासरूम में जाकर क्यों बैठ गए आनंद महिद्रा? आखिर 'बैकबेंचर' बनने की क्या है वजह

Anand Mahindra twitter Post: महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरपर्सन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव होने के लिए पहचाने जाते हैं. देश के जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) आए दिन अपने ट्विटर अकाउंट पर कोई ना कोई वीडियो या पोस्ट शेयर करते रहते हैं. वो या तो इंस्पीरेशनल होते हैं या फिर मजेदार. अपने फॉलोअर्स के वीडियो को भी वह अपने पेज पर शेयर करना नहीं भूलते. बुधवार को आनंद महिंद्रा ने अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह क्लासरूम में बैठे हुए नजर आए.

जी हां, बुधवार को राष्ट्रीय युवा दिवस (National Youth Day) को सेलिब्रेट करने के लिए महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने ट्विटर पर एक मोटिवेशनल मैसेज शेयर किया. उन्होंने दुनिया के लिए युवा दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया, लेकिन ट्विटर का ध्यान उस तस्वीर पर गया, जिसे महिंद्रा ने पोस्ट के साथ साझा किया.

देखें ट्वीट-

Today, on #NationalYouthDay, I believe we celebrate not just the young in age, but also the young at heart. I believe it’s vital to preserve a fresh,youthful outlook to the world around us. Because my batteries are recharged the most when I visit classrooms with our Nanhi Kalis.. pic.twitter.com/cXaWAQ7BTW

