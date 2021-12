आनंद्र महिंद्रा ने इस तस्वीर के साथ क्यों विश किया New Year, वजह जानकर इमोशनल हो जाएंगे आप

Anand Mahindra twitter Video: बिजनेस टायकून आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) सोशल मीडिया (Social Media) पर बहुत एक्टिव रहते हैं. देश के जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) आए दिन अपने ट्विटर अकाउंट पर कोई ना कोई वीडियो या पोस्ट शेयर करते रहते हैं. वो या तो इंस्पीरेशनल होता है या फिर मजेदार. अपने फॉलोअर्स के वीडियो को भी वह अपने पेज पर शेयर करना नहीं भूलते. शुक्रवार को आनंद महिंद्रा ने एक तस्वीर ट्वीट की है, जिसमें एक गरीब पिता धूप में खाली ठेला लेकर जा रहा होता है और उसपर उसका बेटा स्कूल ड्रेस में पढ़ाई करता रहता है.

सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस तस्वीर को देखने के बाद कोई भी भावुक हो जाएगा. आनंद महिंद्रा ने न्यू ईयर विश करने के लिए आखिर इस तस्वीर को क्यों चुना, ऐसा सभी के मन में सवाल चल रहा है. इस तस्वीर को देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे. एक उम्मीद की किरण लिए हुए बच्चे के सपने को पूरा करने के लिए एक गरीब पिता अपनी मुश्किलों और कठिनाईयों को दरकिनार कर दिया. वह भले ही पैदल सड़क पर चल रहा, लेकिन बच्चे को ठेले पर बैठाया है ताकि वह अपनी पढ़ाई कर सके.

And here’s my favourite photo of the year. Apologies, I don’t know who took it so cannot acknowledge the photographer. It showed up in my inbox. Hope, Hard Work, Optimism. The essence of why we live…Once again, have a fulfilling New Year. pic.twitter.com/TwucYZruQA

— anand mahindra (@anandmahindra) December 31, 2021