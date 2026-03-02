आखिर क्यों अपनी ही सल्तनत छोड़ 27 साल तक दक्षिण के जंगलों में भटकता रहा औरंगजेब?

कहते हैं कि इंसान की जिद कभी-कभी उसकी पूरी सल्तनत को ले डूबती है. मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. साल 1680 में जब औरंगजेब अपने विशाल लश्कर, फौज और हरम के साथ दक्षिण भारत की ओर निकला, तो किसी ने नहीं सोचा था कि वह दोबारा कभी दिल्ली के लाल किले का मुंह नहीं देख पाएगा. लेखिका ऑड्री ट्रुश्के अपनी किताब औरंगजेब द मैन एंड द मिथ’ में लिखती हैं कि बादशाह का कारवां एक चलते-फिरते शहर जैसा था, लेकिन यह सफर वापसी का नहीं, बल्कि पतन का रास्ता था. औरंगजेब के जाते ही दिल्ली ऐसी उजाड़ हुई कि लाल किले की दीवारों पर धूल की मोटी परतें जम गईं. आइए जानते हैं उस बादशाह की कहानी के बारे में.

पत्थरों की चाहत और अकेलेपन का डर

औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के आखिरी तीन दशक दक्षिण भारत में बिताए, जहां उसने हर छोटी-बड़ी घेराबंदी का खुद नेतृत्व किया. उसकी सेना के सिपाही भीमसेन सक्सेना अपनी आत्मकथा 'तारीख-ए-दिलकुशा' में लिखते हैं कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली बादशाह को कुछ पत्थरों के किलों को जीतने का ऐसा लालच था कि वह इसके लिए खुद भागदौड़ कर रहा था. उम्र के इस पड़ाव में औरंगजेब बेहद अकेले हो गए थे. इतिहासकार जदुनाथ सरकार बताते हैं कि उनके पुराने साथी एक-एक कर इस दुनिया से जा चुके थे और उनके दरबार में अब केवल जलनखोर और चापलूस युवा दरबारी ही बचे थे. बादशाह को अहसास हो गया था कि भारत पर मजबूती से शासन करने का उनका सपना अब धूल में मिल रहा है.

नालायक वारिस और पारिवारिक कलह

औरंगजेब की सबसे बड़ी चिंता उनके उत्तराधिकारी थे. मृत्यु के समय उनके तीन पुत्र जीवित थे, लेकिन उनमें से किसी में भी मुगलिया तख्त संभालने का बूता नहीं था. औरंगजेब ने अपने बेटे मुअज्जम को एक पत्र में यहां तक लिख दिया था कि "एक नालायक बेटे से बेहतर है एक बेटी होना." इतिहासकार मूनिस फारूकी के अनुसार, औरंगजेब ने शहजादों की निजी जिंदगी में इतना दखल दिया कि उनकी स्वायत्तता ही खत्म हो गई. आलम यह था कि अंत में बादशाह अपने पोतों और दरबारियों को अपने बेटों से ज्यादा महत्व देने लगे थे. उनके सबसे छोटे बेटे कामबख्श को तो वजीरों ने सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि उसने बादशाह की मर्जी के बिना मराठा राजा राजाराम से संपर्क करने की कोशिश की थी.

कुदरत की मार: सूखा और प्लेग का तांडव

दक्षिण के युद्धों के साथ-साथ कुदरत ने भी औरंगजेब की कमर तोड़ दी थी. इटालियन यात्री निकोलाव मनुची ने अपनी किताब 'स्टोरिया दो मोगोर' में लिखा है कि 1702 से 1704 के बीच दक्षिण में भीषण सूखा पड़ा और प्लेग की महामारी फैल गई, जिससे करीब 20 लाख लोग मारे गए. भुखमरी का आलम यह था कि लोग चंद पैसों के लिए अपने बच्चे बेचने को तैयार थे. मनुची लिखते हैं कि चारों तरफ लाशों की दुर्गंध थी और लोग मवेशियों की तरह गड्ढों में दफन किए जा रहे थे. औरंगजेब अपने पीछे उजाड़ खेत और फसल-रहित जमीन छोड़ गए थे, जहां केवल इंसानों और जानवरों की हड्डियां बिखरी थीं. तीन-चार दिन के सफर में कहीं रोशनी तक नजर नहीं आती थी.

साम्राज्य का बोझ और अंतिम वसीयत

आखिरी समय में औरंगजेब ने अहमदनगर को अपना पड़ाव बनाया. उनकी लंबी अनुपस्थिति के कारण उत्तर भारत में सिख, जाट और राजपूतों ने विद्रोह कर दिया था. इतिहासकार अब्राहम इराली के अनुसार, साम्राज्य का विस्तार इतना अधिक हो गया था कि वह अपने ही बोझ के तले दबने लगा. 3 मार्च, 1707 को 89 वर्ष की आयु में औरंगजेब की मृत्यु हो गई. मरने से पहले उन्होंने वसीयत की थी कि उन्हें बिना किसी ताबूत के साधारण तरीके से दफनाया जाए. उनकी मौत के बाद मुगल साम्राज्य में गद्दी के लिए खूनी संघर्ष छिड़ गया. हालांकि वे एक महान विजेता रहे, लेकिन जदुनाथ सरकार के शब्दों में, वे एक 'राजनीतिक रूप से नाकाम बादशाह' साबित हुए, जिनके बाद मुगलिया रुतबा हमेशा के लिए खत्म हो गया.