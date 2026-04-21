पिता-भाई के बाद... औरंगजेब ने आखिर क्यों अपनी ही बेटी जेबुन्निसा को किया था कैद?

औरंगजेब के दौर में महिलाओं को पर्दों तक सीमित माना जाता था, लेकिन जेबुन्निसा ने अपनी बुद्धि और भाषा से अलग पहचान बनाई. उनकी कहानी को प्रेम-कथाओं से जोड़कर सरल बना दिया गया, मगर सच्चाई यह है कि इतिहास उतना सीधा नहीं होता, जितना अक्सर सुनाया जाता है.
Trending Photos
जेबुन्निसा (जेब-उन्-निसा बेग़म) मुगल सम्राट औरंगजेब आलमगीर की ऐसी बेटी थीं, जो फारसी भाषा की गहरी समझ रखती थीं. वे शायरी करती थीं और दरबारी संस्कृति की तेज-तर्रार समझ भी रखती थीं. लेकिन उनके जीवन में एक समय ऐसा आया जब वे कैद जैसी निगरानी, यानी नजरबंदी में रहीं. इसके पीछे इतिहास में कोई एक निर्विवाद कारण दर्ज नहीं है, लेकिन समकालीन स्रोत बाद की रचनाएं और दरबारी अफ़वाहें मिलकर कई परतें जरूर बनाती हैं.
औरंगजेब ने पहले अपने पिता शाहजहां और भाई दारा शिकोह को कैद में रखा,इसके बाद अपनी बेटी को भी. अब सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने अपनी ही होनहार बेटी को नजरबंद क्यों किया? इतिहास के पन्नों में इस घटना का उल्लेख अलग-अलग तरीकों से मिलता है, जो इस रहस्य को और भी गहरा बना देता है.
जेबुन्निसा कोई साधारण शहजादी नहीं थीं. वे फ़ारसी भाषा की विदुषी, बेहतरीन शायरा और दरबारी समझ रखने वाली महिला थीं. उनका तखल्लुस मख्फी था, जिसके नाम से वे शायरी करती थीं. मुगल दरबार में जहां महिलाओं को अक्सर पर्दों तक सीमित माना जाता था, वहीं ज़ेबुन्निसा ने अपनी प्रतिभा से अलग पहचान बनाई. वे धर्म, दर्शन और साहित्य में गहरी रुचि रखती थीं. यही वजह थी कि वे सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली बौद्धिक व्यक्तित्व बन चुकी थीं.
औरंगजेब का शासन सख्ती, अनुशासन और युद्धों से भरा था. ऐसे माहौल में परिवार के रिश्ते भी राजनीति से अलग नहीं रह पाते थे. इतिहास के अनुसार, जेबुन्निसा का नाम उनके भाई शहज़ादा अकबर के विद्रोह से जोड़ा जाता है. अकबर ने पिता के खिलाफ बगावत की थी, और माना जाता है कि ज़ेबुन्निसा उनके प्रति सहानुभूति रखती थीं. यही शक औरंगजेब के मन में गहराता गया और सुरक्षा के नाम पर उन्होंने अपनी बेटी को नजरबंद कर दिया.
मुगल दरबार में गुटबाज़ी और अफवाहें आम बात थीं. ज़ेबुन्निसा जैसी प्रभावशाली शख्सियत के बारे में तरह-तरह की बातें फैलती रहती थीं. कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनके बढ़ते प्रभाव और स्वतंत्र सोच से दरबार में असुरक्षा पैदा हुई. सत्ता को हमेशा डर रहता है कि कोई भी मजबूत आवाज गुट बना सकती है या सत्ता को चुनौती दे सकती है. ऐसे माहौल में शक ही सबसे बड़ा हथियार बन जाता है, और शायद यही ज़ेबुन्निसा के खिलाफ गया.
लोकप्रिय कहानियों में ज़ेबुन्निसा की कैद को प्रेम कहानी से भी जोड़ा गया है. कहा जाता है कि वे किसी से प्रेम करती थीं और इसी कारण उन्हें सजा मिली. हालांकि, इतिहासकार इन कहानियों को पूरी तरह प्रमाणिक नहीं मानते. अक्सर जटिल राजनीतिक फैसलों को आसान बनाने के लिए प्रेम कहानी का सहारा लिया जाता है. असल में, शाही परिवारों में फैसले ज्यादा तर सत्ता और सुरक्षा के आधार पर ही लिए जाते थे.
मुगल दौर में ‘कैद’ का मतलब हमेशा जेल नहीं होता था. कई बार इसका अर्थ होता था महल के भीतर सीमित जीवन, बाहर जाने पर रोक, और हर गतिविधि पर नजर. जेबुन्निसा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. उन्हें लंबे समय तक नियंत्रित और एकाकी जीवन जीना पड़ा. यह उनके पहले के खुले और सक्रिय जीवन से बिल्कुल अलग था, जिसने उनके व्यक्तित्व पर गहरा असर डाला.
नजरबंदी के बावजूद जेबुन्निसा की पहचान खत्म नहीं हुई. उनकी शायरी ही उनकी असली ताकत बनी रही. उनकी कविताओं में अकेलापन, आध्यात्मिकता और जीवन के सवाल झलकते हैं. “मख़्फ़ी” नाम से लिखी गई उनकी रचनाएं आज भी पढ़ी जाती हैं. यह दिखाता है कि भले ही शरीर को कैद किया जा सकता है, लेकिन विचार और कला को नहीं रोका जा सकता.
जेबुन्निसा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्ता और रिश्तों के बीच संतुलन कितना मुश्किल होता है. एक तरफ एक बादशाह था, जिसे अपनी सत्ता की सुरक्षा करनी थी, और दूसरी तरफ एक बेटी थी, जो अपनी सोच और पहचान के साथ जीना चाहती थी. यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक भावनात्मक सच भी है—जहां शक ने रिश्तों को पीछे छोड़ दिया. आज भी यह सवाल बना हुआ है कि क्या यह फैसला सही था, या फिर यह सत्ता के डर की एक कड़वी मिसाल थी. pls make gfx according to this story and no text on image 1200×900 साइज की