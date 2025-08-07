मैंने पहली बार भारत में... इंडिया की सबसे क्लीन सिटी घूमने के बाद विदेशी ने ऐसा क्यों कहा?

India Cleanest City: भारत हमेशा से विदेशी व्लॉगर्स के लिए एक दिलचस्प डेस्टिनेशन रहा है- यहां की कल्चर, इतिहास और भौगोलिक विविधता हर किसी को आकर्षित करती है. लेकिन भारत आने से पहले कई टूरिस्ट के मन में एक सोच होती है कि यहां गंदगी बहुत ज्यादा है. सड़कें भीड़भाड़ से भरी होती हैं, जगह-जगह कचरा फैला होता है और सफाई का स्तर बहुत खराब माना जाता है. मगर इस सोच को बदलने का काम किया एक विदेशी व्लॉगर ने, जिसे इंदौर की सफाई देखकर ऐसा अनुभव हुआ, जो उसने कभी भारत में नहीं सोचा था.

क्या हुआ जब एक विदेशी ब्लॉगर इंदौर पहुंची?

इंस्टाग्राम पर मशहूर कंटेंट क्रिएटर विक्टोरिया ने जब सुना कि इंदौर भारत का सबसे साफ शहर है, तो उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखने का फैसला किया. दिल्ली की गर्मी और धूलभरी सड़कों से निकलकर जब वह इंदौर पहुंचीं, तो उन्होंने खुद कहा – "यहां की हवा ताजा और हरियाली से भरपूर है. पहली बार भारत में मैं बिना किसी डर के आराम से घूम पाई."

कैसा रहा सोशल मीडिया पर इस वीडियो का असर?

जैसे ही विक्टोरिया ने इंदौर की सफाई और सुंदरता को दिखाने वाला वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर डाला, लोगों की प्रतिक्रियाएं तेजी से आने लगीं. महज कुछ घंटों में इस वीडियो को 63,000 से ज्यादा व्यूज और 2,200 से अधिक लाइक्स मिल गए. लोग न केवल विक्टोरिया की तारीफ कर रहे थे, बल्कि इंदौर की सफाई व्यवस्था की भी खूब सराहना कर रहे थे.

इंदौर कितनी बार बना है सबसे साफ शहर?

ये पहली बार नहीं है जब इंदौर को इतना सराहा गया है. भारत सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर लगातार आठवीं बार नंबर 1 पर रहा है. उसके बाद दूसरे नंबर पर सूरत और तीसरे पर नवी मुंबई रहे. 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में नोएडा पहले, चंडीगढ़ दूसरे और मैसूर तीसरे स्थान पर रहा. लगातार टॉप तीन में आने और 20% आबादी वाले वर्ग में ऊपर रहने के कारण इंदौर को सुपर स्वच्छ लीग में शामिल किया गया है. ये एक नई श्रेणी है जिसमें उन शहरों को रखा गया है जो सालों से सफाई में अव्वल रहे हैं.