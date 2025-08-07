मैंने पहली बार भारत में... इंडिया की सबसे क्लीन सिटी घूमने के बाद विदेशी ने ऐसा क्यों कहा?
Advertisement
trendingNow12870909
Hindi Newsजरा हटके

मैंने पहली बार भारत में... इंडिया की सबसे क्लीन सिटी घूमने के बाद विदेशी ने ऐसा क्यों कहा?

Foreign Vlogger in India: भारत हमेशा से विदेशी व्लॉगर्स के लिए एक दिलचस्प डेस्टिनेशन रहा है- यहां की कल्चर, इतिहास और भौगोलिक विविधता हर किसी को आकर्षित करती है. लेकिन भारत आने से पहले कई पर्यटकों के मन में एक धारणा होती है कि यहां गंदगी बहुत ज्यादा है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 07, 2025, 02:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मैंने पहली बार भारत में... इंडिया की सबसे क्लीन सिटी घूमने के बाद विदेशी ने ऐसा क्यों कहा?

India Cleanest City: भारत हमेशा से विदेशी व्लॉगर्स के लिए एक दिलचस्प डेस्टिनेशन रहा है- यहां की कल्चर, इतिहास और भौगोलिक विविधता हर किसी को आकर्षित करती है. लेकिन भारत आने से पहले कई टूरिस्ट के मन में एक सोच होती है कि यहां गंदगी बहुत ज्यादा है. सड़कें भीड़भाड़ से भरी होती हैं, जगह-जगह कचरा फैला होता है और सफाई का स्तर बहुत खराब माना जाता है. मगर इस सोच को बदलने का काम किया एक विदेशी व्लॉगर ने, जिसे इंदौर की सफाई देखकर ऐसा अनुभव हुआ, जो उसने कभी भारत में नहीं सोचा था.

क्या हुआ जब एक विदेशी ब्लॉगर इंदौर पहुंची?

इंस्टाग्राम पर मशहूर कंटेंट क्रिएटर विक्टोरिया ने जब सुना कि इंदौर भारत का सबसे साफ शहर है, तो उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखने का फैसला किया. दिल्ली की गर्मी और धूलभरी सड़कों से निकलकर जब वह इंदौर पहुंचीं, तो उन्होंने खुद कहा – "यहां की हवा ताजा और हरियाली से भरपूर है. पहली बार भारत में मैं बिना किसी डर के आराम से घूम पाई."

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Victoria (@meowvi.vi)

 

कैसा रहा सोशल मीडिया पर इस वीडियो का असर?

जैसे ही विक्टोरिया ने इंदौर की सफाई और सुंदरता को दिखाने वाला वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर डाला, लोगों की प्रतिक्रियाएं तेजी से आने लगीं. महज कुछ घंटों में इस वीडियो को 63,000 से ज्यादा व्यूज और 2,200 से अधिक लाइक्स मिल गए. लोग न केवल विक्टोरिया की तारीफ कर रहे थे, बल्कि इंदौर की सफाई व्यवस्था की भी खूब सराहना कर रहे थे.

इंदौर कितनी बार बना है सबसे साफ शहर?

ये पहली बार नहीं है जब इंदौर को इतना सराहा गया है. भारत सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर लगातार आठवीं बार नंबर 1 पर रहा है. उसके बाद दूसरे नंबर पर सूरत और तीसरे पर नवी मुंबई रहे. 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में नोएडा पहले, चंडीगढ़ दूसरे और मैसूर तीसरे स्थान पर रहा. लगातार टॉप तीन में आने और 20% आबादी वाले वर्ग में ऊपर रहने के कारण इंदौर को सुपर स्वच्छ लीग में शामिल किया गया है. ये एक नई श्रेणी है जिसमें उन शहरों को रखा गया है जो सालों से सफाई में अव्वल रहे हैं.

About the Author
author img
अल्केश कुशवाहा

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

viraltrending

Trending news

एक सरकारी आदेश के चलते मराठा राजनीति में फिर मचा भूचाल.. फडणवीस और शिंदे आमने-सामने
Fadnavis
एक सरकारी आदेश के चलते मराठा राजनीति में फिर मचा भूचाल.. फडणवीस और शिंदे आमने-सामने
ट्रंप के 50% टैरिफ का भारत कैसे दे जवाब? शशि थरूर ने सरकार को बता दिया
Donald Trump
ट्रंप के 50% टैरिफ का भारत कैसे दे जवाब? शशि थरूर ने सरकार को बता दिया
लिव इन में रहने के लिए जिद पर अड़ी थी 18 साल की बेटी, ‘ऑनर किलिंग’ की खौफनाक कहानी
honour killing
लिव इन में रहने के लिए जिद पर अड़ी थी 18 साल की बेटी, ‘ऑनर किलिंग’ की खौफनाक कहानी
कश्मीर में अलगाववाद-कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप,सरकार ने 25 किताबों पर लगाया बैन
Arundhati roy
कश्मीर में अलगाववाद-कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप,सरकार ने 25 किताबों पर लगाया बैन
इमोशनल कहानी: 89 साल के बुजुर्ग ने 13 साल की अनजान लड़की के नाम लिख दी पूरी वसीयत
#Gujarat
इमोशनल कहानी: 89 साल के बुजुर्ग ने 13 साल की अनजान लड़की के नाम लिख दी पूरी वसीयत
टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप को PM मोदी का चैलेंज, हर कीमत चुकाने को तैयार; झुकेंगे नहीं
Narendra Modi
टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप को PM मोदी का चैलेंज, हर कीमत चुकाने को तैयार; झुकेंगे नहीं
'मोदी बाबा से फाइटर प्लेन चाहिए...' डिप्टी CM के पोते ने पीएम के सामने रख दी मांग
Eknath Shinde
'मोदी बाबा से फाइटर प्लेन चाहिए...' डिप्टी CM के पोते ने पीएम के सामने रख दी मांग
गरीब रथ ट्रेन का नाम बदलने की उठी मांग, संसद में रेल मंत्री ने बताया सरकार का प्लान
garib rath train
गरीब रथ ट्रेन का नाम बदलने की उठी मांग, संसद में रेल मंत्री ने बताया सरकार का प्लान
हिंदुस्तान के खिलाफ 'प्रोजेक्ट खलीफा', गजवा-ए-हिंद की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा
Asim Munir
हिंदुस्तान के खिलाफ 'प्रोजेक्ट खलीफा', गजवा-ए-हिंद की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा
उत्तराखंड में फटा बादल तो महाराष्ट्र के 16 घरों के चूल्हे क्यों बुझ गए? जानें सच
cloud burst
उत्तराखंड में फटा बादल तो महाराष्ट्र के 16 घरों के चूल्हे क्यों बुझ गए? जानें सच
;