कनाडा में रहने वाले इस भारतीय लड़के ने क्यों कहा- मैं इंडिया वापस नहीं आना चाहता क्योंकि...
Advertisement
trendingNow12875532
Hindi Newsजरा हटके

कनाडा में रहने वाले इस भारतीय लड़के ने क्यों कहा- मैं इंडिया वापस नहीं आना चाहता क्योंकि...

Indian in Canada: कनाडा में रहने वाले एक भारतीय युवक का दिल को छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस युवक का नाम साहिल नारंग है, जो वहां पिछले तीन साल से रह रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 11, 2025, 07:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कनाडा में रहने वाले इस भारतीय लड़के ने क्यों कहा- मैं इंडिया वापस नहीं आना चाहता क्योंकि...

Canada Life Experience: कनाडा में रहने वाले एक भारतीय युवक का दिल को छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस युवक का नाम साहिल नारंग है, जो वहां पिछले तीन साल से रह रहे हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें कनाडा की खूबसूरती, वहां की संस्कृति और जीवन के बारे में अपने अनुभव हिंदी में बयान किए.

साहिल कनाडा को इतना क्यों पसंद करते हैं?

वीडियो में साहिल कहते हैं, “ये हैं वो वजहें जिनकी वजह से मैं कनाडा में रहना बेहद पसंद करता हूं और अभी इस देश को छोड़ने का कोई मन नहीं है. यहां हर प्रांत का अपना मिनिमम वेज होता है, मतलब आप कोई भी काम करें, आपको कम से कम इतना पैसा तो मिलेगा ही. और अगर आपके पास टैलेंट और अच्छे फील्ड में अनुभव है, तो आप यहां काफी अच्छा कमा सकते हैं.”

क्यों तारीफ के पुल बांध रहा भारतीय?

साहिल बताते हैं, “यहां हर कोई नियम मानता है, चाहे अमीर हो या गरीब. सबसे खास बात यह है कि किसी को मजबूर नहीं किया जाता, लोग खुद ही नियमों का पालन करते हैं.” यह सुनकर साफ है कि यहां का अनुशासन लोगों की आदत में शामिल है. साहिल आगे कहते हैं, “कनाडा दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है. यहां की सरकार अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करती है, ढेरों त्योहार और आयोजन करवाती है जिससे आपको घर जैसा महसूस होता है. चाहे तेज बर्फबारी हो या तेज गर्मी, यहां जिंदगी कभी नहीं रुकती. अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं, तो यहां की जिंदगी आपके लिए सबसे खूबसूरत होगी.”

देखें वीडियो-

इंटरनेट पर कैसी प्रतिक्रिया मिली?

वीडियो को 2 लाख से ज्यादा व्यूज़ और ढेरों कमेंट मिले. किसी ने लिखा – “कम से कम कनाडा के बारे में कुछ पॉज़िटिव पढ़ने को मिला.” एक ने कहा – “100% सही बात.” कई लोगों ने कनाडा की रंगीन और जीवंत संस्कृति की तारीफ की, तो कुछ ने भारत को भी एक्सप्लोर करने की सलाह दी.

यह वीडियो क्यों खास है?

यह वीडियो सिर्फ कनाडा की तारीफ नहीं करता, बल्कि यह दिखाता है कि जब किसी देश में नियम, सम्मान और अवसर मिलते हैं, तो वहां रहना किसी सपने जैसा हो सकता है. साहिल का यह संदेश उन लोगों के लिए भी प्रेरणादायक है जो विदेश जाकर बसने का सपना देखते हैं.

FAQs-

Q1. साहिल नारंग कब से कनाडा में रह रहे हैं?
वे पिछले तीन साल से कनाडा में रह रहे हैं.

Q2. वीडियो में उन्होंने किस बारे में बात की?
उन्होंने कनाडा के न्यूनतम वेतन, नियम पालन, खूबसूरती और त्योहारों के बारे में बात की.

Q3. वीडियो पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही?
अधिकतर लोगों ने वीडियो को पॉजिटिव बताया, कुछ ने भारत की संस्कृति को भी बेहतरीन बताया.

About the Author
author img
अल्केश कुशवाहा

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

viraltrending

Trending news

हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
operation sindoor
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
AIR INDIA
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
यहां 4 दिनों तक झमाझम बरसेंगे बादल, उत्तर से पश्चिम तक बनेगा सैलाब
Weather
यहां 4 दिनों तक झमाझम बरसेंगे बादल, उत्तर से पश्चिम तक बनेगा सैलाब
आज से अरब सागर में गरजेगी भारतीय नौसेना, क्या शुरु होने वाला है 'सिंदूर पार्ट-2'?
Indian Navy
आज से अरब सागर में गरजेगी भारतीय नौसेना, क्या शुरु होने वाला है 'सिंदूर पार्ट-2'?
बांग्लादेशी डकैतों की मेघालय में दुकानदार के अपहरण की कोशिश; BSF ने कर दिया 'इलाज'
India Bangladesh news
बांग्लादेशी डकैतों की मेघालय में दुकानदार के अपहरण की कोशिश; BSF ने कर दिया 'इलाज'
WATCH: केरल के इंजीनियर का जादू! बनाया ऐसा टूल, लिखने-पढ़ने वालों को बना रहा दीवाना
AI
WATCH: केरल के इंजीनियर का जादू! बनाया ऐसा टूल, लिखने-पढ़ने वालों को बना रहा दीवाना
120 किलो होता है वजन, फिर कैसे पैदा होते ही चलने लगते हैं इस जानवर के बच्चे?
ELEPHANT
120 किलो होता है वजन, फिर कैसे पैदा होते ही चलने लगते हैं इस जानवर के बच्चे?
भारत की वो 'खूंखार' रेजिमेंट, जिससे खौफ में रहते PAK-चीन! युद्ध में मचा देती तांडव
Indian Army
भारत की वो 'खूंखार' रेजिमेंट, जिससे खौफ में रहते PAK-चीन! युद्ध में मचा देती तांडव
वेस्टर्न रेलवे का वो आखिरी स्टेशन, जहां से आगे नहीं जा सकती ट्रेनें; क्यों?
Churchgate Railway Station
वेस्टर्न रेलवे का वो आखिरी स्टेशन, जहां से आगे नहीं जा सकती ट्रेनें; क्यों?
'जो 'दादागिरी' कर रहे हैं, वो...' ट्रंप के टैरिफ पर बरसे नितिन गडकरी
Nitin Gadkari
'जो 'दादागिरी' कर रहे हैं, वो...' ट्रंप के टैरिफ पर बरसे नितिन गडकरी
;