"चाहे नीले ड्रम में पैक हो जाओ", पंडित जी ने फेरों पर क्यों बोल दी इतनी बड़ी बात?

Fero Ka Funny Video: इन दिनों एक पंडित जी का ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो दूल्हे को समझाते हुए 'नीले ड्रम' का जिक्र कर देते हैं. इस दौरान वहां का माहौल एक दम लाइट हो जाता है और सब पंडित जी की बात पर हंसने लगते हैं. चलिए जानते हैं पंडित जी ने ऐसा क्यों कहा?
Trending Photos
Shadi Ka Video: हिंदू धर्म में शादी एक पवित्र बंधन माना जाता है. हिंदू धर्म में विवाह सोलह संस्कारों में से एक है. इसको 'विवाह संस्कार' भी कहा जाता है. शादी में बारात आती है, मेहमान खाना खाते हैं स्टेज पर सबके सामने जयमाला होती है जिसमें दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को माला पहनाते हैं. इसके बाद सबसे जरूरी और भावुक पल आजा है जब वर वधु फेरों पर बैठते हैं. इस दौरान 7 फेरे लेकर दोनों एक दूसरे के साथ सात जन्मों तक साथ रखने का वचन देते हैं. इस दौरान पंडित जी वर वधु को एक दूसरे के वचन सुनाते हैं और उन्हें स्वीकार कराते हैं. जिसमें विवाहित जीवन में कैसे रहना है इससे जुड़ी बातें होती हैं. इस दौरान पंडित जी कपल को समझाते हुए कई बार कड़वी बात भी बोल जाते हैं. इन दिनों एक पंडित जी का ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो दूल्हे को समझाते हुए 'नीले ड्रम' का जिक्र कर देते हैं. इस दौरान वहां का माहौल एक दम लाइट हो जाता है और सब पंडित जी की बात पर हंसने लगते हैं. चलिए जानते हैं पंडित जी ने ऐसा क्यों कहा?
पंडित जी ने क्यों किया 'नीले ड्रम' का जिक्र?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि पंडित जी फेरे करवा रहे हैं. दूल्हा-दुल्हन सामने बैठे आसपास परिजन भी मौजूद हैं. इस दौरान पंडित जी दूल्हे को समझा रहे हैं. वो कहते हैं, "मां बाप के चरण में पुत्र का स्थान होता है और पत्नी उसके हृदय में निवास करती है. यही शास्त्र का विधान है तो वह ना मां बाप को छोड़ सकता है और न अपनी पत्नी को छोड़ सकता है. भले ही नीले ड्रम में भर जाए." जैसे ही पंडित जी ने नीले ड्रम का जिक्र किया वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे. इसके बाद पंडित जी खुद भी हंसते हुए नजर आए. अब ये बात मजाक में कही गई थी, लेकिन बात गहरी थी. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.
यह भी पढ़ें: शादियों में शुरू हुआ दुल्हन को प्रपोज करने का अनोखा ट्रेंड, यूजर्स बोले- जोकरगीरी से बाज आओ
पंडित जी की बात पर क्या बोले लोग?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @ravan_hu_123 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 36 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने मजेदार कमेंट भी किए. एक यूजर ने लिखा, "बहुत सही कहा पंडित जी नमस्कार जय हो आप की." दूसरे यूजर ने लिखा, "आपकी गहरी बात को हम लड़के ने बहुत अच्छी तरह से समझ रहे है." तीसरे यूजर ने लिखा, "इतना भी सच नहीं बोलना था."
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.