विंडो सीट पर बैठी थी महिला, प्लेटफॉर्म पर पुलिस वाले ने झपट लिया फोन, वीडियो देखकर समझ आएगा पूरा मामला

Viral Video: ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और महिला विंडो सीट पर बैठकर फोन चला रही थी. तभी वहां एक पुलिस वाला पहुंचता है और महिला का फोन छीन लेता है. वीडियो देखकर समझें पूरा मामला.

 

Oct 08, 2025, 07:26 PM IST
विंडो सीट पर बैठी थी महिला, प्लेटफॉर्म पर पुलिस वाले ने झपट लिया फोन, वीडियो देखकर समझ आएगा पूरा मामला

Viral Video: ट्रेन की विंडो सीट पर कोई यात्री बैठा है और उसके हाथ में फोन है तो इस बात का खतरा रहता है कि कोई बाहर से झपट्टा मारकर फोन छीन सकता है. इस तरह के कई वीडियो आपने भी देखे होंगे. जिसमें कोई चलती ट्रेन से वीडियो बना रह है और कोई उस यात्री का फोन छीनकर ले जाता है. ऐसे में यात्रियों को सावधान करने वाली एक वीडियो वायरल हो रही है. गौर से देखें ये वायरल वीडियो.

महिला का फोन क्यों छीनता है ये पुलिस वाला?
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक महिला ट्रेन की विंडो सीट पर बैठकर फोन चला रही है. ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खडी है. इस दौरान एक पुलिस वाला प्लेटफॉर्म पर खिड़की के पास खड़ा होता है और महिला का फोन छीन लेता है. एक पल के लिए तो महिला डर जाती है, लेकिन वो देखती है कि फोन छीनने वाला शख्स और कोई नहीं, बल्कि पुलिस कर्मी है और वो भागा भी नहीं है, वहीं खड़ा है. इसके बाद वो पुलिस वाला महिला को फोन दे देता है और साथ में आगे से ऐसी लापरवाही न करने की सलाह भी देता है. पुलिस वाला महिला को फोन लौटाते हुए कहता है, "ऐसे ही छीनकर ले जाते हैं, इसलिए अपने सामान, फोन और लैपटॉप का ध्यान रखें." महिला को समझाने का ये तरीका अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यूजर्स वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं. चलिए देखते हैं ये वायरल वीडियो.
वीडियो देखकर क्या बोली जनता?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @choudhary0409 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 21 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख रहे हैं. जिस अकाउंट से वीडियो शेयर किया गया उससे लिखा गया, "महिला यात्री को लापरवाही ना करने की सीख देने के लिए ऑफिसर ने दिया सटीक संदेश. सुरक्षा के लिए सब फोर्स हैं, लेकिन स्वयं भी जागरूक रहना होगा. सतर्क रहना होगा. तभी किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सकता है." एक यूजर ने लिखा, "वाह मेरे गुरु." दूसरे यूजर ने लिखा, "अच्छा हुआ पुलिस ओरिजनल है." तीसरे यूजर ने लिखा, "जनता को जागरुक करना बहुत जरूरी है सर." चौथे यूजर ने लिखा, "सर कुछ ज्यादा ही अच्छे से समझा दिया." 
यह भी पढ़ें: चोरों को भी सीधा चैलेंज, इस कार को चोरी करके दिखाओ! भाई ने लगाया तगड़ा दिमाग

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

