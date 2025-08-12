ससुर के प्यार में पड़ गई दो बच्चों वाली बहू, चुपके-चुपके मनाई रोमांटिक छुट्टियां! जानें कैसे खत्म हुई मोहब्बत की कहानी

Sasur Bahu Love Story: कुछ रिश्ते समाज के सारे नियम तोड़ देते हैं और जब इनमें धोखा, विरासत का झगड़ा और हिंसा शामिल हो जाए तो ये एक दुखद कहानी बन जाती है. अमेरिका के फ्लोरिडा से एक ऐसा मामला सामने आया है जो किसी क्राइम टीवी शो की स्क्रिप्ट जैसा लगता है. एक बहू अपने बुजुर्ग ससुर के प्यार में पड़ गई, पति को छोड़ दिया और फिर यह रिश्ता हत्या के प्रयास तक पहुंच गया.

बहू-ससुर का वो रिश्ता जिसने हिला दिया परिवार

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक 62 साल के मार्क गिबन (Mark Gibbon) जो इंग्लैंड से हैं, उन्होंने अपनी 33 वर्षीय बहू जैस्मिन वाइल्ड (Jasmine Wilde) के साथ रोमांटिक रिश्ता शुरू किया. दोनों ने अपने-अपने पार्टनर को छोड़ दिया और चोरी-छिपे मिलना, छुट्टियों पर जाना शुरू कर दिया. मार्क ने अपनी पत्नी से तलाक लिया, जबकि जैस्मिन ने उनके बेटे एलेक्स गिबन (34) से 2021 में अलग हो गई. उनके दो बच्चे भी हैं. शुरुआत में दोनों ने इस रिश्ते से इंकार किया, लेकिन बाद में पता चला कि ये रिश्ता दो साल से चल रहा था और ये कई बार फैमिली हॉलिडे पर भी गए थे.

वसीयत पर झगड़े से लेकर मौत के करीब तक

जुलाई में डिज्नी वर्ल्ड के पास सोलटेरा रिसॉर्ट में छुट्टियों के दौरान मामला बिगड़ गया. पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, स्विमिंग पूल के पास दोनों में वसीयत को लेकर झगड़ा हुआ. जैस्मिन नाराज थी कि लंबे रिश्ते के बावजूद उसका नाम मार्क की वसीयत में नहीं था. गुस्से में मार्क ने कथित तौर पर जैस्मिन का सिर पानी में कई बार दबा दिया. जैस्मिन ने कहा कि उसे लगा वह डूब जाएगी. नौ साल की बेटी ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन मार्क ने उसे भी धक्का दे दिया.

मदद की पुकार और जान बचने की कहानी

किसी तरह जैस्मिन दो महिलाओं के पास पहुंची और उन्हें 911 कॉल करने को कहा. उन महिलाओं के दखल देने के बाद ही हमला रुका. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मार्क को गिरफ्तार किया और उन पर हत्या के प्रयास के मामले में आरोप लगाए. पुलिस बयान में यह भी आया कि मार्क ने खुद स्वीकार किया कि उसने जैस्मिन का सिर पानी में दबाया, लेकिन कहा कि उसका इरादा मारने का नहीं था. उसने दावा किया कि दोनों नशे में थे और झगड़े की शुरुआत जैस्मिन ने थप्पड़ मारकर की थी.

धोखे और हिंसा से टूटा परिवार

इस घटना के बाद परिवार पूरी तरह बिखर गया. एलेक्स पहले से ही अपने पिता से नाराज था और पिछले साल उन्हें कार से कुचलने की कोशिश करने के आरोप में जेल भी गया था. एक करीबी सूत्र के मुताबिक, एलेक्स अपनी एक्स वाइफ और पिता के रिश्ते से बेहद आहत था. मार्क गिबन एक प्रोफेशनल लाइटिंग टेक्नीशियन हैं और उन्होंने एड शीरन, सैम स्मिथ और पेलोमा फेथ जैसे मशहूर कलाकारों के साथ काम किया है. अब वे अकेले एक 8 लाख पाउंड की प्रॉपर्टी में रहते हैं.

