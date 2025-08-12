ससुर के प्यार में पड़ गई दो बच्चों वाली बहू, चुपके-चुपके मनाई रोमांटिक छुट्टियां! जानें कैसे खत्म हुई मोहब्बत की कहानी
Advertisement
trendingNow12876837
Hindi Newsजरा हटके

ससुर के प्यार में पड़ गई दो बच्चों वाली बहू, चुपके-चुपके मनाई रोमांटिक छुट्टियां! जानें कैसे खत्म हुई मोहब्बत की कहानी

Shocking News: अमेरिका के फ्लोरिडा से एक ऐसा मामला सामने आया है जो किसी क्राइम टीवी शो की स्क्रिप्ट जैसा लगता है. एक बहू अपने बुजुर्ग ससुर के प्यार में पड़ गई, पति को छोड़ दिया और फिर यह रिश्ता हत्या के प्रयास तक पहुंच गया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 12, 2025, 07:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ससुर के प्यार में पड़ गई दो बच्चों वाली बहू, चुपके-चुपके मनाई रोमांटिक छुट्टियां! जानें कैसे खत्म हुई मोहब्बत की कहानी

Sasur Bahu Love Story: कुछ रिश्ते समाज के सारे नियम तोड़ देते हैं और जब इनमें धोखा, विरासत का झगड़ा और हिंसा शामिल हो जाए तो ये एक दुखद कहानी बन जाती है. अमेरिका के फ्लोरिडा से एक ऐसा मामला सामने आया है जो किसी क्राइम टीवी शो की स्क्रिप्ट जैसा लगता है. एक बहू अपने बुजुर्ग ससुर के प्यार में पड़ गई, पति को छोड़ दिया और फिर यह रिश्ता हत्या के प्रयास तक पहुंच गया.

बहू-ससुर का वो रिश्ता जिसने हिला दिया परिवार

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक 62 साल के मार्क गिबन (Mark Gibbon) जो इंग्लैंड से हैं, उन्होंने अपनी 33 वर्षीय बहू जैस्मिन वाइल्ड (Jasmine Wilde) के साथ रोमांटिक रिश्ता शुरू किया. दोनों ने अपने-अपने पार्टनर को छोड़ दिया और चोरी-छिपे मिलना, छुट्टियों पर जाना शुरू कर दिया. मार्क ने अपनी पत्नी से तलाक लिया, जबकि जैस्मिन ने उनके बेटे एलेक्स गिबन (34) से 2021 में अलग हो गई. उनके दो बच्चे भी हैं. शुरुआत में दोनों ने इस रिश्ते से इंकार किया, लेकिन बाद में पता चला कि ये रिश्ता दो साल से चल रहा था और ये कई बार फैमिली हॉलिडे पर भी गए थे.

वसीयत पर झगड़े से लेकर मौत के करीब तक

जुलाई में डिज्नी वर्ल्ड के पास सोलटेरा रिसॉर्ट में छुट्टियों के दौरान मामला बिगड़ गया. पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, स्विमिंग पूल के पास दोनों में वसीयत को लेकर झगड़ा हुआ. जैस्मिन नाराज थी कि लंबे रिश्ते के बावजूद उसका नाम मार्क की वसीयत में नहीं था. गुस्से में मार्क ने कथित तौर पर जैस्मिन का सिर पानी में कई बार दबा दिया. जैस्मिन ने कहा कि उसे लगा वह डूब जाएगी. नौ साल की बेटी ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन मार्क ने उसे भी धक्का दे दिया.

मदद की पुकार और जान बचने की कहानी

किसी तरह जैस्मिन दो महिलाओं के पास पहुंची और उन्हें 911 कॉल करने को कहा. उन महिलाओं के दखल देने के बाद ही हमला रुका. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मार्क को गिरफ्तार किया और उन पर हत्या के प्रयास के मामले में आरोप लगाए. पुलिस बयान में यह भी आया कि मार्क ने खुद स्वीकार किया कि उसने जैस्मिन का सिर पानी में दबाया, लेकिन कहा कि उसका इरादा मारने का नहीं था. उसने दावा किया कि दोनों नशे में थे और झगड़े की शुरुआत जैस्मिन ने थप्पड़ मारकर की थी.

धोखे और हिंसा से टूटा परिवार

इस घटना के बाद परिवार पूरी तरह बिखर गया. एलेक्स पहले से ही अपने पिता से नाराज था और पिछले साल उन्हें कार से कुचलने की कोशिश करने के आरोप में जेल भी गया था. एक करीबी सूत्र के मुताबिक, एलेक्स अपनी एक्स वाइफ और पिता के रिश्ते से बेहद आहत था. मार्क गिबन एक प्रोफेशनल लाइटिंग टेक्नीशियन हैं और उन्होंने एड शीरन, सैम स्मिथ और पेलोमा फेथ जैसे मशहूर कलाकारों के साथ काम किया है. अब वे अकेले एक 8 लाख पाउंड की प्रॉपर्टी में रहते हैं.

FAQs

Q1. यह मामला कहां का है?
यह मामला अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य का है.

Q2. मार्क गिबन और जैस्मिन का रिश्ता कब शुरू हुआ था?
रिपोर्ट के अनुसार, उनका रिश्ता करीब दो साल पहले शुरू हुआ था.

Q3. मार्क पर कौन-कौन से आरोप लगे हैं?
उन पर हत्या के प्रयास और बैटरी के दो आरोप लगे हैं.

About the Author
author img
अल्केश कुशवाहा

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

virallove story

Trending news

Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से भारी बारिश, पानी से लबालब भरी सड़कें
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से भारी बारिश, पानी से लबालब भरी सड़कें
खूब झूमकर बरस रहे बादल, कई इलाकों में भरा पानी; घर से निकलने से पहले जान लें अपडेट
weather update
खूब झूमकर बरस रहे बादल, कई इलाकों में भरा पानी; घर से निकलने से पहले जान लें अपडेट
समंदर में दमखम दिखाने उतरी नौसेना तो PAK के होश हुए फाख्ता, 1971 दोहराए जाने का डर
Indian Navy
समंदर में दमखम दिखाने उतरी नौसेना तो PAK के होश हुए फाख्ता, 1971 दोहराए जाने का डर
क्या वाकई फतेहपुर में 'मंदिर' तोड़कर किया गया था मजार का निर्माण? क्यों उछला मामला
Fatehpur News
क्या वाकई फतेहपुर में 'मंदिर' तोड़कर किया गया था मजार का निर्माण? क्यों उछला मामला
मुनीर-बिलावल की धमकी ठेंगे पर! भारत पूरी तरह सुखाने जा रहा है पाकिस्तान का गला
india pakistan news
मुनीर-बिलावल की धमकी ठेंगे पर! भारत पूरी तरह सुखाने जा रहा है पाकिस्तान का गला
PAK पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से बड़ा खतरा, पाकिस्तान के लिए अगले 100 घंटे कितने अहम?
DNA Analysis
PAK पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से बड़ा खतरा, पाकिस्तान के लिए अगले 100 घंटे कितने अहम?
पुणे में बड़ा सड़क हादसा, 25-30 फीट गहरी खाई में गिरी पिकअप वैन, 10 लोगों की मौत
Pune Road Accident News
पुणे में बड़ा सड़क हादसा, 25-30 फीट गहरी खाई में गिरी पिकअप वैन, 10 लोगों की मौत
उपराष्ट्रपति चुनावों में कई उम्मीदवारों के नामांकन खारिज, बस ये शख्स निकला सुपर लकी
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनावों में कई उम्मीदवारों के नामांकन खारिज, बस ये शख्स निकला सुपर लकी
राहुल-प्रियंका-अखिलेश, सड़क पर विपक्ष का क्लेश! दिल्ली प्रोटेस्ट का मैन ऑफ द मैच कौन
DNA
राहुल-प्रियंका-अखिलेश, सड़क पर विपक्ष का क्लेश! दिल्ली प्रोटेस्ट का मैन ऑफ द मैच कौन
प्लेन के पर्दे तो बदल गए, हालात कब बदलेंगे! पीड़ितों को क्यों याद आ रहे रतन टाटा?
DNA
प्लेन के पर्दे तो बदल गए, हालात कब बदलेंगे! पीड़ितों को क्यों याद आ रहे रतन टाटा?
;