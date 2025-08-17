जब AI बना विलेन, बैड बनी का छूटा शो... स्पैनिश कपल ने ChatGPT पर क्यों फोड़ा ठीकरा?

एक स्पैनिश कपल इन दिनों सोशल मीडिया पर वायल है. इसकी सबसे बड़ी वजह उनकी गलती है. उन्होंने प्यूर्टो रिको जाने वाली अपनी फ्लाइट वीज़ा की गड़बड़ी के कारण मिस कर दी और इसका दोष ChatGPT पर डाल दिया. वायरल हुए एक टिकटॉक वीडियो में मेरी कैलडास एयरपोर्ट पर रोती हुई नजर आईं, जबकि उनका बॉयफ्रेंड अलेजांद्रो सिड उन्हें संभाल रहा था. मेरी कैलडास और उनके बॉयफ्रेंड अलेजांद्रो सिड बैड बनी का शो देखने प्यूर्टो रिको जा रहे थे, लेकिन वीजा से जुड़ी गड़बड़ी के चलते दोनों एयरपोर्ट पर ही फंस गए.

मेरी ( Mery ) ने रोते हुए एक वीडियो बनाया और कहा कि उन्होंने ChatGPT से पूछा था, जहां से उन्हें जवाब मिला कि वीजा की जरूरत नहीं है. जबकि सच यह था कि प्यूर्टो रिको जाने के लिए ESTA (Electronic System for Travel Authorisation) जरूरी होता है. कपल ने खुद इस जानकारी को क्रॉस-चेक नहीं किया और फ्लाइट मिस कर दी. मेरी ने मजाक में कहा कि शायद चैटबॉट उनसे नाराज़ था, इसलिए गलत जवाब दे दिया.

Sobbing influencers blame ChatGPT for ruining a dream vacation

An influencer couple has gone viral after missing their flight to Puerto Rico — thanks, they claim, to a visa mix-up caused by ChatGPT.

Video By merycaldasshttps://t.co/9g4VPHjkZZ pic.twitter.com/grq8mhhUbX — Brightly (@BrightlyAgain) August 14, 2025

'ChatGPT से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया'

मेरी ने कहा, 'देखिए, मैं हमेशा काफी रिसर्च करती हूं, लेकिन मैंने ChatGPT से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया.' उन्होंने स्पेनिश में कहा, यह बताते हुए कि क्या उस जोड़े को प्यूर्टो रिको जाकर कलाकार बैड बनी का प्रदर्शन देखने के लिए वीज़ा की जरूरत थी. उन्होंने आगे बताया कि AI ने उन्हें बताया कि उन्हें वीजा की जरूरत नहीं है, लेकिन यह चेतावनी नहीं दी कि प्यूर्टो रिको जाने के लिए उन्हें ESTA (इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर ट्रैवल ऑथराइजेशन) की जरूरत होगी.

'आपके साथ कुछ खास नहीं हुआ है'

हालांकि, सोशल मीडिया यूजर्स ने इस जोड़े पर तथ्यों की जांच न करने और सिर्फ एआई पर निर्भर रहने का आरोप लगाया. उनमें से एक ने कहा, 'अगर आप एक ट्रांसओशनिक यात्रा पर जा रहे हैं और आप अपनी सारी सलाह चैटजीपीटी में डालते हैं, तो आपके साथ कुछ खास नहीं हुआ है.'

'चैटजीपीटी पर कौन भरोसा करता है?'

एक अन्य यूजर ने कहा, 'लेकिन इस तरह की परिस्थितियों के लिए चैटजीपीटी पर कौन भरोसा करता है?' टिप्पणीकारों ने चैटजीपीटी का बचाव करते हुए दावा किया कि हो सकता है कि कपल ने पूछा हो कि क्या उन्हें वीज़ा की जरूरत है, जो उन्हें नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी ईएसटीए के बारे में नहीं पूछा.