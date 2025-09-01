योग टीचर करवा रही थी शवासन, पड़ोसी ने देखते ही किया पुलिस को फोन; बोली- जल्दी आओ, मास मर्डर हो गया...

Yoga Class In UK: सितंबर 2024 में ब्रिटेन के लिंकनशायर (UK) में एक बेहद अजीब घटना हुई. दरअसल, 22 साल की योगा इंस्ट्रक्टर मिली लॉज अपनी क्लास में छात्रों को शवासन करा रही थीं. शवासन एक ऐसा आसन है जिसमें लोग पूरी तरह रिलैक्स होकर जमीन पर आंखें बंद करके लेट जाते हैं. लेकिन बाहर से यह नजारा कुछ और ही लग रहा था.

आखिर किसने पुलिस को बुलाया?

क्लास के दौरान दो लोग अपने कुत्तों के साथ टहलते हुए कैफे के बाहर से गुजरे. उन्होंने देखा कि कमरे के अंदर अंधेरा है, कुछ मोमबत्तियां जल रही हैं और कई लोग जमीन पर चादर ओढ़कर स्थिर पड़े हैं. मिली लॉज ढीले-ढाले कपड़े पहनकर कमरे में घूम रही थीं और ढोल बजा रही थीं. यह दृश्य उन लोगों को इतना रहस्यमय लगा कि उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया. उन्हें लगा कि अंदर कोई बड़ा अपराध हो रहा है और शायद लोगों की हत्या कर दी गई है.

पुलिस जब मौके पर पहुंची तो क्या हुआ?

फोन कॉल के बाद पुलिस तुरंत सीस्केप कैफे में पहुंची. लेकिन अंदर जाकर उन्होंने पाया कि सबकुछ सामान्य है और लोग शांतिपूर्वक शवासन कर रहे हैं. पुलिस को समझ आ गया कि यह केवल योग की क्लास थी, किसी भी तरह का खतरा नहीं. इस घटना ने सबको पहले तो डरा दिया, लेकिन बाद में लोग हंसी नहीं रोक पाए.

योगा इंस्ट्रक्टर मिली लॉज ने क्या कहा?

मिली ने BBC से बातचीत में बताया, “मेरे छात्र चादर ओढ़कर आंखें बंद किए लेटे हुए थे. कमरे में केवल मोमबत्तियां जल रही थीं और मैं ढोल बजा रही थी. बाहर से यह दृश्य वाकई किसी अजीब रस्म जैसा लग सकता था. मुझे बाद में पता चला कि लोगों को लगा अंदर कोई सीरियल किलर है.” उन्होंने कहा कि हालांकि यह सब गलतफहमी थी, लेकिन घटना को मजाक और हंसी के साथ लेना चाहिए.

सीस्केप कैफे की सफाई क्या थी?

इस घटना के बाद कैफे ने फेसबुक पोस्ट में साफ किया कि उनके यहां नियमित रूप से योगा क्लास होती है. किसी भी तरह की अजीब गतिविधि नहीं हो रही थी. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ गलतफहमी थी जो सकारात्मक रूप से खत्म हुई और सभी सुरक्षित थे.