इस देश ने आखिर क्यों बैन किया समोसा? असली वजह जानकर आप हो जाएंगे परेशान
Samosa Ban: भारत में अगर किसी स्नैक को हर जगह पसंद किया जाता है तो वो है समोसा. सुबह का नाश्ता हो या शाम की चाय, समोसा हर जगह फिट बैठता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोमालिया में साल 2011 से समोसा बनाने और खाने पर बैन लगा हुआ है?

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 17, 2025, 02:29 PM IST
Somalia Samosa Ban: भारत में अगर किसी स्नैक को हर जगह पसंद किया जाता है तो वो है समोसा. सुबह का नाश्ता हो या शाम की चाय, समोसा हर जगह फिट बैठता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोमालिया में साल 2011 से समोसा बनाने और खाने पर बैन लगा हुआ है? वजह आपको हैरान कर देगी. सोमालिया के कट्टरपंथी संगठन अल-शबाब का मानना है कि समोसे का त्रिकोण आकार (triangle shape) ईसाई धर्म का प्रतीक है. उनकी सोच के मुताबिक, समोसे की त्रिकोणीय शेप पवित्र त्रिमूर्ति (Holy Trinity) की निशानी मानी जाती है. इसी कारण इस स्वादिष्ट स्नैक पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई.

यह भी पढ़ें: आलू-गोभी नहीं, यहां कॉकरोच की सब्जी खाकर करते हैं पार्टी! क्यों खाना पसंद करते हैं लोग?

लोगों की क्या रही प्रतिक्रिया?

इस फैसले ने वहां के लोगों को चौंका दिया. जिस खाने को लोग प्यार से खाते थे, अचानक उस पर रोक लगा दी गई. भारत में समोसा सिर्फ एक स्नैक नहीं बल्कि एक भावना है. अलग-अलग राज्यों में इसके अलग-अलग स्वाद मिलते हैं- कहीं आलू वाला, कहीं दाल वाला, तो कहीं नॉनवेज समोसा. त्यौहारों से लेकर शादियों तक, समोसा हर मौके पर स्पेशल जगह रखता है.

यह भी पढ़ें: मियां-बीवी ने मिलकर बना डाला चलता-फिरता महल! कैसा दिखता है अंदर का नजारा? Video तो देखिए जरा

क्या वाकई शेप इतनी अहमियत रखती है?

ये सवाल हर किसी के मन में आता है कि क्या किसी खाने की शेप को धर्म से जोड़ना सही है? दुनिया भर में समोसा एक स्वादिष्ट डिश के रूप में पसंद किया जाता है. लेकिन सोमालिया का ये बैन इस बात की मिसाल है कि कट्टर सोच किस तरह रोजमर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित कर सकती है. जहां भारत और बाकी देशों में समोसा हर गली-मोहल्ले में आसानी से मिल जाता है, वहीं सोमालिया के लोग इस स्वाद से वंचित हैं. वजह सिर्फ एक शेप है, जिसने इस खाने को धार्मिक बहस का मुद्दा बना दिया.

;