अचानक मंदिर की सीढ़ियों पर क्यों चिल्लाने लगी ये लड़की? वजह जानकर हो जाएंगे लोटपोट

Funny Video: यूं तो इंटरनेट पर फनी वीडियोज की भरमार है, आए दिन एक से एक फनी वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो इतने फनी होते हैं, जिन्हें देखकर हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाता है. कुछ ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. एक लड़की जो मंदिर की सीढ़ियों पर चिल्लाने लगती है. वजह जानकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी. चलिए वीडियो देखते हैं और जानते हैं कि वो लड़की क्यों चिल्ला रही थी.

क्यों चिल्ला रही थी लड़की?

सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी है. वीडियो देखकर समझ आता है कि वो मंदिर में भगवान के दर्शन कर वापस लौट रही है और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर जूते पहन रही है. तभी वहां एक बंदर आ जाता है और बंदर लड़की के पीछे आकर बैठ जाता है. जब लड़की को पता चलता है कि उसके पीछे बंदर है तो वो सहम जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है. ना वो अपनी जगह से हिलती है और ना ही पीछे मुड़कर देखती है अब जोर जोर से चिल्लाने लगती है. बंदर भी लगातार लड़की के पीछे घूमता रहता है और लड़की का चिल्लाना भी नहीं रुकता है. लड़की के फेस एक्स्प्रेशन कमाल के थे. इसके बाद बंदर सीढ़ियों से उतर गया और वहां से चला गया. बंदर के जाने के बाद लड़की का चिल्लाना बंदर हुआ. ये वीडियो इतना फनी है कि हंसते हंसते आपके पेट में दर्द हो जाएगा. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें...

किसने पोस्ट किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @yashiiiiikkaaaaa_23 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 3.8 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा यूजर फनी कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बंदर खुद डर गया."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.