Advertisement
trendingNow13083829
Hindi Newsजरा हटकेअचानक मंदिर की सीढ़ियों पर क्यों चिल्लाने लगी ये लड़की? वजह जानकर हो जाएंगे लोटपोट

अचानक मंदिर की सीढ़ियों पर क्यों चिल्लाने लगी ये लड़की? वजह जानकर हो जाएंगे लोटपोट

Ladki Ka Video Viral: एक लड़की मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी और अचानक चीखने लगी. लड़की क्यों चिल्लाई इसकी वजह जानकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. चलिए देखते हैं ये वायरल वीडियो.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 23, 2026, 03:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अचानक मंदिर की सीढ़ियों पर क्यों चिल्लाने लगी ये लड़की? वजह जानकर हो जाएंगे लोटपोट

Funny Video: यूं तो इंटरनेट पर फनी वीडियोज की भरमार है, आए दिन एक से एक फनी वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो इतने फनी होते हैं, जिन्हें देखकर हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाता है. कुछ ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. एक लड़की जो मंदिर की सीढ़ियों पर चिल्लाने लगती है. वजह जानकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी. चलिए वीडियो देखते हैं और जानते हैं कि वो लड़की क्यों चिल्ला रही थी.

क्यों चिल्ला रही थी लड़की?
सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी है. वीडियो देखकर समझ आता है कि वो मंदिर में भगवान के दर्शन कर वापस लौट रही है और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर जूते पहन रही है. तभी वहां एक बंदर आ जाता है और बंदर लड़की के पीछे आकर बैठ जाता है. जब लड़की को पता चलता है कि उसके पीछे बंदर है तो वो सहम जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है. ना वो अपनी जगह से हिलती है और ना ही पीछे मुड़कर देखती है अब जोर जोर से चिल्लाने लगती है. बंदर भी लगातार लड़की के पीछे घूमता रहता है और लड़की का चिल्लाना भी नहीं रुकता है. लड़की के फेस एक्स्प्रेशन कमाल के थे. इसके बाद बंदर सीढ़ियों से उतर गया और वहां से चला गया. बंदर के जाने के बाद लड़की का चिल्लाना बंदर हुआ. ये वीडियो इतना फनी है कि हंसते हंसते आपके पेट में दर्द हो जाएगा. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 
वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें...

यह भी पढ़ें: 'ये इंडिया के 200 रुपये हैं, यहां 600 होंगे', पाकिस्तान में चला दिया भारतीय नोट, देखें वीडियो

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

किसने पोस्ट किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @yashiiiiikkaaaaa_23 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 3.8 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा यूजर फनी कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बंदर खुद डर गया."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Funny Videoviral gorl

Trending news

विदेशी टूरिस्ट से रेप, दूसरे की हत्या लेकिन सांसद जी ने कह दिया 'माइनर घटना'
Karnataka News
विदेशी टूरिस्ट से रेप, दूसरे की हत्या लेकिन सांसद जी ने कह दिया 'माइनर घटना'
भारत की बेटियां बोझ नहीं, ब्रांड हैं, कोडिंग से कॉकपिट तक भर रही उड़ान, देखें डेटा
National Girl Child Day 2026
भारत की बेटियां बोझ नहीं, ब्रांड हैं, कोडिंग से कॉकपिट तक भर रही उड़ान, देखें डेटा
नेताजी की जयंती पर 'दीदी' ने छेड़ी अनसुलझे रहस्य की चर्चा, केंद्र से की ये मांग
Subhash chandra bose
नेताजी की जयंती पर 'दीदी' ने छेड़ी अनसुलझे रहस्य की चर्चा, केंद्र से की ये मांग
तलाक दिए बिना कर ली दूसरी शादी…, BJP विधायक हिरन चटर्जी पर पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप
BJP MLA Hiran Chatterjee
तलाक दिए बिना कर ली दूसरी शादी…, BJP विधायक हिरन चटर्जी पर पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप
कांग्रेस की चुनावी बैठक से थरूर ने बनाई दूरी, दीक्षित बोले-'जो काम के हैं, वे आ रहे'
Shashi Tharoor
कांग्रेस की चुनावी बैठक से थरूर ने बनाई दूरी, दीक्षित बोले-'जो काम के हैं, वे आ रहे'
‘मेरे पुराने दोस्त…’ PM मोदी का बस मंच से एक वाक्य और केरल में मच गया सियासी हंगामा!
Kerala
‘मेरे पुराने दोस्त…’ PM मोदी का बस मंच से एक वाक्य और केरल में मच गया सियासी हंगामा!
मिशन साउथ पर पीएम मोदी, तमिलनाडु में करिश्मा करने के लिए भाजपा का प्लान क्या है?
tamilnadu news
मिशन साउथ पर पीएम मोदी, तमिलनाडु में करिश्मा करने के लिए भाजपा का प्लान क्या है?
'बालासाहेब का भरोसा कभी कम नहीं होगा...', राज ठाकरे ने याद किए पुराने दिन
Balasaheb Thackeray 100th Birth Anniversary
'बालासाहेब का भरोसा कभी कम नहीं होगा...', राज ठाकरे ने याद किए पुराने दिन
गोवा नाइट क्‍लब हादसे में लुथरा ब्रदर्स पर ईडी का शिकंजा, 8 ठिकानों पर छापेमारी
Goa Nightclub Fire
गोवा नाइट क्‍लब हादसे में लुथरा ब्रदर्स पर ईडी का शिकंजा, 8 ठिकानों पर छापेमारी
सफेद चादर से लिपटा त्रिकुटा पर्वत, कटरा में रोकी गई माता वैष्णो देवी यात्रा
vaishno devi yatra
सफेद चादर से लिपटा त्रिकुटा पर्वत, कटरा में रोकी गई माता वैष्णो देवी यात्रा