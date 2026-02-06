डॉक्टर सफेद और वकील काला कोट ही क्यों पहनते हैं? आखिर क्या इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण

जब भी किसी अस्पताल में सफेद कोट पहना व्यक्ति दिखता है तो तुरंत समझ आता हैं कि वह डॉक्टर है. इसी तरह अदालत में काला कोट पहने व्यक्ति को देखते ही दिमाग में वकील की छवि बन जाती है. यह पहचान इतनी गहरी है कि अब इन प्रोफेशन को उनके कपड़ों के रंग से ही पहचाना जाने लगा है. लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन दोनों पेशों के लिए यही रंग क्यों चुने गए? क्या सिर्फ परंपरा की वजह से या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक सोच भी छिपी है? दरअसल, सफेद और काले रंग का चुनाव यूं ही नहीं हुआ. इन रंगों का सीधा संबंध भरोसे, गंभीरता, स्वच्छता और प्रोफेशनल सोच से जुड़ा है, जो मरीज और मुवक्किल के मन पर गहरा असर डालता है.

General Knowledge: वो कौन सी पहली मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी है?

डॉक्टर सफेद कोट ही क्यों पहनते हैं?

Add Zee News as a Preferred Source

सफेद रंग को लंबे समय से साफ-सफाई, शुद्धता और ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है. 19वीं सदी में जब मेडिकल साइंस में बड़े बदलाव हुए और इलाज के साथ स्वच्छता पर जोर बढ़ा, तब डॉक्टरों ने सफेद कोट पहनना शुरू किया. सफेद कपड़े पर दाग-धब्बे जल्दी नजर आ जाते हैं, जिससे डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को साफ-सफाई के प्रति सतर्क रहना पड़ता है. वैज्ञानिक रूप से भी सफेद रंग मरीज के मन में भरोसा पैदा करता है. जब मरीज सफेद कोट पहने डॉक्टर को देखता है, तो उसे सुरक्षित इलाज का एहसास होता है. यही वजह है कि सफेद कोट डॉक्टर की प्रोफेशनल पहचान बन गया और मरीजों को मानसिक शांति देने का काम भी करता है.

Trending Quiz: ऐसा कौन-सा शब्द है जिसे हम लिख तो सकते हैं, लेकिन पढ़ नहीं सकते?

वकील काला कोट क्यों पहनते हैं?

वकीलों का काला कोट उनके पेशे की गंभीरता और अधिकार का प्रतीक माना जाता है. काला रंग सम्मान, शक्ति और अनुशासन से जुड़ा हुआ है. इतिहास में देखें तो 17वीं सदी के दौरान न्याय व्यवस्था से जुड़े लोग शोक और गंभीरता दर्शाने के लिए काले कपड़े पहनते थे. धीरे-धीरे यही परंपरा वकीलों और न्यायाधीशों की यूनिफॉर्म बन गई. मनोवैज्ञानिक तौर पर काला रंग सामने वाले पर प्रभाव डालता है और गंभीर माहौल तैयार करता है. कोर्ट में काला कोट पहने वकील न सिर्फ प्रोफेशनल दिखते हैं, बल्कि उनकी बातों को भी गंभीरता से लिया जाता है. साथ ही, काले रंग में दाग-धब्बे कम नजर आते हैं, जिससे वकील हमेशा सधे और व्यवस्थित दिखते हैं.

काले और सफेद रंग का वैज्ञानिक वजह

डॉक्टर का सफेद कोट और वकील का काला कोट उनके काम की प्रकृति को दर्शाता है. सफेद रंग भरोसा, ईमानदारी और सेवा भाव का संकेत देता है, जो डॉक्टर के पेशे से जुड़ा है. वहीं काला रंग निष्पक्षता, गंभीरता और अधिकार का प्रतीक है, जो न्याय व्यवस्था के लिए जरूरी है. वैज्ञानिक रूप से रंग इंसान के दिमाग पर असर डालते हैं और सामने वाले के व्यवहार को प्रभावित करते हैं. यही वजह है कि इन दोनों पेशों में रंग सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि लोगों के मन में विश्वास और सम्मान पैदा करने का मजबूत माध्यम बन चुके हैं.