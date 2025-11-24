जींस की जेब के अंदर छोटी जेब आखिर क्यों होती है? लोग समझते रहे कॉइन पॉकेट… हकीकत जानकर दंग रह जाएंगे!

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है और उसमें जो सवाल पूछा गया है, उसका जवाब शायद आप भी नहीं जानते होंगे. आइए आपको बताते हैं कि पोस्ट में क्या पूछा है, लोगों ने क्या कहा और फिर उस सवाल के जवाब के बारे में बताते हैं.
आजकल सोशल मीडिया पर कभी भी कुछ भी वायरल हो जाता है. कभी फनी वीडियो, कभी विवादित बयान और कभी ऐसी बातें जिन पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया. ऐसा ही एक दिलचस्प पोस्ट इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों की जिज्ञासा बढ़ा दी है. शायद आपने भी कभी जींस पहनी हो, तो उसकी दाईं जेब के अंदर मौजूद छोटी जेब जरूर देखी होगी. कई लोग मानते रहे कि यह जेब सिक्के रखने के लिए होती है, तो कुछ इसे सिर्फ शोऑफ का डिजाइन बताते रहे. लेकिन अब एक वायरल पोस्ट ने इस छोटी जेब का असली राज खोल दिया है, जिसे जानकर लोग दंग रह गए हैं. आइए जानिए पूरा मामला.
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जींस का रहस्यमय सवाल
सोशल मीडिया आज सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं रहा, बल्कि लोगों का रोजमर्रा का हिस्सा बन गया है. कई लोग यहां वीडियो देखने आते हैं, तो कुछ बहस करने या सवाल पूछने के लिए एक्टिव रहते हैं. इन्हीं पोस्टों में से एक पोस्ट इस समय खूब वायरल हो रहा है, जिसमें जींस की छोटी जेब का राज जानने के लिए सवाल पूछा गया है. यह पोस्ट काफी तेजी से फैल रहा है क्योंकि ये सवाल हर किसी के पहनावे से जुड़ा है. पोस्ट पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई और हर कोई अपनी जानकारी या अनुमान कमेंट कर रहा है.
What is the use of this tiny pocket on your jeans?? pic.twitter.com/zquhs02Wy6
छोटी जेब आखिर क्यों होती है?
वायरल पोस्ट @Dheerusingh25 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया था. सवाल था. जींस की दाईं जेब के ऊपर बनी छोटी जेब का असली उपयोग क्या है? खबर लिखे जाने तक इसे 90 हजार लोग देख चुके थे. अधिकतर लोगों ने दावा किया कि यह सिक्के रखने के लिए बनाई जाती है. किसी ने कहा कि यह सिर्फ दिखावे के लिए है. कुछ ने इसे बेकार बताया, जबकि कई लोगों ने कहा कि आज तक उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया. इस बहस ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि रोज पहनी जाने वाली जींस में इस छोटी जेब का आखिर क्या मतलब है?
असली वजह जानकर लोग रह गए दंग
हालांकि ब्रांड्स की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन इतिहास और फैशन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यह छोटी जेब मूल रूप से पॉकेट वॉच रखने के लिए बनाई जाती थी. 19वीं सदी में जब जींस डिजाइन की गई थी, तब हाथ की घड़ी का चलन नहीं था. लोग छोटी पॉकेट वॉच साथ रखते थे, जो आसानी से गिर सकती थी या टूट सकती थी. इन्हें सुरक्षित रखने के लिए टेलर्स ने बड़ी जेब के अंदर एक फिट, छोटी पॉकेट बना दी. यही जेब बाद में जींस का स्थायी हिस्सा बन गई. यह जानकारी सामने आने के बाद लोग हैरान रह गए कि जिस जेब को वे कॉइन पॉकेट समझते थे, उसका इतिहास इतना पुराना और दिलचस्प है.