इस रहस्यमयी जंगल में क्यों करते हैं लोग आत्महत्या? पेड़ों पर लटकते शव और डरावनी चीखें खोलती हैं काला सच!

Mysterious forest deaths: जापान का ऑकिगहरा फॉरेस्ट अपनी डरावनी कहानियों और आत्महत्या की घटनाओं के कारण ‘सुसाइड फॉरेस्ट’ के नाम से कुख्यात है. यहां कंपास व मोबाइल काम नहीं करते, पेड़ों पर शव मिलते हैं और रात में अजीब आवाजें इसे बेहद रहस्यमयी बनाती हैं. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 10, 2025, 09:52 PM IST
दुनिया में कई जगहें अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं, लेकिन कुछ स्थान अपनी डरावनी कहानियों की वजह से चर्चा में रहते हैं. जापान का ऑकिगहरा फॉरेस्ट भी ऐसी ही एक रहस्यमयी जगह है, जिसे ‘सुसाइड फॉरेस्ट’ के नाम से जाना जाता है. बाहर से देखने पर यह जंगल बेहद शांत, घना और खूबसूरत लगता है, लेकिन इसके भीतर कई ऐसे राज छिपे हैं, जिनके बारे में सोचकर ही लोग कांप उठते हैं. पेड़ों पर लटकते शव, मोबाइल और कंपास का काम न करना और रात में आती अजीब आवाजें. यहां की ऐसी ही कहानियां इसे दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल बना देती हैं.

 खूबसूरत लेकिन डरावनी पहचान

जापान का ऑकिगहरा फॉरेस्ट दुनिया में ‘सुसाइड फॉरेस्ट’ के नाम से कुख्यात है, जहां अब तक सैकड़ों लोग अपनी जान दे चुके हैं. टोक्यो से कुछ घंटों की दूरी पर स्थित यह घना जंगल माउंट फूजी के नॉर्थवेस्ट में 35 स्क्वेयर किलोमीटर में फैला है. प्रवेश करते ही यहां चेतावनी बोर्ड नजर आते हैं, जिनमें लिखा होता है, “अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें” और “परिवार को याद करें.” यही वजह है कि खूबसूरत होने के बावजूद यह जंगल भय और रहस्य का केंद्र माना जाता है.

 जंगल से जुड़ी डरावनी मान्यताएं और डर का माहौल

इस जंगल को लेकर कहा जाता है कि यहां आत्माओं का वास है. आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, 2003 से यहां 105 से ज्यादा शव मिल चुके हैं, जिनमें से कई सड़ चुके थे या जंगली जानवरों द्वारा खाए जा चुके थे. घनघोर जंगल के कारण लोग रास्ता भूल जाते हैं और डर के मारे गलत फैसले ले बैठते हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक, रात में जंगल से चीखने जैसी आवाजें आती हैं. इस कारण यह दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक मानी जाती है.

 कंपास, मोबाइल और साइंस भी हो जाते हैं फेल

ऑकिगहरा फॉरेस्ट की सबसे विचित्र बात यह है कि यहां कंपास और मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करते. माना जाता है कि ज्वालामुखी के लावा से बनी मिट्टी में आयरन की भारी मात्रा होती है, जिससे कंपास की सुई लगातार घूमती रहती है और दिशा बताने में असमर्थ हो जाती है. मोबाइल नेटवर्क भी गायब हो जाता है, जिससे फंसने पर बाहर संपर्क करना असंभव हो जाता है. 300 साल पुराने पेड़ों से घिरे इस जंगल में तेज अंधेरा और सन्नाटा इसे और भी रहस्यमयी बना देता है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

