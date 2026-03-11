अंधविश्वास या... इटली में घरों के दरवाजों पर क्यों रखी जा रही हैं पानी की बोतलें

अगर आप इटली या यूरोप के कुछ शहरों की सड़कों पर घूमें, तो आपको कई घरों और दुकानों के बाहर पानी से भरी प्लास्टिक की बोतलें रखी दिखाई दे सकती हैं. पहली नजर में यह सिर्फ एक साधारण बोतल लगती है, लेकिन इसके पीछे एक खास वजह बताई जाती है. स्थानीय लोग मानते हैं कि यह एक आसान घरेलू तरीका है, जिससे कुत्तों और दूसरे जानवरों को उस जगह पर गंदगी करने से रोका जा सकता है. इसी वजह से यह अनोखी ट्रिक सालों से कई इलाकों में अपनाई जा रही है और आज भी कई जगहों पर देखने को मिलती है.

आखिर जानवरों को कैसे रोकती है ये बोतल?

इस ट्रिक के बारे में कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं. माना जाता है कि बोतल में भरा साफ पानी रोशनी को इस तरह से परावर्तित करता है कि कुत्ते और बिल्लियां असहज महसूस करने लगते हैं. जब सूरज की रोशनी पानी से होकर गुजरती है, तो उसमें हल्की चमक और परछाई बनती है. कुछ लोगों का मानना है कि यह चमक जानवरों को डराती है और वे उस जगह के करीब आने से बचते हैं. इसलिए लोग घर के बाहर पानी की बोतल रखकर उम्मीद करते हैं कि जानवर उस जगह से दूर रहेंगे.

क्या इस ट्रिक का कोई वैज्ञानिक सबूत है?

हालांकि यह तरीका यूरोप के कई हिस्सों में काफी लोकप्रिय है, लेकिन इसके पीछे कोई पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है. विशेषज्ञों का कहना है कि अभी तक ऐसा कोई ठोस अध्ययन सामने नहीं आया है, जो यह साबित कर सके कि पानी की बोतल सच में जानवरों को दूर रखती है. इसके बावजूद कई लोग अपने अनुभव के आधार पर इस ट्रिक को कारगर मानते हैं. यही वजह है कि यह तरीका सालों से चलता आ रहा है और लोग इसे आज भी आजमाते हैं.

गांवों से शहरों तक कैसे फैली यह आदत?

कुछ लोगों का कहना है कि पानी की बोतल रखने की यह आदत पहले गांवों और खेतों में ज्यादा प्रचलित थी. किसान अपने खेतों या घरों के आसपास जानवरों को दूर रखने के लिए इस तरह के छोटे-छोटे उपाय अपनाते थे. धीरे-धीरे यह तरीका शहरों तक पहुंच गया और दुकानों व घरों के बाहर भी इस्तेमाल होने लगा. आज भी इटली और यूरोप के कई इलाकों में आपको यह नजारा देखने को मिल सकता है, जहां लोग सड़कों, दुकानों और घरों के बाहर पानी से भरी बोतलें रखे नजर आते हैं.