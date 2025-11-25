Advertisement
ज्वालामुखी से निकली वो चीज, जिसे इंसान कर रहा है इस्तेमाल! पूरी दुनिया में कहां हैं ये सबसे ज्यादा एक्टिव?

Why do volcanoes erupt: ज्वालामुखी फटना पृथ्वी की एक बड़ी घटना है. ज्वालामुखी इसलिए फटते हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर का मैग्मा बाहर निकलने के लिए दबाव डालता है. ये सबसे ज्यादा 'पैसिफिक रिंग ऑफ फायर' में मिलते हैं. लेकिन सबसे खास बात यह है कि इनसे निकलने वाली राख से जमीन बहुत उपजाऊ हो जाती है और इनकी गर्मी से बिजली (Geothermal Energy) भी बनाई जाती है.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Nov 25, 2025, 02:38 PM IST
Volcano eruption: ज्वालामुखी (Volcanoes) पृथ्वी पर होने वाली सबसे शक्तिशाली और भयानक प्राकृतिक घटनाओं में से एक हैं. इन्हें पृथ्वी का 'सेफ्टी वाल्व' भी कहा जाता है, क्योंकि इनके जरिए पृथ्वी के अंदर की गर्मी और दबाव बाहर निकलता है. हम आपको बताएंगे कि ज्वालामुखी आखिर क्यों फटते हैं और ये दुनिया में सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं. सबसे खास बात तो यह है कि इनसे निकलने वाला लावा, राख और गैस हमारे लिए किस तरह फायदेमंद साबित होते हैं.

ज्वालामुखी क्यों फटते हैं?
ज्वालामुखी फटने का मुख्य कारण पृथ्वी की आंतरिक गर्मी और दबाव है. पृथ्वी के अंदर यानी मेंटल (Mantle) में पिघली हुई चट्टानें होती हैं, जिन्हें मैग्मा (Magma) कहा जाता है. यह मैग्मा सतह की कमजोर चट्टानों या प्लेटों के किनारों पर दबाव डालता है. जब अंदर का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो यह मैग्मा, राख और गैस के साथ तेजी से पृथ्वी की पर्पटी (Crust) को तोड़कर बाहर निकल जाता है, जिसे ज्वालामुखी फटना कहते हैं.

क्या निकलता है ज्वालामुखी से बाहर?
जब मैग्मा जमीन के अंदर होता है तो वह 'मैग्मा' कहलाता है, लेकिन जब यह ज्वालामुखी से निकलकर बाहर बहता है तो इसे लावा (Lava) कहते हैं. इसके अलावा ज्वालामुखी से भारी मात्रा में राख (Ash), पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़े, भाप (Steam) और कई जहरीली गैसें भी निकलती हैं.

सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं ज्वालामुखी?
दुनिया के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) के चारों ओर एक विशाल घोड़े की नाल के आकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे 'पैसिफिक रिंग ऑफ फायर' कहा जाता है. दुनिया के लगभग 75% से ज्यादा ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में स्थित हैं. इसके अलावा ये अफ्रीकी रिफ्ट वैली और भूमध्य सागर के क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं.

मिट्टी होती है सबसे उपजाऊ
भले ही लावा और राख खतरनाक दिखते हों, लेकिन ये जमीन को बहुत फायदा पहुंचाते हैं. ज्वालामुखी की राख में कई तरह के खनिज और पोषक तत्व पाए जाते हैं. समय के साथ जब यह राख मिट्टी में मिलती है तो वह जमीन को दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन (Fertile Soil) बना देती है. इसलिए, ज्वालामुखी के आसपास के इलाकों में खेती बहुत अच्छी होती है.

ऊर्जा और निर्माण में इस्तेमाल
ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी का उपयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है. पृथ्वी के अंदर की इस गर्मी से भू-तापीय ऊर्जा (Geothermal Energy) बनाई जाती है, जिससे बिजली पैदा होती है. इसके अलावा, ज्वालामुखी से निकले पत्थर (जैसे प्युमिस) बहुत हल्के होते हैं और उनका इस्तेमाल भवन निर्माण सामग्री (Building Materials) के रूप में भी किया जाता है.

