क्या आपने सोचा है 1 घंटे में 60 मिनट ही क्यों होते हैं? 5000 साल पुराने इस रहस्य ने बदल दी समय की गणना!

हम रोज सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर काम घड़ी देखकर करते हैं. ऑफिस जाना हो, स्कूल या कॉलेज जाना हो या खाना-पीना... हर चीज समय के हिसाब से चलती है. हम जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर 60 ही क्यों, 100 क्यों नहीं? आज की दुनिया में जहां ज्यादातर गणित 10 और 100 पर आधारित है, वहीं समय अब भी 60 के आधार पर चलता है. इसके पीछे कोई संयोग नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी एक सोच छिपी हुई है, जिसने समय की गणना को हमेशा के लिए तय कर दिया.

5000 साल पुरानी सभ्यता का क्या राज है?

दरअसल, समय को 60 हिस्सों में बांटने का विचार करीब 5000 साल पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता से आया. आज का इराक जिस क्षेत्र में आता है, वहीं सुमेरियन और बेबिलोनियन लोग रहते थे. इन लोगों ने गणित और खगोलशास्त्र में कई बड़ी खोजें कीं. उन्होंने गिनती के लिए 60 को आधार बनाया, जिसे ‘सेक्साजेसिमल सिस्टम’ कहा जाता है. उस समय लोगों को यह नहीं पता था कि धरती 24 घंटे में घूमती है, लेकिन उन्होंने दिन और रात को 12-12 हिस्सों में बांट दिया. इसी से आगे चलकर 24 घंटे का सिस्टम बना और हर घंटे को 60 मिनट में बांट दिया गया.

आखिर 60 नंबर ही क्यों चुना गया?

60 को चुनने के पीछे भी एक दिलचस्प कारण है. उस समय लोग गिनती के लिए उंगलियों के पोर का इस्तेमाल करते थे. एक हाथ की चार उंगलियों में कुल 12 पोर होते हैं, जिन्हें अंगूठे की मदद से गिना जाता था. दूसरे हाथ की पांच उंगलियों से इन 12 पोर को गिना जाता था. यानी 12 × 5 = 60. इस तरह वे आसानी से 60 तक गिन सकते थे. इसके अलावा 60 एक ऐसा नंबर है जिसे 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 जैसे कई अंकों से बराबर बांटा जा सकता है. इसी वजह से व्यापार, खगोलशास्त्र और गणना में यह सबसे आसान और उपयोगी साबित हुआ.

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क्या कभी बदलने की कोशिश हुई थी?

समय को बदलने की कोशिश भी हुई थी. फ्रांस की क्रांति के दौरान समय को दशमलव सिस्टम में बदलने का प्रयास किया गया, जिसमें एक दिन में 10 घंटे और एक घंटे में 100 मिनट रखे गए थे. लेकिन यह तरीका लोगों को जटिल और असुविधाजनक लगा, इसलिए इसे जल्द ही खत्म कर दिया गया. बाद में यूरोप में घड़ियों के विकास और वैज्ञानिकों जैसे गैलीलियो और क्रिश्चियन हायजेंस के योगदान से समय मापने की प्रणाली और सटीक हो गई. 17वीं सदी में सेकंड को भी तय कर दिया गया और तब से 60 मिनट और 60 सेकंड का नियम पूरी दुनिया में स्थायी बन गया.