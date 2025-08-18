हाथ-पैर कटने पर क्यों बच जाती है जान, पर गला कटने पर तुरंत हो जाती है मौत? जानें इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण
Advertisement
trendingNow12886842
Hindi Newsजरा हटके

हाथ-पैर कटने पर क्यों बच जाती है जान, पर गला कटने पर तुरंत हो जाती है मौत? जानें इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण

Human Neck Science Facts: क्या आप ये जानते हैं कि इंसान के हाथ-पैर कटने के बाद भी वह कई स्थितियों में जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर गला कट जाए तो उसकी तुरंत मृत्यु कैसे हो जाती है? ये सवाल अक्सर लोगों के दिमाग में आता है. ऐसे में हम आपको इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण बताएंगे.  

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 18, 2025, 09:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हाथ-पैर कटने पर क्यों बच जाती है जान, पर गला कटने पर तुरंत हो जाती है मौत? जानें इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण

Human Neck Science Facts: सोशल मीडिया पर लोग अक्सर इस तरह के सवाल पूछते रहते हैं कि जब किसी का गला काटा जाता है तो उसकी तुरंत मौत हो जाती है, जबकि हाथ या पैर कटने पर ऐसा नहीं होता. इसके पीछे का कारण बहुत ही वैज्ञानिक और इंसान के शरीर की बनावट से जुड़ा हुआ है. दरअसल इंसान के शरीर के हर अंग का काम अलग-अलग और काफी महत्वपूर्ण होता है. हालांकि किसी दुर्घटना में हाथ-पैर खो देने के बाद भी इंसान जीवित रह सकता है, लेकिन गर्दन कट जाने पर जीवित रह पाना सम्भव नहीं है. वैसे तो ये सब ही जानते हैं कि इंसान की गर्दन कट जाने पर वो जीवित नहीं रह सकता, लेकिन इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण भी सबको पता होना जरूरी है. 

सिर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा
इंसान के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सिर है. जहां सिर को बाकी शरीर से जोड़ने का काम हमारी गर्दन करती है. गर्दन में एक बहुत ही खास और संवेदनशील हिस्सा होता है, जिसे हम गर्दन का अगला हिस्सा कहते हैं. इस छोटे से हिस्से में हमारे शरीर की कई मुख्य नसें, धमनियां मौजूद होती हैं. इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कैरोटिड धमनियां और जुगुलर नसें हैं. दरअसल कैरोटिड धमनियां सीधे हमारे दिल से दिमाग तक खून पहुंचाती हैं. ये दिमाग को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रदान करती हैं. वहीं जुगुलर नसें दिमाग से खून वापस दिल तक ले जाती हैं.

इस कारण तुरंत हो जाती है मौत
ऐसे में जब कोई व्यक्ति गला काटता है या उसका गला कट जाता है, तो ये दोनों महत्वपूर्ण रक्त वाहिकाएं कट जाती हैं. जैसे ही ये कटती हैं तो दिमाग को खून मिलना भी बंद हो जाता है. दिमाग को काम करने के लिए लगातार खून और ऑक्सीजन की जरूरत होती है. ऐसे में दिमाग काम करना बंद कर देता है, और व्यक्ति की तुरंत मौत हो जाती है. इसके साथ ही गर्दन में मौजूद श्वसन नली भी होती है, जो कट सकती है, जिससे सांस लेना भी रुक जाता है और यह भी मौत का एक कारण बनता है.

हाथ पैर कटने पर क्यों नहीं होती मौत?
वहीं जब किसी का हाथ या पैर कटता है तो वहां भी खून बहता है, लेकिन हाथ-पैर में जो नसें होती हैं, उनका सीधे तौर पर दिमाग को खून पहुंचाने का काम नहीं होता है. हाथ-पैर में मौजूद नसें छोटी होती हैं, और अगर इन्हें तुरंत बांध दिया जाए या खून का बहाव रोक दिया जाए, तो व्यक्ति को बचाया जा सकता है. हालांकि हाथ-पैर कटने पर भी ज्यादा खून बह जाए तो उसे भी बचा पाना मुश्किल हो सकता है. 

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Human Neck Science FactsViral News

Trending news

खबर के साथ भरोसा, Google पर Zee News को ऐसे बनाएं 'Preferred Source', जानें स्टेप्स
zee news hindi
खबर के साथ भरोसा, Google पर Zee News को ऐसे बनाएं 'Preferred Source', जानें स्टेप्स
गिलहरियों में खौफनाक वायरस, शरीर पर निकले मवाद वाले फोड़े, इंसानों को कितना खतरा?
squirrels
गिलहरियों में खौफनाक वायरस, शरीर पर निकले मवाद वाले फोड़े, इंसानों को कितना खतरा?
अब बिना हथियार दुश्मन पर कहर बरपाएंगे सेना के जवान, घाटी में आर्मी का 'सुपर प्लान'
Jammu and Kashmir
अब बिना हथियार दुश्मन पर कहर बरपाएंगे सेना के जवान, घाटी में आर्मी का 'सुपर प्लान'
'मतभेद ना लें विवाद की शक्ल', जयशंकर की ड्रैगन को दो टूक, मानसरोवर पर क्या बोला चीन?
china
'मतभेद ना लें विवाद की शक्ल', जयशंकर की ड्रैगन को दो टूक, मानसरोवर पर क्या बोला चीन?
हाथ मिलाया, गले लगाया और... जब शुभांशु शुक्ला से मिले पीएम मोदी, वायरल हो गया वीडियो
Shubhanshu shukla
हाथ मिलाया, गले लगाया और... जब शुभांशु शुक्ला से मिले पीएम मोदी, वायरल हो गया वीडियो
दुश्मनों पहले ही खोद लो कब्र, सेना के पास रुद्र, भैरव, दिव्यास्त्र और... अब न बचोगे
Army
दुश्मनों पहले ही खोद लो कब्र, सेना के पास रुद्र, भैरव, दिव्यास्त्र और... अब न बचोगे
'साड़ी में आप शशि थरूर हैं'... प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया मजेदार वीडियो
priyanka chaturvedi
'साड़ी में आप शशि थरूर हैं'... प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया मजेदार वीडियो
ट्रंप से मुलाकात के 65 घंटे बाद पुतिन ने मिलाया PM मोदी को फोन, क्या हुई बातचीत?
PM Modi
ट्रंप से मुलाकात के 65 घंटे बाद पुतिन ने मिलाया PM मोदी को फोन, क्या हुई बातचीत?
पुलिसवाले ने ठेलागाड़ी पर आधा किलोमीटर तक खींचा शव, मजबूरी जानकर छलक गई लोगों की आंख
Telangana
पुलिसवाले ने ठेलागाड़ी पर आधा किलोमीटर तक खींचा शव, मजबूरी जानकर छलक गई लोगों की आंख
मेट्रो में सामान ले जाने के लिए देने होंगे पैसे! 1 बैग के ₹30 लेने पर भड़का यात्री
bengaluru metro
मेट्रो में सामान ले जाने के लिए देने होंगे पैसे! 1 बैग के ₹30 लेने पर भड़का यात्री
;