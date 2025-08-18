हाथ-पैर कटने पर क्यों बच जाती है जान, पर गला कटने पर तुरंत हो जाती है मौत? जानें इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण

Human Neck Science Facts: सोशल मीडिया पर लोग अक्सर इस तरह के सवाल पूछते रहते हैं कि जब किसी का गला काटा जाता है तो उसकी तुरंत मौत हो जाती है, जबकि हाथ या पैर कटने पर ऐसा नहीं होता. इसके पीछे का कारण बहुत ही वैज्ञानिक और इंसान के शरीर की बनावट से जुड़ा हुआ है. दरअसल इंसान के शरीर के हर अंग का काम अलग-अलग और काफी महत्वपूर्ण होता है. हालांकि किसी दुर्घटना में हाथ-पैर खो देने के बाद भी इंसान जीवित रह सकता है, लेकिन गर्दन कट जाने पर जीवित रह पाना सम्भव नहीं है. वैसे तो ये सब ही जानते हैं कि इंसान की गर्दन कट जाने पर वो जीवित नहीं रह सकता, लेकिन इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण भी सबको पता होना जरूरी है.

सिर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा

इंसान के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सिर है. जहां सिर को बाकी शरीर से जोड़ने का काम हमारी गर्दन करती है. गर्दन में एक बहुत ही खास और संवेदनशील हिस्सा होता है, जिसे हम गर्दन का अगला हिस्सा कहते हैं. इस छोटे से हिस्से में हमारे शरीर की कई मुख्य नसें, धमनियां मौजूद होती हैं. इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कैरोटिड धमनियां और जुगुलर नसें हैं. दरअसल कैरोटिड धमनियां सीधे हमारे दिल से दिमाग तक खून पहुंचाती हैं. ये दिमाग को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रदान करती हैं. वहीं जुगुलर नसें दिमाग से खून वापस दिल तक ले जाती हैं.

इस कारण तुरंत हो जाती है मौत

ऐसे में जब कोई व्यक्ति गला काटता है या उसका गला कट जाता है, तो ये दोनों महत्वपूर्ण रक्त वाहिकाएं कट जाती हैं. जैसे ही ये कटती हैं तो दिमाग को खून मिलना भी बंद हो जाता है. दिमाग को काम करने के लिए लगातार खून और ऑक्सीजन की जरूरत होती है. ऐसे में दिमाग काम करना बंद कर देता है, और व्यक्ति की तुरंत मौत हो जाती है. इसके साथ ही गर्दन में मौजूद श्वसन नली भी होती है, जो कट सकती है, जिससे सांस लेना भी रुक जाता है और यह भी मौत का एक कारण बनता है.

हाथ पैर कटने पर क्यों नहीं होती मौत?

वहीं जब किसी का हाथ या पैर कटता है तो वहां भी खून बहता है, लेकिन हाथ-पैर में जो नसें होती हैं, उनका सीधे तौर पर दिमाग को खून पहुंचाने का काम नहीं होता है. हाथ-पैर में मौजूद नसें छोटी होती हैं, और अगर इन्हें तुरंत बांध दिया जाए या खून का बहाव रोक दिया जाए, तो व्यक्ति को बचाया जा सकता है. हालांकि हाथ-पैर कटने पर भी ज्यादा खून बह जाए तो उसे भी बचा पाना मुश्किल हो सकता है.