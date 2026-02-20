क्या आपने कभी खाया है 'पिज्जा वाला प्रसाद'? यहां मां काली को नूडल्स खिलाकर भक्त मनाते हैं अपनी मन्नत

Chinese Kali Temple: कोलकाता जिसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, अपने रंग-बिरंगे खानपान और विविध परंपराओं के लिए मशहूर है. इसी शहर के टैंगरा इलाके में स्थित है चाइनीज काली मंदिर, जिसे मिनी चाइनाटाउन भी कहा जाता है. इसे चीना काली बाड़ी के नाम से भी जाना जाता है. यह मंदिर आस्था और सांस्कृतिक मेल का अनोखा उदाहरण है, जहां हिंदू रीति-रिवाजों के साथ चीनी व्यंजनों का संगम देखने को मिलता है.

कैसे शुरू हुई यह परंपरा?

दशकों पहले कोलकाता में बसे चीनी समुदाय के लोगों ने इस मंदिर की स्थापना की थी. इनमें से कई लोग टैंगरा में लेदर टैनिंग उद्योग से जुड़े थे. समय के साथ उन्होंने स्थानीय संस्कृति को अपनाया और देवी काली के प्रति गहरी श्रद्धा विकसित की. लेकिन भोग के तौर पर उन्होंने अपनी पारंपरिक रसोई को शामिल किया. इस तरह नूडल्स, मोमोज और अन्य चीनी व्यंजन प्रसाद का हिस्सा बन गए.

क्या यहां भी होती है पारंपरिक पूजा?

भले ही प्रसाद अलग हो, लेकिन पूजा-पद्धति पूरी तरह पारंपरिक है. मंदिर में देवी काली और भगवान शिव की प्रतिमाएं स्थापित हैं. रोजाना विधि-विधान से पूजा और आरती की जाती है. फर्क सिर्फ इतना है कि पूजा के बाद भक्तों को फल या लड्डू की जगह नूडल्स या मोमोज का प्रसाद मिलता है. यह प्रतीक है कि आस्था की कोई सांस्कृतिक सीमा नहीं होती.

क्यों खास है यह प्रसाद?

यह प्रथा सिर्फ एक अनोखी बात नहीं, बल्कि कोलकाता की समावेशी सोच का प्रतीक है. यह शहर हमेशा से अलग-अलग समुदायों को अपनाता आया है. चीनी काली मंदिर इस भावना का जीवंत उदाहरण है, जहां भोजन के जरिए श्रद्धा व्यक्त की जाती है. यहां मिलने वाला प्रसाद बताता है कि परंपरा और आधुनिकता साथ-साथ चल सकते हैं. यह मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक अनोखा ट्रैवल डेस्टिनेशन भी है. यहां आकर आप देवी काली के आशीर्वाद के साथ नूडल्स का स्वाद ले सकते हैं. सांस्कृतिक संगम को करीब से देखने का मौका मिलता है. मंदिर का माहौल और अनोखी परंपरा फोटोग्राफी और ट्रैवल स्टोरी के लिए भी खास बनाते हैं.

टैंगरा घूमना क्यों जरूरी?

मंदिर की यात्रा टैंगरा घूमे बिना अधूरी है. यह इलाका कोलकाता के चाइनाटाउन के रूप में प्रसिद्ध है. यहां इंडो-चाइनीज व्यंजन जैसे चिली चिकन, हक्का नूडल्स और स्वीट कॉर्न सूप का स्वाद लिया जा सकता है. टैंगरा की गलियां चीनी समुदाय की विरासत और सांस्कृतिक मेल की कहानी सुनाती हैं. यहां की सैर आपको इतिहास, स्वाद और आस्था का अनोखा अनुभव देती है.