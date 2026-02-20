Advertisement
trendingNow13116237
Hindi Newsजरा हटकेक्या आपने कभी खाया है पिज्जा वाला प्रसाद? यहां मां काली को नूडल्स खिलाकर भक्त मनाते हैं अपनी मन्नत

क्या आपने कभी खाया है 'पिज्जा वाला प्रसाद'? यहां मां काली को नूडल्स खिलाकर भक्त मनाते हैं अपनी मन्नत

Chinese Kali Temple Kolkata: कोलकाता के टैंगरा इलाके में स्थित चाइनीज काली मंदिर में देवी काली को नूडल्स और मोमोज का भोग लगाया जाता है. जानिए कैसे हिंदू परंपरा और चीनी खानपान का अनोखा संगम इस मंदिर को खास बनाता है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 20, 2026, 10:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या आपने कभी खाया है 'पिज्जा वाला प्रसाद'? यहां मां काली को नूडल्स खिलाकर भक्त मनाते हैं अपनी मन्नत

Chinese Kali Temple: कोलकाता जिसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, अपने रंग-बिरंगे खानपान और विविध परंपराओं के लिए मशहूर है. इसी शहर के टैंगरा इलाके में स्थित है चाइनीज काली मंदिर, जिसे मिनी चाइनाटाउन भी कहा जाता है. इसे चीना काली बाड़ी के नाम से भी जाना जाता है. यह मंदिर आस्था और सांस्कृतिक मेल का अनोखा उदाहरण है, जहां हिंदू रीति-रिवाजों के साथ चीनी व्यंजनों का संगम देखने को मिलता है.

कैसे शुरू हुई यह परंपरा?

दशकों पहले कोलकाता में बसे चीनी समुदाय के लोगों ने इस मंदिर की स्थापना की थी. इनमें से कई लोग टैंगरा में लेदर टैनिंग उद्योग से जुड़े थे. समय के साथ उन्होंने स्थानीय संस्कृति को अपनाया और देवी काली के प्रति गहरी श्रद्धा विकसित की. लेकिन भोग के तौर पर उन्होंने अपनी पारंपरिक रसोई को शामिल किया. इस तरह नूडल्स, मोमोज और अन्य चीनी व्यंजन प्रसाद का हिस्सा बन गए.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 94 साल के दादाजी के पास है लंबी उम्र का असली सीक्रेट! पोती ने खोल दी पोल, सभी बोले- मुझे भी बता दो...

क्या यहां भी होती है पारंपरिक पूजा?

भले ही प्रसाद अलग हो, लेकिन पूजा-पद्धति पूरी तरह पारंपरिक है. मंदिर में देवी काली और भगवान शिव की प्रतिमाएं स्थापित हैं. रोजाना विधि-विधान से पूजा और आरती की जाती है. फर्क सिर्फ इतना है कि पूजा के बाद भक्तों को फल या लड्डू की जगह नूडल्स या मोमोज का प्रसाद मिलता है. यह प्रतीक है कि आस्था की कोई सांस्कृतिक सीमा नहीं होती.

क्यों खास है यह प्रसाद?

यह प्रथा सिर्फ एक अनोखी बात नहीं, बल्कि कोलकाता की समावेशी सोच का प्रतीक है. यह शहर हमेशा से अलग-अलग समुदायों को अपनाता आया है. चीनी काली मंदिर इस भावना का जीवंत उदाहरण है, जहां भोजन के जरिए श्रद्धा व्यक्त की जाती है. यहां मिलने वाला प्रसाद बताता है कि परंपरा और आधुनिकता साथ-साथ चल सकते हैं. यह मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक अनोखा ट्रैवल डेस्टिनेशन भी है. यहां आकर आप देवी काली के आशीर्वाद के साथ नूडल्स का स्वाद ले सकते हैं. सांस्कृतिक संगम को करीब से देखने का मौका मिलता है. मंदिर का माहौल और अनोखी परंपरा फोटोग्राफी और ट्रैवल स्टोरी के लिए भी खास बनाते हैं.

यह भी पढ़ें: माय लॉर्ड्स, मुझे सिर्फ 10 मिनट दीजिए... 19 साल के स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में खुद रखी दलील और जीत ली MBBS सीट!

टैंगरा घूमना क्यों जरूरी?

मंदिर की यात्रा टैंगरा घूमे बिना अधूरी है. यह इलाका कोलकाता के चाइनाटाउन के रूप में प्रसिद्ध है. यहां इंडो-चाइनीज व्यंजन जैसे चिली चिकन, हक्का नूडल्स और स्वीट कॉर्न सूप का स्वाद लिया जा सकता है. टैंगरा की गलियां चीनी समुदाय की विरासत और सांस्कृतिक मेल की कहानी सुनाती हैं. यहां की सैर आपको इतिहास, स्वाद और आस्था का अनोखा अनुभव देती है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Kolkata Templetrendingviral

Trending news

तब जून 1948 में मिलती आजादी, ब्रिटिश पीएम ने सत्ता ट्रांसफर के लिए रखी थी एक शर्त!
India independence 1947
तब जून 1948 में मिलती आजादी, ब्रिटिश पीएम ने सत्ता ट्रांसफर के लिए रखी थी एक शर्त!
क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
RG Kar Victim
क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
Rajya Sabha elections
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
'आप चाइनीज से पूछिए...', वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली मर्डर मिस्ट्री
manoj mukund naravane book controversy
'आप चाइनीज से पूछिए...', वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली मर्डर मिस्ट्री
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
Sir
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
Rajya sabha
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
Odisha news
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
weather update
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
Shillong MP Ricky AJ Syngkon
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
शशि थरूर ने फिर दे दिया कांग्रेस आलाकमान का दिल दुखाने वाला बयान
Kerala
शशि थरूर ने फिर दे दिया कांग्रेस आलाकमान का दिल दुखाने वाला बयान