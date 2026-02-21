पाकिस्तान के झंडे में चांद और सितारे क्यों लगे हैं? आखिर क्या है इसका मतलब

Advertisement
पाकिस्तान के झंडे में हरा रंग मुसलमानों, सफेद पट्टी अल्पसंख्यकों का प्रतीक है. आधा चांद प्रगति और तारा ज्ञान व प्रकाश का प्रतीक हैं. यह झंडा देशभक्ति, धार्मिक संतुलन और नागरिकों की प्रतिबद्धता दर्शाता है.

 

Feb 21, 2026
हर देश का झंडा सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि उसकी पहचान, गौरव और संस्कृति का प्रतीक होता है. राष्ट्रीय कार्यक्रमों में झंडे को खास जगह दी जाती है और उसका अपमान पूरे देश का अपमान माना जाता है. जैसे भारत में तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है, वैसे ही पाकिस्तान का भी अपना झंडा है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान के झंडे में आधा चांद और स्टार क्यों हैं? क्या सफेद और हरे रंग का कोई खास मतलब है? चलिए आसान भाषा में जानते हैं इस झंडे का इतिहास और प्रतीक.

 पाकिस्तान के झंडे का इतिहास

पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज मुल्क की स्वतंत्रता से तीन दिन पहले, यानी 11 अगस्त 1947 को अपनाया गया. यह झंडा संविधान सभा की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद आधिकारिक रूप से पाकिस्तान का प्रतीक बन गया. इसका डिजाइन अमीरुद्दीन किदवई ने तैयार किया था. झंडे का हरा रंग मुख्य पृष्ठभूमि है, जिसमें बीच में सफेद रंग का आधा चांद और उसके बगल में स्टार है. किनारे पर सफेद पट्टी है, जो अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है. यह झंडा पाकिस्तान के मुसलमानों और अल्पसंख्यक नागरिकों के अधिकारों का प्रतीक भी है.

हरे और सफेद रंग का मतलब

पाकिस्तानी झंडे में हरा रंग मुल्क के बहुसंख्यक मुसलमानों और इस्लाम का प्रतीक है. वहीं सफेद पट्टी अल्पसंख्यक धर्मों का सम्मान दर्शाती है. झंडे में आधा चांद और स्टार इस्लाम की पारंपरिक संस्कृति के अनुसार प्रगति और प्रकाश का प्रतीक हैं. यही वजह है कि पाकिस्तान का झंडा केवल देशभक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि धार्मिक और सामाजिक संतुलन का भी संदेश देता है. नागरिकों के लिए यह झंडा समानता, प्रतिबद्धता और गौरव का प्रतीक माना जाता है.

 डिजाइन और मंजूरी

पाकिस्तान के झंडे का डिजाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के झंडे पर आधारित था. अमीरुद्दीन किदवई ने मुस्लिम लीग के झंडे का अध्ययन करके इसे पाकिस्तान के लिए नया रूप दिया. नई सरकार को यह डिजाइन दिखाया गया और 11 अगस्त 1947 को इसे आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया. इस झंडे ने पाकिस्तान के मुसलमानों की पहचान के साथ-साथ अल्पसंख्यकों के अधिकारों और नागरिकों की प्रतिबद्धता का संदेश दुनिया के सामने रखा.

झंडे में लगे प्रतीकों के क्या मायने हैं?

पाकिस्तानी झंडे में लगा सफेद अर्धचंद्र या कहें आधा चांद और तारा इस्लाम का प्रतीक है. चांद पाकिस्तान की प्रगति का प्रतीक है, जबकि तारा रोशनी और ज्ञान का प्रतीक है.

