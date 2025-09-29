Advertisement
खुद क्यों नहीं सुनाई देती सोते वक्त खर्राटे की आवाज? वैज्ञानिकों ने खोला चौंकाने वाला राज

Health Risks Of Snoring: क्या आपने कभी सोचा है कि लोग अपनी ही खर्राटों की आवाज क्यों नहीं सुन पाते? जानिए इसके पीछे का असली वैज्ञानिक सच और इससे जुड़ी सेहत की चेतावनी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 29, 2025, 01:16 PM IST
Why Don’t We Hear Snoring: खर्राटे लेना एक आम समस्या है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जहां पास में सोने वाले लोगों की नींद खराब हो जाती है, वहीं खर्राटे लेने वाला इंसान चैन की नींद सोता रहता है. सवाल उठता है कि जब आवाज़ इतनी तेज होती है तो खुद को क्यों नहीं सुनाई देती? स्लीप एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब हम सोते हैं तो दिमाग भी आराम की स्थिति में चला जाता है. इस दौरान शरीर और दिमाग दोनों रिलैक्स रहते हैं और बाहरी आवाजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते. चूंकि खर्राटों की आवाज हमारे ही शरीर से निकलती है, इसलिए दिमाग उसे बाहरी शोर की तरह दर्ज नहीं करता.

खर्राटों की आवाज कानों तक क्यों नहीं पहुंचती?

खर्राटे गले और श्वासनली (ट्रेकिया) से पैदा होते हैं, इसलिए यह आवाज सीधे कानों तक नहीं पहुंचती. यही वजह है कि खर्राटे लेने वाले को खुद अपनी आवाज बहुत हल्की या बिल्कुल भी महसूस नहीं होती, जबकि पास सोने वाले को यह बहुत तेज सुनाई देती है. हर व्यक्ति के खर्राटे अलग-अलग तीव्रता के होते हैं. कुछ लोगों के खर्राटे इतने तेज होते हैं कि आसपास के लोग सो नहीं पाते, जबकि कुछ के खर्राटे हल्के होते हैं. अगर खर्राटे बहुत हल्के हों तो उन्हें खुद सुन पाना और भी मुश्किल हो जाता है.

क्या खर्राटे सिर्फ मजाक हैं या छिपा खतरा भी?

लगातार और तेज खर्राटे लेना मजाक का विषय नहीं है, बल्कि यह स्लीप एपनिया जैसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है. इसमें सोते समय सांस बार-बार रुकती है, जो हार्ट प्रॉब्लम्स और हाई बीपी जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकती है. इसलिए अगर आपके खर्राटों की शिकायत बार-बार हो रही है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें. खर्राटे भले ही खुद को सुनाई न दें, लेकिन यह आपके स्वास्थ्य के लिए खतरे का संकेत हो सकते हैं. अगर यह आदत लगातार बनी हुई है और तेज है, तो इसे नजरअंदाज न करें. समय रहते इलाज और चेकअप करवाना जरूरी है ताकि आपकी नींद और सेहत दोनों सुरक्षित रहें.

